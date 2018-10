Jako na Ukrajině, tak vypadají některé části Prahy. Změníme to, říká Jan Čížek z SPD

Bezpečnost, parkování, nedostupné bydlení. Nejen to byla témata rozhovoru ParlamentníchListů.cz s Jan Čížkem, kandidátem SPD do pražského zastupitelstva a kandidátem na starostu Prahy 10. SPD podle Čížka čelí masivní útočné antikampani hlavně ze strany levicových extremistů z Antify.

“Lidé očekávají zásadní změny, a proto tady jsou nová hnutí,” konstatoval v úvodu kandidát na starostu Prahy 10 Jan Čížek. Stávající vedení města podle něho za čtyři roky nebylo schopno zrealizovat ani jedinou zásadní stavbu, a pokud se něco opravuje, lhůty jsou závratně dlouhé.

První prioritou programu SPD v Praze je podle Čížka bezpečnost. “Chceme zvýšit počty strážníků a policistů v ulicích. Hodláme prosadit metropolitní policii, což by byl sdružený soubor státní a městské policie do jednoho celku, čímž by se ušetřily ohromné náklady a nedostatkové lidské síly. Policisté by mohli být více v ulicích,” má jasno Jan Čížek.

Průšvih v Praze je také parkování. “Chceme, aby v Praze fungovala jedna parkovací zóna pro celé město a posílit P+R parkoviště na okrajích s tím, že lístek na parkování za dostupnou cenu by platil jako bezplatná jízdenka na MHD po celý den,” konstatoval. Praha by pod jejich vedením též chtěla postavit minimálně tisíc obecních bytů ročně.

Čížek důrazně odmítl nápad pražských Zelených na ubytování pěti tisíc uprchlíků v obecních bytech. “Tohle my nikdy nedopustíme. I kdybychom tady měli dělat masové demonstrace, tohle se prostě nestane. Uděláme pro to všechno,” reagoval. Jan Čížek, který se uchází o post starosty městské části Praha 10, se též obsáhle rozmluvil o tom, co je potřeba v této čtvrti změnit. Na některých místech to podle něho vypadá jako na Ukrajině.

autor: Radim Panenka