Trump v noci ukázal, co pro něj znamená Ukrajina. Káral Evropu, vyzdvihl Rusko

Prezident Donald Trump pronesl svůj první projev o stavu Unie. První ve svém druhém funkčním období.

Trump vstoupil do jednacího sálu za mohutného potlesku republikánských členů Kongresu. Server USA Today upozornil, že většina opozičních demokratů se ani neobtěžovala vstát. A ti z opozičních zástupců, kteří přece jen vstali ze svých židlí při příchodu 47. prezidenta USA, netleskali.

Trump si mohutné republikánské uvítání užíval. A když konečně zahájil svůj projev, spustil od řečnického pultíku zostra.

„Před šesti týdny jsem stál pod kopulí tohoto Kapitolu a vyhlásil úsvit zlatého věku Ameriky,“ řekl Trump. „Od té chvíle to nebylo nic jiného než rychlá a neúprosná akce, která zahájila největší a nejúspěšnější éru v historii naší země,“ oznámil přítomným kongresmanům. A republikánští senátoři a členové Sněmovny reprezentantů mu mohutně zatleskali.

Trump zdůraznil, že jeho administrativa dokázala za 43 dní více, než většina prezidentů za osm let. „A to teprve začínáme,“ zvolal.

Jeho projev sledovala všechna velká americká média, včetně CNN, Fox News a řada dalších.

Hned poté přešel k tématu migrace a prohlásil, že lidé, kteří chtěli přijít do USA nelegálně, slyšeli jeho slova pronesená před volbami a když se stal prezidentem, mnozí si svou pouť do USA raději rozmysleli.

Zopakoval své tvrzení již z časů předvolební kampaně, jak jiné země údajně propouštěly lidi ze svých ústavů „pro duševně nemocné“ a posílaly je do USA jako migranty.

Mezi hosty se nacházela také rodina zavražděné dvaadvacetileté studentky Laken Rileyové, kterou zabil nelegální imigrant z Venezuely. Trump zdůraznil, že tento imigrant přišel do USA v důsledku politiky otevřených hranic Bidenovy administrativy. Ale on jako prezident prosadil zákon Laken Riley Act, jenž vyžaduje zadržení migrantů bez dokumentů obviněných z určitých zločinů. Zákon označil za „velmi silný a mocný čin“. „Amerika nikdy nezapomene na naši krásnou Laken,“ řekl Trump.

Oslovil také opoziční demokraty sedící v sále. „Toto je můj pátý takový projev ke Kongresu a znovu se podívám na demokraty před sebou a uvědomuji si, že nemohu říct absolutně nic, co by je potěšilo, přimělo je postavit se, usmívat se nebo tleskat,“ poznamenal.

Trump však demokratům nedal mnoho příležitostí k tomu mu zatleskat. Svého předchůdce Joea Bidena označil za „nejhoršího prezidenta v americké historii“.

Trump se vysmál demokratům také za stíhání, kterému byl vystaven v čase Bidenova prezidentství. Konstatoval, že Biden nechal „krutě stíhat svého politického oponenta“. „A jak to dopadlo? Ne příliš dobře,“ vypálil Trump.

Skutečností je, že s nástupem Trumpa do úřadu se kauzy spojené s prezidentem přestaly projednávat.

Někteří demokraté přitom mávali transparenty, na nichž stálo např. „lež“ či „chraňte veterány“.

„Joe Biden zejména nechal cenu vajec, aby se vymkla kontrole – cena vajec je mimo kontrolu a my tvrdě pracujeme na tom, abychom ji srazili,“ řekl Trump s tím, že po Bidenovi „zdědil totální nepořádek“. „Zdědili jsme od minulé administrativy ekonomickou katastrofu a inflační noční můru,“ nešetřil ostrými slovy prezident.

Trump konstatoval, že tenhle „nepořádek“ mu pomáhá uklidit Elon Musk, který ruší jedno federální pracovní místo za druhým a osekává stovky milionů dolarů americké pomoci, které plynuly do různých koutů této planety. „Elon pracuje velmi tvrdě,“ volal do sálu prezident. A republikáni ze všech sil tleskali. „On potlesk nepotřebuje, ale já za něj děkuji,“ pravil Trump.

Poté vyjmenoval federální výdaje, které popsal jako „podvody“, na které se Muskovo Oddělení pro efektivitu státní správy neboli DOGE, zaměřilo. DOGE na svých internetových stránkách tvrdí, že prozatím ušetřilo americkým daňovým poplatníkům 105 miliard dolarů.

Několik demokratů na to konto začalo mávat transparenty s nápisy „Musk krade“.

„Moje administrativa získá zpět moc od této nezodpovědné byrokracie a znovu v Americe obnovíme skutečnou demokracii. A každý federální byrokrat, který se této změně vzepře, bude okamžitě propuštěn,“ řekl Trump. „Vysušujeme bažinu. Je to velmi jednoduché. A dny vlády nikým nevolených byrokratů jsou pryč,“ volal Trump do sálu. A sklidil další z mnoha potlesků.

