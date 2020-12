Jak zamávala koronakrize s vyhlášeným hotelem, který hostil Klause, Zemana, Paroubka, zahraniční celebrity a další smetánku? Tady jsou slova jeho hoteliéra

reklama

"Měli jsme dobře našláplou sezónu, tenhle rok mohl být zajímavý obrat. A pak začala chodit jedna jobovka za druhou. V létě jsme se z krize dostali, ale hned nás zase zavřeli. Ta nejistota je nejhorší. Třeba přijdou ještě další vlny a všechno se bude opakovat. Nikdo nic neví," podotýká hoteliér Robert Chejn. Provozuje ve Středočeském kraji vyhlášený hotel s restaurací Chateau Kotěra a letošní "koronarok" pro něj byl v podnikání jako "cesta zaminovaným polem". Navíc, ješte nekončí.

Nejistota je strašná

Hotel Chateau Kotěra stojí uprostřed parku ve vesnici Ratboř nedaleko Kolína. Vždy byl oblíbenou destinací pro podnikové večírky anebo výletníky, co mají rádi zajímavou architekturu, dobré jídlo a pití. Letos je kvůli koronavirovým nařízením vlády kromě léta skoro prázdný, jakož i všechny podobné provozy. "Jsme specifický podnik. Pořádáme hodně soukromých akcí. V létě se tady konají svatby, na jaře a na podzim firemní školení a schůze. A letos tyto akce klienti hromadně rušili. Nevědělo se, co bude. Nadvakrát nás zavřeli úplně a teď zase," říká Chejn.



Robert Chejn.

Jak říká Chejn, "otevřené mezidobí" v létě je ochránilo před nejhorším. Lidé se znovu nadechli a začali jezdit na výlety alespoň po Česku, takže měli slušně obsazeno. Ani jednou se jim nestalo, že by je trasovala hygiena kvůli tomu, že by u nich bydlel host pozitivní na Covid-19. "Když už jsem si říkal, že bude líp a opět u nás začali objednávat večírky či malé akce, přišla druhá vlna a šlus. Z letního výdělku jsme zaplatili dluhy z jara a teď uvidíme, ale moc dobře to nevypadá," dodává.

Hotel už provozuje šestnáct let, takže zažil i slabší sezóny a doteď si zachoval pozitivní mysl. Nyní to ale začíná trochu haprovat: "Doufám, že klientelu, co k nám ráda jezdí, máme a rok takovýchto zmatků ji neodradí. Až nás úplně otevřou bez jakýchkoliv omezení a dovolí nám dělat naši práci, dost si oddechnu. Teď ale nikdo neví, co bude. A my potřebujeme tu dobu nejistoty přečkat. Poplatit elektriku, splátky provozních úvěrů a hlavně nemuset propouštět. Využívám program antivirus - při první vlně jsme dostali osmdesát procent na platy zaměstnanců - a začínám sahat do vlastních úspor, ale překlenovací úvěr si vzít nechci, protože nevím, co bude.".

Plný hotel celebrit

Vláda se ocitla, jak říká Chejn, v situaci, kterou nikdo nezažil. "Přesto si myslím, že by mohla lépe komunikovat a rozhodovat trochu s předstihem, aby lidé mohli mírně plánovat. Nyní nás sice otevřeli, ale stejně není nic jisté. Už se píše o tom, že nás v pátek opět zavřou," podotýká a doplňuje: "Politiku sleduji jen konzumně, abych se alespoň trochu orientoval. Vždy jsem ale volil pravicovou stranu, většinou ODS."

Hotel Chateau Kotěra je opravdu velmi vyhlášené místo. Uspořádali tam setkání senátorské kluby, středočeští hejtmani, přijel exprezident Václav Klaus s partnerkou Livií Klausovou, ale několikrát se při cestě Středočeským krajem stavil i prezident Miloš Zeman. "Pana Paroubka jsem nikdy neměl moc v lásce. Ale když k nám přijel do hotelu, tak mě strašně překvapil. Bylo to jedno z mých nejpříjemnějších setkání s politikem. O vše se zajímal, hlavně o historii domu, což bylo milé," vzpomíná.

Ostatně v hotelu byl třeba ubytován celý filmový štáb při natáčení komedie Návštěvníci 3. Šlo o pokračování úspěšných filmů, v nichž se Jean Reno jako středověký rytíř vydává se svým sluhou, kterého hraje Christian Clavier, na cesty časem. Právě ve trojce se potrhlí cestovatelé objeví v době Velké francouzské revoluce. "Francouzi mají rádi dobré jídlo a dobré pití, takže to byla radost. Každý den jsme vymýšleli nový jídelní lístek a jezdili pro čerstvé ryby. Myslím, že si to užívali," rozplývá se provozovatel.

Zámek Ratboř byl architektem Janem Kotěrou vyprojektován pro zámožnou rodinu Mandelíků. Dle dochovaných záznamů jej navštívil i prezident Tomáš Masaryk. Kvůli židovskému původu rodiny byl v roce 1939 zámek vyvlastněn a sídlila zde až do jara 1945 správa německého majetku a oddíly SS. Ty vystřídala krátce Rudá armáda a od roku 1947 byla v zámku základní škola. V roce 1992 byl zámek opět vrácen Mandelíkům, ale chátral až do roku 2004, kdy se začal přestavovat na hotel. V prostorách bývalého zámku a na pokojích lze obdivovat nábytek od profesora Kotěry nebo jeho studenta Josefa Gočára a dalších významných architektů či umělců působících na začátku dvacátého století. Srtránky Chateau Kotěra si můžete prohlédnout zde.

