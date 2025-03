Jako Němcová? Co se dělo při Trumpově projevu. A chvála z nečekané strany

Potom, co Donald Trump ve středu pozdě v noci středoevropského času před oběma komorami pronesl své Poselství o stavu Unie, se na sociálních sítích objevila řada reakcí. Mnozí republikáni neskrývali nadšení.

Podle politického poradce Douga Schoena, který pracoval např. pro demokratického prezidenta Billa Clintona, „jsme v úterý v noci viděli prezidenta, který má vizi“. „Máme prezidenta, který je odvážný. Je to lídr odhodlaný provést transformaci a oživit americký sen,“ zdůraznil Doug Schoen.

V komentáři pro Fox News napsal, že je mu z toho smutno, ale podle jeho názoru je to tak, že demokraté teď nemohou nabídnout pádnou odpověď. Nemají kde vzít lídry, kteří by proti Trumpově vizi postavili vizi silných demokratů.

Přesto mnozí demokraté neskrývali nesouhlas, odpor a místy i opovržení.

Všechno to začalo už krátce po startu stominutového Trumpova projevu, kdy demokratický kongresman Al Green opakovaně vstal a přerušil Trumpův projev. Na sociálních sítích ho kritici prezidenta Trumpa označují za hrdinu. Nakonec to skončilo tím, že předseda Dolní komory Kongresu Mike Johnson nechal Greena vyvést ze sálu.

Další demokratický kongresman, sedmadvacetiletý Maxwell Alejandro Frost na sociální síti X napsal, že spolu s několika dalšími kolegy během Trumpova projevu odešli ze sálu. Chtěl tím dát najevo, že Spojené státy nejsou zemí králů, jak dnes republikáni často Trumpa vykreslují, ale občanů s jasně danými právy, za které se v minulosti bojovalo.

„Právě jsme odešli ze sálu při Projevu o stavu Unie. Moje košile sdělila Trumpovi důležitou zprávu: Tady nežijí žádní králové. V duchu studentských demonstrací z Hnutí za občanská práva jsem hrdý na to, že jsem protestoval a odešel s mnoha svými kolegy. Toto NENÍ normální doba,“ napsal na sociální síti X.

V České republice odcházeli zákonodárci v čele s dnešní senátorkou Miroslavou Němcovou při inauguračním projevu prezidenta Miloše Zemana v roce 2018.

We just walked out of the state of the Union. My shirt showed Trump an important message: NO KINGS LIVE HERE.



In the spirit of student protestors from the Civil Rights Movement, I’m proud to have protested and walked out with many of my colleagues. This is NOT a normal time. pic.twitter.com/A7gLTPLyko