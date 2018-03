Jak to vidí vysokoškolák: Byly tu demonstrace proti Ondráčkovi, ten odstoupil. Teď by měl udělat to samé Babiš

„Bohužel nejen v minulosti, ale i v přítomných časech se setkáváme s případy, kdy člověk řekne názor, který nerezonuje s názorovou politikou určitého státu, a dostane obuškem po hlavě,“ varoval vysokoškolák Daniel Tichý, první z řečníků v návaznosti na připomínku toho, že 15. března si připomínáme mezinárodní den proti policejní brutalitě. Na Masarykově náměstí v Ostravě se sešly asi dvě stovky lidí, a nejen studentů, k výstražné stávce, která se ve stejnou dobu, tedy od 12 hodin, konala v mnoha městech po republice. „Dám vám konkrétní příklady z Evropy. V Rusku nejsou lidé spokojení s Putinovým režimem, demonstrace jsou potlačované policií, nemluvě o tom, jak obrovskou a nepřiměřenou silou zasahují proti protestujícím, kteří mají holé ruce,“ pokračoval Tichý a dál hovořil o Bělorusku.

Pak zmínil působení agentů StB. „Dovolte mi zmínit praktiky, které patřily k jejich práci. Šikana, domovní prohlídka uprostřed noci, špionáž obyvatelstva, fyzické mučení, pronásledování nepohodlných obyvatel, dokonce aplikování drog nebo vynucování přiznání. Případy doživotního zmrzačení, popřípadě úmrtí, jsou známé bohužel také,“ popisoval. Nechápe to, jak může být v čele státu Andrej Babiš. Také zmínil, že tady byly demonstrace proti Ondráčkovi a ten odstoupil, teď by to samé měl udělat premiér Andrej Babiš.

Už nebudou říkat, že ostravští komunisté jen sedí a brečí

Řečníci si pochvalovali návštěvnost, protože Ostrava nebývá místem, kde by se lidé právě takto scházeli. V závěru zazněl i pozdrav od Pavly Carbolové, členky organizačního týmu skupiny AUVA, která je známá svými protesty proti Andreji Babišovi. „Měli jsme roční výročí. Jsem šťastná, že se konečně začíná dít něco i v Ostravě, děláme teď živý přenos momentálně i na AUVA. Kdo o nás neví, jsme ta skupina, která mu narušovala svatbu spanilou jízdou,“ popisovala. „Chtěla bych vám tímto poděkovat, že se i v Ostravě něco děje, byla jsem i na předešlé demonstraci, která se konala. Jsem potěšená, že už nebudeme pro lidi z Prahy a podobně jenom ostravští komunisté, jak nám říkají, kteří sedí, čekají a brečí, až to za ně Praha vyřídí. Je třeba s tím něco dělat. Pan Babiš si udělal loutkové divadlo z celé naší Poslanecké sněmovny. Pan Zeman mu v tom vesele pomáhá. A bohužel jejich největší voličská základna je na severní Moravě,“ dodala.

Chceme společnost uvědomělou, idealistickou, sjednocenou

Řečníci, kteří se u mikrofonu střídali, zmiňovali důležitost občanské odpovědnosti vůči našemu státu a dalším generacím. „Občanská apatie připravuje živnou půdu pro totalitu.“ Zazněly apely, aby vláda projednávala pouze nezbytné záležitosti, a mezi ně jistě nepatří personální čistky. Vystoupil také spoluorganizátor akce Jakub Panáček. „Svobodné demokratické volby nedávají politikům absolutní moc, dávají jim pouze možnost sloužit společnosti. Není to tak, že přijdeme volit a následně politici řeknou: Shut up! Když s něčím nesouhlasíme, můžeme vyjádřit svůj názor buď tím, že se můžeme jako jednotlivci obrátit na své politiky, nebo jako dnes, že se tu sejdeme, shromáždíme a vyjádříme svůj názor,“ uvedl s tím, že děkuje všem, kteří přišli podpořit ústavní hodnoty. Pak zacílil na politiky: „Jejich praktiky, nenávist, lži, strach, extremismus, populismus, nepřipouštění chyb vlastních. Tohle zrcadlo bychom měli ukázat politikům, že jako společnost takové hodnoty nezastáváme. Je to pěkné, ale je to skutečně tak? Sáhněme si každý do svědomí. Chápeme se? Spojujeme se? Mluvíme spolu, i když nemáme stejné názory? Nikoli. Ignorujeme se, snažíme se navzájem nenávidět. To je podle mě špatně,“ uvedl. Důležité je společnost spojit, a ne rozdělit. „Četl jsem v úterý článek, jehož autor nazýval toto období, tedy že v budoucnu bude toto období nazvané československým jarem 2018, kdy společnost řekne politikům: tohle nechceme. Chceme společnost uvědomělou, idealistickou, ale sjednocenou. Měli bychom využít této vlny a začít stavět mosty a bořit hradby.“ Zmínil i to, že zaslechl, že budoucnost je na pět let „jejich“, a tak to není, budoucnost je naše. A následoval bouřlivý potlesk.

Zazněla i tato slova: „Že odstoupila jedna mlátička, s tím se nesmíme spokojit, musíme pokračovat dál.“ Řečníci varovali před spojením ANO, KSČM a SPD, někteří by ocenili předčasné volby. Podporu akci vyjádřily nejen univerzity, ale také divadlo Petra Bezruče.

Součástí stávky bylo uctění památky nejen studentů, ale všech lidí, kteří střety s policií nepřežili, a možnost podepsání petic Milion chvilek pro demokracii a Ochrana veřejnoprávních médií.

autor: Daniela Černá