Jaká cenzura? Nemáme svobodu? Ondřeji Neffovi se otevírá kudla v kapse. Ale varuje. Facebook...

Publicista Ondřej Neff je přesvědčen, že třicet let po sametové revoluci v České republice stále panuje svoboda. Svědčí o tom už to, že se můžete svobodně vyjádřit v novinách, zda se cítíte svobodní, někteří lidé řeknou, že před rokem 1989 se měli líp, a jejich názor je zveřejněn. Něco podobného by komunisté za časů svého panování nepřipustili. Anketa Stydíte se za to, že Česko nechce přijmout sirotky ze Sýrie? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 5468 lidí

Velmi alergický je prý na tvrzení, že se po roce 1989 vrací cenzura.

„Osobně jsem velmi alergický na slovo „cenzura“. Maturoval jsem v roce 1962 – a v roce 1963 jsem poprvé přišel do žurnalistiky jako elév do periodika, což byl Svět v obrazech. A to si dnes nedovede nikdo představit, že se každý text musel skutečně odnést na cenzurní úřad, tam ho někdo přečetl, schválil, dal razítko a daný text teprve po tomto razítku mohl být otištěn,“ upozornil publicista v rozhovoru pro server Kupředu do minulosti.

Dnes vám na jednom místě třeba něco i odmítnou vydat, ale vyřešíte to tím, že jdete o dveře dál a vydají vám to tam. To se dá říct i o Facebooku, který skutečně některé názory cenzuruje, ale často je motivován především obchodem. Své názory ale můžete publikovat i jinde než na této sociální síti.

Dospěl také k názoru, že Facebook vyhovuje více levicovým politikům než pravicovým.

„A samozřejmě ze strany Facebooku je to kšeft, a bojí se, že o tento kšeft přijde, tak se snaží nějakým tlakům vyhovět a dělají cenzurní zásahy. A tím, že je dělají spíš ve prospěch levicových politických názorů, vycházejí vstříc cenzurním nárokům levice, což je dáno tím, že levice je podstatně agresivnější než pravice a je lépe obsazená v rozhodujících elitních politických a hospodářských kruzích. Tak takto si to vysvětluji. Ale co se týče internetu jako takového, tak je zde takový rozsah politických názorů a proudů, že opravdu upřímně, já tady žádnou cenzuru nevidím,“ zdůraznil.

Současně se však Neffovi zdá, že mezi lidmi klesá chuť přijímat jiné názory. Naplno se po podle něj projevilo u přímé volby prezidenta, s jejímž zavedením v žádném případě nesouhlasil.

„A u nás se to vyvrbilo už proto, že Parlament ze své podlosti a zbabělosti způsobil rozvrat společnosti tím, že přistoupil na přímou volbu prezidenta. A tudíž logicky, ode dneška navždy, pokud se to nezmění, vyhraje vždy někdo, kdo bude mít nejširší a nejhlasitější ústa, bude přesvědčivěji oslovovat a bude mít nejsilnější ego. A to nutně musí vést k polarizaci veřejnosti, že? K tomu to vedlo i v Americe a prostě to byla obrovská chyba,“ pravil publicista.

Za problematické považuje uzavírání se lidí do názorových bublin.

„A samozřejmě Facebook, který vede k vytváření názorových bublin, což je dnes už docela přesně popsáno, jak vznikají, že se prostě stýkáte jenom s lidmi obdobného pohledu na věc, a máte tudíž pocit, že to je jediný správný pohled. A ti, kteří mají jiný, tak jsou špatní, a to je šílené. To je šílené a já opravdu nevím, jestli je z toho východisko,“ prohlásil Neff.

Psali jsme: Ondřej Neff o „bruselských idiotech“ a Havlovi: Dobrá zpráva Úprava volebního systému? Vzpomeňte na zavedení přímé volby prezidenta, varuje Neff ,,Psali jsme svou pravdu. To dneska dělají taky... A dneska to rozděluje společnost.“ Jan Ruml naříkal na dnešní média Sirotci ze Sýrie? Do roka budou na Západě prodávat marjánu. Problém je jinde a je to vážné, píše Ondřej Neff

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.