Jan Čulík a Jiří Pehe před kamerou. Babiš prý jednou dojede na to, že nechce pomáhat uprchlým dětem

Politolog Jiří Pehe v rozhovoru pro server Britské listy odhadl, co nás čeká v roce 2020. V rozhovoru s Janem Čulíkem prozradil, že je mírným optimistou, a to i navzdory tomu, že naším premiérem je Andrej Babiš (ANO). Naději vidí v aktivitách spolku Milion chvilek a v kontrolních mechanismech EU, které mohou českého předsedu vlády udržet na uzdě. Proti Babišovi se prý nakonec může obrátit i to, že odmítá pomáhat dětským uprchlíkům.

Občanská společnost dává podle Peheho najevo, že jí není lhostejné, jak Andrej Babiš nakládá s touto zemí. Navíc jsme členy EU, kterou Babiš nedokáže přesvědčit, že proti němu Brusel vede ošklivou kampaň, i kdyby se snažil sebevíc.

„I naštěstí pro nás je Evropské unii úplně jedno, co si říká Andrej Babiš, protože Andrej Babiš je podle zákonů EU v konfliktu zájmů a pokud se s tím Česká republika v dané lhůtě, která je zhruba do konce ledna, nevypořádá, tak bude jednoduše následovat odečtení těch peněz, které chtějí po České republice a Agrofertu z těch příštích dotačních plateb České republice. A i kdyby se Česká republika chtěla soudit, tak ty peníze už nedostane,“ shrnul situaci Pehe.

Právě tady se podle politologa ukazuje, že Babišovi vůbec nejde o zájmy této země, ale jen o jeho vlastní obchodní profit. Kdyby mu skutečně šlo o zájmy Česka, tak do evropské pokladny vrátí ty dotace, které získal v rozporu se zákonem a ostatní české projekty financované z fondů EU tím neohrozí. On se raději bude soudit a tím Česko o část dotací nenávratně připraví.

„Oni mohou říci, že celý dotační program České republiky je tímto nějakým způsobem kompromitován a mohou se začít dívat za Agrofert, že tady je premiér v konfliktu zájmů, který se odmítá podřídit doporučením EU. Takže oni mají v ruce peníze, my jsme ti, kteří na ty peníze čekají a to je prostě silná páka,“ uvedl Pehe.

Milion chvilek podle politologa správně upozorňuje na to, že kdyby se Babiš choval rozumně, nemuseli bychom o evropské dotace přijít.

Bude prý ještě záležet na tom, zda se tento spolek dohodne s opozičními stranami na nějaké spolupráci, nebo dokonce část členů tohoto spolku aktivně vstoupí do politiky, jak se to stalo na Slovensku.

Pehe také předpokládá, že Babiš bude muset udělat jasno, jestli chce vládnout této zemi, nebo Agrofertu. Pokud si vybere první možnost, přijde Agrofert o dotace a v budoucnu to bude pro holding, na evropských dotacích značně závislý, problém.

Proti Babišovi se prý může obrátit i to, že odmítá pomoct dětem přežívajícím v uprchlických táborech v Řecku. „Česká republika by se klidně mohla postarat nikoli o čtyřicet, ale třeba o několik set těchto dětí. Prostě jsou to děti, které by se nějakým způsobem integrovaly, nebo by získaly útočiště, které je důstojné. A jestliže tato bohatá země není schopná takovéhoto humanitárního gesta, tak je to opravdu otřesně a myslím i, že se to může proti Andreji Babišovi časem obrátit,“ pravil Pehe. Proti sociální demokracii si myslím, že už se to definitivně obrátilo, protože od ČSSD by někdo takovéto cynické chování nečekal,“ doplnil ještě.

Mladé generace, která dorůstá, prý vidí věci jasně a kritičtěji, a mladí mohou přispět k posunu společnosti.

Nakonec Pehe konstatoval, že Trikolóra Václava Klause nedosáhne větších úspěchů. Míra velikosti jejího úspěchu bude prý záležet na tom, kolik hlasů dokáže Václav Klaus mladší uloupnout hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury a komunistům.

