VIDEO, FOTO „Nemůžu mladším sourozencům říct: Tohle je náš prezident. Teď poslouchej.“ Mám ze stávky spíš dilema. Nemůžeme nikomu věřit. Vyjeli jsme na „nečinné“ Karlovarsko

Karlovarský kraj nepatří mezi regiony, kde by se demonstrace zabydlely, spíše je chápán v protestních akcích jako méně aktivní. ParlamentníListy.cz proto v rámci celostátní akce Vyjdi ven vyrazily i do tamního krajského města, konkrétně na První české gymnázium v Národní ulici.

Je to příliš vyhrocené

Za čtvrt hodiny to má vypuknout. „Politiku sleduji, ale mám trochu dilema, zda se do stávky zapojit, či ne. Nechápu úplně hlavní záměr akce. Nějaký jasně daný cíl. Nemám pocit, že by se v našem státě dělo něco až tak hodně vážného. Je to příliš vyhrocené. Neřekl bych, že žijeme v nesvobodné zemi,“ přemítá ve foyeru školy devatenáctiletý Lukáš Zmeškal, jemuž se celostátní apel, který někteří srovnávají s akcemi roku 1989, zdá přehnaný.

„Není to srovnatelné... A co se týče prezidenta Zemana, tak byl prostě demokraticky zvolen. I když já jsem ho nevolil, tak teď musím výsledek volby respektovat,“ dodal ještě pro ParlamentníListy.cz s tím, že samozřejmě nechce odrazovat ostatní, kteří své důvody mají: „Pokud svému důvodu věří a mají potřebu ho tímto způsobem projevit, v pořádku. Já takovou potřebu nemám.“

Na dotaz, zda a jak se politika probírá v rámci vyučování, reagoval jeho spolužák: „Moc se neprobírá. Škola má být apolitická, takže se moc bavit nemůžeme. Někteří učitelé by možná svůj názor sdělili... Mně je divné, že si všichni začali nyní stěžovat. V žebříčku šťastných zemí jsme totiž postoupili výš.“

Zletilí žáci školy se srocují u zadní brány hřiště, před hlavním vchodem budovy jim prý nebylo dovoleno se kvůli podpisům shromáždit.

„Před sourozenci se stydím za prezidenta“

Několik chlapců přineslo dva stoly a podpisové archy. Od školy přichází několik desítek mladých lidí. „Vyšli jsme před školu, abychom dali najevo, že souhlasíme se třemi body výzvy. Chceme ukázat, že i tady v Karlovarském kraji žijí mladí lidé, kteří se chtějí vyjadřovat a o politiku se zajímají. Většinou náš kraj bývá mezi těmi, kde se moc nezapojují: Když jsou nějaké demonstrace, protesty a shromáždění, tak zde bývá nejnižší účast. Lidé nechtějí chodit ven a vyjadřovat svůj názor,“ uvedla pro ParlamentníListy.cz studentka Tereza z maturitního ročníku.

„Ne, že bych souhlasila se vším, co ti lidé – Babiš a Zeman – dělají, ale u Zemana mi vadí hlavně vyjadřování. Nemůžu svým mladším sourozencům říct: Tohle je náš prezident. Teď poslouchej.“

Jednání Miloše Zemana se nezamlouvá ani rusovlásce Michaele. „Nelíbí se nám, jak za nás vystupuje. Hned po prezidentském slibu porušil Ústavu, když napadl televizi,“ uvádí jeden z příkladů.

„Nelíbí se nám, jak za nás prezident Zeman vystupuje,“ řekla do kamer studentka Michaela.

A nezavřou mě?

Mnozí mají z podpisové akce bžundu. „Podepisuj se, jak chceš – kreativně, nekrativně. Klidně tam dej otisk rtěnky,“ nabádá student spolužačku. „Zrovna dneska jsem se nenamalovala,“ reaguje dívka s úsměvem. „Nezavřou mě potom?“ vtipkuje jiný student, než přiloží propisku k archu. Vedle kamarád drká do jiného: „Ty si to fakt čteš, jo?“

Nechybějí rebelové s protizemanovským transparentem, na kterém je nápis: „Chceme slušného prezidenta“. Ochotně pózují objektivům. „Teď bychom to mohli nalepit někomu za stěrač,“ dělají si legraci.

Politika je samá lež

Hlavní studentský organizátor ze školy si příliš nevěděl rady s novináři. „Nečekejte ode mne žádné rozhovory. Mám k tomu osobní důvody. Ale nechci říkat jaké,“ sdělil směrem k médiím, mezi nimiž byli mimo jiné například zástupci Práva nebo ČTK.

Nakonec chlapec ale po poledni promuvil alespoň ke svým kolegům – studentům gymnázia. „Morálka české politiky upadá. Politika je samá lež – nemůžeme nikomu věřit ani předvolební slib. Co se vyřkne, druhý den nemusí být pravda,“ míní.

Během jeho řeči přijíždějí k bráně osobní auta. Ozývá se obrovský aplaus. Dorazili i studenti a studentky z jiných karlovarských středních škol, kde nemohli uspořádat svoji vlastní výstražnou stávku.

Kromě nich se ke stolkům blíží seniorský pár. Také se podepisují. „Máme zde na gymnáziu vnučku, tak jsme ji přišli podpořit,“ říkají s úsměvem. „Klucí, já jsem dával rozhovor,“ ozývá se. „A hlavně se foťte, selfíčka, ať mám co poslat organizátorům,“ křikne místní organizátor ještě do hloučků, které už leckdy změnily téma hovoru.

autor: Lucie Bartoš