James Bond jako černoška? Blackwashing! Komentátor se drží za hlavu nad tím, kam spěje dnešní svět

20.07.2019 12:21

O rasové segregaci a o trendu tzv. „blackwashingu“ píše komentátor KrajskýchListů.cz Pavel Přeučil. A to v návaznosti na skutečnost, že novým tajným agentem 007 má být poprvé v dějinách bondovek žena a černoška Lashana Lynchová (31). „To, co zažívala ještě v šedesátých letech minulého století Amerika a na co vůbec není pyšná, se po letech boje za rovnoprávnost znovu vrací,“ varuje Přeučil.