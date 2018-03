Mezi studenty při stávce: To nemůže Zeman ustát. Demokratickému bloku není umožněno vládnout. Dvojití, trojití agenti. Hrdinní Slováci. Pauza na cigaretu...

Odmyslíme-li si větší koncentraci mládeže, využívající stávkovou půlhodinku k zakouření si před budovou školy nebo k nákupu svačiny či pití, je běžné poledne.

Kdo má rozum, podporuje!

Před plzeňskou konzervatoří je několik desítek mladých lidí, z okna vykukující pedogogové a ředitel „na dlažbě“, všichni ujišťující mladé lidi, že mají jejich podporu. Bez velkého zájmu kolemjdoucích, ale o to halasnější skupinka neformálně klábosila o všem možném, jen nějak moc ne o politice a aktuální situaci.

Taktéž i před Pedagogickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni vyšla skupinka mladých se vyfotit a nabídnout několika málo kolemjdoucím podpisové archy. Jako i na jiných místech se podepisovalo za obranu České televize, proti porušování ústavy, proti estébákům ve vládě, proti Zemanovi, proti Babišovi, proti Rusku, za euro a tak dále a tak podobně.

Resetovat

Podle oblečení dobře situované starší dámy škádlily protestující, aby příště přivedli i ty, kterým se na ulici moc nechtělo, protože by mohli být nazýváni stávkokazi. Studenti vyšších ročníků a hlavně univerzity „školili“ omladinu, že vláda v demisi je takový pololegální patvar a že Babišovi náramně vyhovuje mít na všech resortech své lidi v pozici ministrů, aby pak mohl ovládat celou republiku a byl skutečným neomezeným oligarchou. V diskusích se odsuzovaly útoky čínsko-soukupovského Barrandova na Českou televizi, negativní působení proruských alternativních webů, kterým je potřeba jednou provždy „utnout tipec“. Vysvětlovali také, že Ondráček není Vondráček, neb ten první, komunista, se již zbaven svého postu coby hlavního dohlížitele na GIBS a ostatní ozbrojené složky, vzdal, ale ten druhý, Vondráček, za ANO, by měl také „letět“, protože je Babišův slouha.

Hrdinní Slováci, aneb My tady pojedeme dál…

Poslouchajíc tyto debaty se těch pár naslouchajících lidí muselo stát schizofrenními, protože padala slova o dvojitých a trojitých agentech a neutuchající vůli Demokratického bloku, opozice, kterému z Hradu není umožněno vládnout a vypořádat se s agenty Kremlu, StB a KGB. Vysoce se oceňovali „hrdinní Slováci“, kteří poslechli svého milovaného prezidenta a odstranili neoblíbeného sociálního demokrata Fica. Také SPD byla na tapetě, a jejich nedávno zvolení poslanci by podle názoru omladiny měli minimálně okamžitě složit mandáty ve prospěch ODS a TOP 09. O Pirátech nepadla ani zmínka, ale možná že v jiných místech to bylo právě naopak… Rovněž KSČM by se podle některých mladých měla okamžitě zakázat, rozpustit a její členové by se již nikdy neměli organizovat. Hlava státu by měla najít poslední špetku rozumu a odstoupit, protože takový tlak, který se bude pravidelně vytvářet, nemůže ustát a je potřeba si rychle změnit image, protože v EU máme „z ostudy kabát“.

Každopádně šlo o určitý happening a podle reakce ODS předvolební boj právě začal. Vlastně téměř bezprostředně po tom, co jeden takový skončil.

ODS narychlo postavila reklamní poutače z ještě předvolební doby. Foto: Václav Fiala

autor: Václav Fiala