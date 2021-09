Jak z pavlače, je zděšena Němcová. A teď se jí přitíží

reklama

Do Stropnického a Maláčové se Miroslava Němcová opřela ve třech bodech. Jejich společné vystupování označila za „spojenectví drzosti, spratkovství a pavlačové kultury“. Dle senátorky Maláčová i Stropnický prosazují nenávist k podnikatelům, živnostníkům a lidem nezávislým na státu.

„Maláčová je ministryní práce, ale těm, kteří pracovní místa vytvářejí, hází klacky pod nohy. Na dodržování zákoníku práce nedbala po celé čtyři roky, teď se probrala a dělá si z toho kampaň. Porušuje zákony a v tažení proti zaměstnavatelům se neštítí ničeho. Lže a pomlouvá ty, kteří nekritizují samotné kontroly, ale svévoli a zpupnost paní ministryně,“ říká. Maláčová podle ní ovšem nemá odvahu na to, aby šla zkontrolovat státní firmy nebo holding Agrofert. „K podpoře podnikání se staví jako komunisté v roce 1948. Rozhazuje už i peníze dnešních dětí, roztáčí inflační spirálu, která zlikviduje úspory a v důsledku ožebračí všechny,“ přidala historickou paralelu.

Kromě toho Miroslavě Němcové vadí, že Janě Maláčové nevadí přezdívka „Venezuela“ a jala se citovat nelichotivé statistiky této země s obrovskou inflací, nezaměstnaností a nedostatky v podstatě ve všech odvětvích. A režimem, který násilně potlačuje své odpůrce. „To je vzor paní Maláčové, tam nás chce dovést,“ tvrdí senátorka.

A třetím trnem v oku Miroslavy Němcové je, že Jana Maláčová má prý sympatie k hnutí ANO, ke komunistům a také k SPD, ale nenávidí ODS. „Ta, která sedí na ministerské židli díky spolupráci s ANO a mlčky toleruje podnikání Andreje Babiše na úkor státu, nevystupuje proti nezákonným vládním nařízením, nedělá nic pro proti oligarchizaci země, varuje před ODS,“ vadí Němcové.

Podezírá Maláčovou, že před SPD a komunisty nevaruje, protože jsou to opory vlády. Sama Němcová považuje za nutné před komunisty a SPD varovat, protože SPD byla zmíněna ve zprávě BIS o extremismu a komunistický režim je dodnes zákonem označený jako nepřijatelný.

„To paní Maláčové nevadí. Prostě svůj k svému. Měla by vysvětlovat, proč vedení ČSSD (jehož je členkou) zlikvidovalo demokraticky sestavené kandidátky třeba v Jihomoravském kraji a dosadilo na ně své kamarády. V důsledku toho řada členů ČSSD ze strany odešla. V Praze to bylo také podivné,“ vyčítá ministryni.

„Vedení ČSSD s pí Maláčovou neplatí dluhy za Lidový dům, likviduje demokratické principy uvnitř strany, vždy srazí paty před A. Babišem. Aby se o tom nemluvilo, fabuluje o budoucím vládnutí ODS a ANO. Vedení ODS to jednoznačně odmítlo, pí ministryně výmysly opakuje. Svou politikou přivedla ČSSD na práh nevolitelnosti, teď je bezradná, panikaří a dle vzoru předsedy vlády ukazuje na všechny jenom ne na sebe. Kdyby si se Stropnickým říkali hnusná dvojka, sedělo by to lépe,“ reaguje Miroslava Němcová na video Stropnického a Maláčové.

Ovšem co se týče „fabulování“ ohledně vlády ODS a ANO, není bez příčin. Hejtman Ivo Vondrák například v Moravskoslezském kraji vládne za ANO v koalici s ODS, TOP 09, KDU-ČSL a ČSSD. Podle něho bude záležet především na tom, kdo za ně bude mluvit. Vadí mu např. výroky Petra Fialy, že s ANO nikdy nepůjde, podle něj je tento výrok nekorektní. K ODS má podle svého vyjádření dost blízko, rozumní lidé jsou dle něho i v ČSSD. Naopak se vyjádřil proti tomu, aby ANO vstupovalo do koalice s SPD.

Opatrnější byl svého času i starosta Ondřej Kolář za TOP 09. „Člověk by se měl poučit z chyb, které se staly v historii. V roce 1948 demokratičtí ministři odešli z většinově komunistické vlády. Komunistům to neosolili, jen vše ztratili. Z mého pohledu není ani teď taktické si zavírat dveře u žádné politické strany, tedy kromě pošuků a extremistů, kteří ve volbách také kandidují,“ řekl pro SeznamZprávy s tím, že ANO k pošukům a extremistům nepočítá, je podle něho již etablovanou politickou silou. Ovšem jednání je podle něj vyloučené, dokud ANO povede Andrej Babiš.

Pokud jde o vztah Okamury a premiéra Babiše, předseda SPD se do premiéra pustil na karlovarském jarmarku. „Piráti a STAN chtějí přijmout euro. Koalice SPOLU i lidovci to také prosazují. Andrej Babiš řekl, že by byl pro přijetí eura, ale ‚chytře‘ dodal, že až to bude vhodné. A když jsem se jej ptal, tak to neupřesnil. Takže zase to hraje na dvě strany,“ tepal premiéra Okamura. „My nechceme euro nikdy. Protože není pro naši republiku výhodné… Jestli tyto strany vyhrají a SPD nebude při sestavování vlády, tak to euro nás všechny negativně postihne,“ uvedl.

Babišovi vyčítal také Green Deal a evakuaci Afghánců spolupracujících s českou armádou: „Andrej Babiš na to kývl a já mu zazlívám ty jeho nesmysly. Teď je prý proti rušení spalovacích motorů. On kývl, že se ČR připojila k tomu Zelenému údělu. Je to, jako když říká, že nechceme migranty. Vždyť jsme nedávno přijali prvních 170 islámských afghánských migrantů do ČR. Jediná SPD byla proti. Už jste to viděli na letišti, jak jsou zahaleni. Proč jim česká vláda nedomluvila azyl v nějaké jiné muslimské zemi?“

„Andrej Babiš nás obelhal, selhal,“ zaznělo dále od šéfa SPD, stejně jako: „Jestli nedostavíme blok u atomové elektrárny do roku 2035, tak se staneme dovozci energie, a to už je úplně v pytli. To je hotovo, a to se nikdo nedoplatíte. Jediným skutečným řešením je odmítnout ten Green Deal. Zelený úděl EU je konec české ekonomiky. Nedoplatíme se vůbec elektřiny. Jediným řešením, jak odmítnout tento Zelený úděl, je vystoupit z EU. Není jiná varianta, protože Andrej Babiš už na to kývl.“

