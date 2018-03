Lídr studentů: Teď se bude bojovat o veřejnoprávní média

Ve čtvrtek v poledne začala výstražná stávka více než dvou stovek středních a vysokých škol. Studenti chtěli dát najevo, že jim není jedno, co se děje s jejich vlastí. To špatné, co kolem sebe vidí, už došlo tak daleko, že už k tomu nelze mlčet. Co všechno je podle studentů špatně?

Předseda Studentské komory Rady vysokých škol Michal Zima, doktorand Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, má za to, že byl nejvyšší čas uspořádat výstražnou stávku. Dokonce se mu zdá, že už je bohužel trochu pozdě. Trestně stíhaný premiér Andrej Babiš (ANO) nemá vládu s důvěrou, ale tváří se, že na tom nezáleží, a činí kroky, které by jako trestně stíhaný premiér bez důvěry činit nemusel.

A prezident, ale nejen on, kritizuje veřejnoprávní média. Tady je podle Rady něco špatně a je třeba na to upozornit. Miloš Zeman říkal, že bude ve svém druhém funkčním období prezidenta klidnější, ale od okamžiku inaugurace se ukazuje, že dál jen rozděluje společnost a prohlubuje příkopy mezi skupinami občanů České republiky.

„Nemám iluze o tom, že by se to ze dne na den změnilo. Myslím si ale, že v tuto chvíli slepě přihlížet utahování šroubů by nebylo dobré, a vidíme to všude. Ústavní činitelé kritizují nezávislost médií, za chvilku dle mého názoru dojde na bitvu o veřejnoprávní média, o jejich dozorčí rady nebo kontrolní orgány,“ poznamenal student v rozhovoru pro server Aktuálně.cz

„Myslím naopak, že už je trochu pozdě. Měli jsme být slyšet dříve, ale jsem rád za to, že se i toto zvládlo zorganizovat, že je to čistě studentská záležitost. Studentské části akademických senátů a vysoké a střední školy i řada osobností veřejného života se k tomu přidávají,“ dodal.

Studenti chtějí společnost vybudit k větší ostražitosti. To zahrnuje i získávání informací z několika zdrojů, na jejichž základě si lidé utvoří vlastní názor. Podstatné je, že by se občané neměli spoléhat jen na jeden zdroj informací. Ještě důležitější pak je, aby lidé diskutovali a byli si vědomi toho, že rozhodnutí, která činí, vždy mají nějaký dosah a oni nesou spoluzodpovědnost za to, kam se společnost posouvá.

„Já to vnímám jako zvonění na varovný zvon, abychom se zamysleli nad tím, kam směřuje naše země, a nebyli k tomu lhostejní. Dejme si hodinu dvě v následujících týdnech a zjišťujme si informace. Aby každý mohl říci: Ano, já jsem za to také zodpovědný a vědomě. Pak jsou tam také požadavky od pořadatelů, to znamená, aby prezident Miloš Zeman nepodporoval vládu, která nemá důvěru a kterou řídí trestně stíhaný premiér. Aby Senát byl v této souvislosti více aktivní a aby tato vláda nepřijímala další důležitá strategická a personální rozhodnutí,“ pokračoval student.