„Všichni tady, dokonce i tato strana, to oceňují, věřím,“ řekl Trump s odkazem na stranu sněmovny, kde sedí mnoho demokratů. „Jen si to nechtějí přiznat.“

Zmínil, že se zastavila pomoc mířící do několika afrických zemí určená pro podporu společenské rozmanitosti, zmínil také evropské Moldavsko a mnoho dalších zemí, do kterých přestaly téct miliony dolarů. „O řadě z těch zemí jste nikdy před tím neslyšeli,“ smál se Trump. A republikáni se smáli s ním.

Tleskajícím republikánským kongresmanům také sdělil, že USA nadále uznávají jen dvě pohlaví.

Donald Trump také vychvaloval své rozhodnutí odvést Spojené státy z mnoha mezinárodních dohod, jako je Pařížská klimatická dohoda, a organizací, jako je Světová zdravotnická organizace.

„Moje administrativa každý den bojuje za změnu, kterou Amerika potřebuje, aby přinesla budoucnost, kterou si Amerika zaslouží,“ řekl během svého projevu na společném zasedání Kongresu.

Prezident Trump si během svého projevu na společném zasedání Kongresu udělal čas také na transgender sportovce a oznámil, že nebude tolerovat, aby tvrdě pracující sportovkyně musely soutěžit se sportovci, kteří se označí za transgeneder sportovce.

„Je to ponižující pro ženy a je to velmi špatné pro naši zemi,“ řekl Trump o transgender sportovcích. „Nadále to nebudeme trpět,“ zdůraznil.

Když Trump obhajoval svá nově uvalená cla, uznal, že nová cla na dovoz z Kanady a Mexika způsobí „malé problémy“, ale řekl, že to bude stát za to.

„Cla jsou tu od toho, aby Amerika znovu zbohatla a aby byla znovu skvělá,“ řekl Trump. „Už se to děje a ostatní rychle přijde. Dojde k mírným problémům, ale bude to v pořádku,“ ujišťoval Trump.

„Společnosti, které se rozhodnou nevyrábět své produkty v Americe, zaplatí clo, a v některých případech dosti velké,“ řekl Trump. Jedním dechem dodal, že pokud jiné země zavedou cla na americké zboží, on zareaguje sadou dalších cel proti těmto zemím.

Konkrétně zmínil i cla na ocel: „Pokud nebudeme mít například ocel a spoustu dalších věcí, nebudeme mít armádu a upřímně řečeno, pak nebudeme mít moc dlouho ani naši zemi.“

Ukázal na Jeffa Denarda, „hrdého amerického oceláře, fantastického člověka z Decatur, z Alabamy“.

„Denard pracuje ve stejné ocelárně 27 let, v práci, která mu umožnila sloužit jako kapitán místního sboru dobrovolných hasičů, vychoval sedm dětí se svou krásnou manželkou Nicole a v průběhu let poskytl milující domov více než 40 pěstounským dětem,“ řekl Trump.

Republikáni prezidenta i zmíněného oceláře odměnili mohutným potleskem.

„Příběhy, jako Jeffův, nám připomínají, že cla nejsou jen o ochraně amerických pracovních míst. Jde v nich o ochranu duše naší země. Cla jsou o tom, jak udělat Ameriku znovu bohatou a udělat Ameriku znovu skvělou,“ řekl Trump.

Prezident Trump také představil plán na přijetí opatření na domácí produkci „kritických minerálů a vzácných zemin“.

„Později tento týden také podniknu historické kroky k dramatickému rozšíření produkce kritických minerálů a vzácných zemin zde v USA,“ sdělil kongresmanům.

Trump zmínil také technologické giganty, velké firmy jako Apple, Oracle a výrobce čipů TSMC a vyzval je, aby investovaly především v USA.

Apple minulý týden oznámil, připomínala CNN, že investuje 500 miliard dolarů do rozvoje svých zařízení v USA, což zahrnuje vybudování nového centra produkce serverů v Houstonu v Texasu na podporu Apple Intelligence.

A dále: V pondělí hlavní tchajwanský výrobce čipů TSMC ohlásil, že investuje 100 miliard dolarů do svých výrobních operací v USA. Investice půjde na vybudování tří pokročilých center na výrobu čipů v Arizoně, která podle Trumpa vytvoří desítky tisíc pracovních míst.

Americký prezident ve svém projevu mluvil také o snížení daní Američanům. Chybějící peníze mají do rozpočtu USA dodávat již zmíněná zaváděná cla.

