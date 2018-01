Jakub Janda varuje: Moskva, tedy Zeman, může vyhrát už v 1. kole! Takže...

Analytik Evropských hodnot Jakub Janda a publicista Boris Cvek nezávisle na sobě apelují na české občany, aby šli volit. V případě nízké volební účasti podle jejich názoru hrozí, že vyhraje stávající prezident Miloš Zeman. Jakub Janda tvrdí, že by v takovém případě vyhrála Moskva. Vůbec nejhorší by prý bylo, kdyby Moskva vyhrála už v prvním kole.

Analytik Evropských hodnot Jakub Janda má obavy že nadcházející prezidentské volby vyhraje pán Kremlu. A to možná už v prvním kole. Pokud dojde na druhé kolo, což by analytik jednoznačně přivítal, půjde prý o střet podnikatele Martina Nejedlého a profesora Jiřího Drahoše. Připomeňme, že Martin Nejedlý je poradce prezidenta Miloše Zemana.

Anketa Zvítězí Miloš Zeman už v 1. kole? Ano 86% Ne, vyhraje až ve 2. kole 4% Ne, prohraje ve 2. kole 6% Ne, ani se do 2. kola nedostane 4% hlasovalo: 15576 lidí

„Co už je jasné: Druhé kolo bude Nejedlý - Drahoš. Co není jasné: Zdali druhé kolo bude, při menší účasti může Moskva vyhrát hned v prvním kole. Co je potřeba: Co nejvyšší volební účast. Takže donuťte své blízké, ať přijdou volit," požádal Handa na sociálních sítích.

Kritici současné hlavy státu ovšem poukazují na to, že není jasné, co vlastně Nejedlý dělá pro Miloše Zemana. Jisté je jen to, že při jedné z návštěv Miloše Zemana v Rusku prezidenta Zemana doprovázel právě Martin Nejedlý a to i během debaty Zemana s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Český velvyslanec v Moskvě, bývalý kosmonaut Vladimír Remek, zůstal při jednání obou prezidentů sedět za dveřmi.

Publicista Boris Cvek k tomu na serveru Britské listy poznamenal, že tato prezidentská volba bude o Miloši Zemanovi. Průzkumy naznačují, že ve druhém kole proti sobě stanou Miloš Zeman a Jiří Drahoš. Cvek prý tuto realitu bere na vědomí a bude podle ní hlasovat. Pokud má být Zeman poražen, v což Boris Cvek velmi doufá, bude také záležet na tom, kolik procent hlasů oba kandidáti obdrží v prvním kole. Pokud by se stalo, že prezident Zeman v prvním kole dostane 40procent hlasů, zatímco Drahoš 15 procent, bude prý podstatě složitější Miloše Zemana z Hradu odstranit.

„Když tedy vidím, že většina občanů tohoto státu podporuje Zemana, nebo Drahoše, a že tedy jiný kandidát nemá šanci Zemana v druhém kole porazit, budu volit s respektem k realitě a budu zvažovat reálné důsledky své volby. Uvědomuji si taky velice dobře, že bude velice záležet na tom, v jaké pozici oba případní postupující do druhého kola půjdou. Jestliže např. Miloš Zeman postoupí se 40% hlasů a jeho protikandidát v důsledku rozdrobení Zemanových odpůrců bude mít jen 15% hlasů, bude mnohem obtížnější Zemana v druhém kole porazit než v případě srovnatelné podpory obou kandidátů v prvním kole volby. Rozhodnutí nepřinesou ti voliči, kteří mají jasno a kterými nepohne nic, ale ti váhající, na něž může mít výsledek prvního kola velký vliv," napsal Cvek.

