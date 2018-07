Jakub Janda: Zeman chce, aby nás vydíralo a uplácelo Rusko

Janda na svém Facebooku varuje před slovy Miloše Zemana: „Zjednodušeně přeložím jeho projev: Miloš nás chce zavázat Rusku. Chce to udělat tak, že se ČR zaváže k mezivládní dohodě na jádru s Ruskem, přičemž by se ruská mafie podílela na ‚financování‘, přes které se dá vydírat a uplácet. Tak to dnes funguje v Maďarsku. Tedy pardon, chce to FSB, tedy Martin Nejedlý, tedy Miloš Zeman. O to celé jde, jestli se to ruské klice podaří.“

Co naopak Janda jednoznačně chválí, je NATO. V dlouhém příspěvku o summitu této organizace píše: „Dnes začíná summit NATO. Nejmocnější vojenské aliance světa, které jsme součástí. Díky všem, kteří nás do ní dovedli. I po skoro dvaceti letech členství tu máme obrovský paradox. Obrovský nepoměr mezi výkonem našich politiků a výkonem bezpečnostních profíků – vojáků, zpravodajců, diplomatů. Čeští politici dlouhodobě selhávají v zajištění minimálních výdajů na obranu, ke kterým jsme se zavázali. Politici jsou zodpovědní za civilní řízení obrany, což je správně. Toto alianční minimum si plníme jen z poloviny. Za rok 2017 to bylo jen 1,05 % HDP. I přes všechny politické sliby. Úctyhodné je, co všechno naši bezpečnostní profíci dokáží s tak minimalistickými zdroji udělat. Zachraňují tak české jméno mezi spojenci. Kromě statečnosti našich vojáků a vojákyň v misích si dovolím přidat namátkový (a samozřejmě neúplný) přehled od našeho velvyslance při NATO Jiřího Šedivého:

- paralelní zapojení do předsunuté posílené přítomnosti v Litvě a Lotyšsku – unikátní v NATO vzhledem k naší velikosti

- Air Policing v Pobaltí a nad Islandem – opakovaně od 2009

- sedmý největší vojenský příspěvek v AFG – po navýšení bude šestý

- Centrum excelence ve Vyškově, jež jako první CoE poskytuje přímou a 24/7 podporu velitelství NATO v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení

- vrtulníkový výcvik v AFG – 12 let

- Multinational Logistics Coordination Centre, jež sídlí v Praze a je de facto další NATO Centre of Excellence, bude přímo podporovat nové velitelství podpory v Ulmu

- v Iráku cvičíme a mentorujeme schopnost taktického letectva na L-159; již několik set bojových misí proti Daesh

- vedeme svěřenské fondy (a platíme do nich) např. v Jordánsku, Gruzii a Ukrajině

- máme dlouhodobě vysoký příspěvek do pohotovostních sil, včetně VJTF

- do testování adaptované velitelské struktury zapojujeme mimořádně úspěšně naše schopnosti pasivního sledování a elektronické války

- vytváříme unikátní schopnost analýzy satelitních obrázků (IMINT)

Važme si těch, kteří za nás slouží. Díky nim nás spojenci berou vážně.

autor: kas