Trump také oznámil, že obdržel dopis od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. „Důležitý dopis,“ zdůraznil prezident. „Můj tým a já jsme připraveni pracovat pod silným vedením prezidenta Trumpa, abychom dosáhli míru, který přetrvá.“ Toto prý v onom dopise Zelenskyj Trumpovi přislíbil. „Skutečně si vážíme toho, jak moc Amerika udělala, aby pomohla Ukrajině udržet si její suverenitu a nezávislost. Pokud jde o dohodu o nerostných surovinách a bezpečnosti, Ukrajina je připravena ji podepsat kdykoli, kdy se vám to bude hodit,“ citoval Trump z dopisu od ukrajinského prezidenta.

Prezident uvedl, že oceňuje dopis a dodal, „současně jsme vedli vážné rozhovory s Ruskem a obdrželi jsme silné signály, že jsou připraveni na mír“. Prohlásil také, že Putina možná ponouklo k útoku proti Ukrajině nepovedené stahování amerických sil z Afghánistánu.

„Když Putin viděl, co se stalo, soudím, že si řekl ‚no, možná je tohle moje šance‘. Nikdy se to nemělo stát. Byli to hrubě nekompetentní lidé,“ vyložil Trump svůj pohled na Bidenovu administrativu.

„Miliony Ukrajinců a Rusů byly zbytečně zabity nebo zraněny v tomto strašlivém a brutálním konfliktu, jehož konec je v nedohlednu,“ řekl Trump. „Spojené státy poslaly stovky miliard dolarů na podporu obrany Ukrajiny, bez záruk, bez ničeho,“ pokračoval rozzlobeně.

V této souvislosti nešetřil ani evropské politiky. „Těžko se mi věří, že to nechtěli zastavit a říct: Pojďme se nějak dohodnout.“

Pokud jde o Evropu, zmínil také Grónsko, které je součástí Dánska.

„Tak či onak ho dostaneme,“ zdůraznil Trump.

„Podporujeme vaše právo určovat svou vlastní budoucnost, a pokud se rozhodnete, vítáme vás ve Spojených státech amerických. Potřebujeme Grónsko pro národní bezpečnost, a dokonce i pro mezinárodní bezpečnost a pracujeme se všemi zúčastněnými, abychom se o to pokusili, ale opravdu je potřebujeme pro mezinárodní světovou bezpečnost a myslím, že se nám to podaří,“ řekl Trump.

„Budeme vás držet v bezpečí. Uděláme vás bohatými. A společně vyneseme Grónsko do výšin, o kterých jste si nikdy předtím nemysleli, že jsou možné,“ sliboval obyvatelům strategického ostrova.

Došlo i na Panamský průplav, který spravuje hongkongská společnost, tedy fakticky Čína. „Nedali jsme ho Číně, dali jsme ho Panamě. A bereme si ho zpět,“ oznámil prezident USA.

Prezident Donald Trump během svého úterního projevu v Kongresu vyzvedl rodinu Coreyho Comparatore, hasiče, který byl smrtelně postřelen během shromáždění 13. července v Butleru v Pensylvánii, které málem připravilo o život i současného prezidenta. „Coreyho nám vzali příliš brzy, ale jeho osudem bylo zanechat nám všem zářný příklad nezištné oddanosti skutečného amerického patriota,“ zdůraznil Trump.

„Bůh mě zachránil, abych udělal Ameriku znovu skvělou,“ padlo poté z úst Donalda Trumpa.

Trump také vyzdvihl příběh příběh 13letého D. J. Daniela. V roce 2018 byla D. J. diagnostikována rakovina mozku. Lékaři mu dávali maximálně pět měsíců života. To bylo před více než šesti lety. Chlapec snil o tom, že se stane americkým agentem. A Trump mu na jednání obou komor Kongresu nad ránem středoevropského času jeho sen splnil.

„Dnes večer, D. J., ti prokážeme tu největší čest ze všech. Žádám našeho nového ředitele tajné služby, Seana Currana, aby z tebe oficiálně udělal agenta tajné služby Spojených států. Děkuju, D. J.,“ řekl Trump.

A chlapec skutečně dostal průkaz agenta FBI z rukou nového ředitele federálních vyšetřovatelů.

V tu chvíli členové obou komor Kongresu povstali a skandovali „D. J.! D. J. ! D. J.!“

Svůj projev k oběma komorám Kongresu Trump zakončil velkými slovy.

„Američané, připravte se na neuvěřitelnou budoucnost, protože zlatý věk Ameriky teprve začal. Bude to něco, co jste ještě nikdy neviděli,“ sliboval.

Trumpovo Poselství o stavu Unie trvalo bez pár vteřin rovných 100 minut. CNN upozornila, že pronesl nejdelší projev tohoto typu v moderní historii USA. Dosud se prezidenti většinou omezovali na šedesátiminutové proslovy v projevech o stavu Unie. Kupříkladu Ronaldu Reraganovi stačilo v roce 1981 33 minut.

