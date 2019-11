Jan Hrušínský: Čekám, kdy na Hradě zakročí těžkooděnci. Ať jsou ParlamentníListy.cz v hledáčku tajných služeb

V listopadu roku 1989 jsme usilovali o to, abychom mohli projevovat svobodu názoru, a Hrušínský je rozhodnut využívat svobody projevu naplno.

V rozhovoru pro Reflex.cz začal tím, že se vyjádřil k prezidentské volbě, kde proti sobě stáli demokratický kandidát Jiří Drahoš a Miloš Zeman, kterého Hrušínský za demokratického kandidáta neoznačil.

„Promiňte, ale oni oba byli demokratičtí kandidáti,“ ozval se Čestmír Strakatý, který rozhovor vedl.

„Pan Zeman to říká, ale nechová se tak, chová se velmi zpupně, přisvojuje si moc, kterou mu určitě voliči v těch volbách nedali, a když se podíváte na to, co se děje na Pražském hradě, tak máte pocit, že je to celé soukromá záležitost pana Zemana,“ popsal divadelní ředitel realitu současnosti.

Narážel např. na aktivity Českého svazu bojovníků za svobodu v čele s Jaroslavem Vodičkou, kterému bylo povoleno pořádat akci svého svazu na Pražském hradě poté, co Vodičku kritizoval Senát i další instituce. Hrušínský současný svaz bojovníků za svobodu popisuje jako spolek, kde jsou vyznamenáváni lidé, kteří v roce 1989 mlátili lidi toužící po svobodě. Narážel tím např. na poslance KSČM Zdeňka Ondráčka, který se v minulosti netajil tím, že by policejním obuškem neváhal udeřit ani ženu.

Já tak s napětím pořád očekávám, kdy na Pražský hrad vtrhne komando těžkooděnců a udělá tomu přítrž,“ pravil Hrušínský.

„To je ale věc prezidenta, to jsou jeho pravomoci a on jich nějakým způsobem využívá,“ oponoval Hrušínskému Strakatý.

„Já myslím, že to nejsou jeho pravomoci,“ trval si na svém ředitel Divadla Na Jezerce. Hrušínský je toho názoru, že si zvykáme na to, jak se chová kancléř prezidenta Vratislav Mynář. To je člověk, který nemá bezpečnostní prověrku už šest let, přestože to pan prezident národu slíbil, že ji bude mít. A jeho žena si 28. října sedne vedle prezidentů na místo, které je vyhrazeno paní Dagmar Havlové,“ kroutil hlavou Hrušínský.

„To je přece věc protokolu Hradu,“ ozval se znovu Čestmír Strakatý.

„Proto čekám, kdy tam přijdou ti těžkooděnci a udělají tomu konec,“ vrátil se ke své původní myšlence Hrušínský s tím, že těžkooděnci přišli na Úřad vlády ČR kvůli kabelkám, takže už je čas, aby přišli i na Hrad.

Kvůli tomu, co říká, se prý zatím necítí pod tlakem, takže i Hrušínský uznává, že tu stále ještě máme demokracii, ale demokracii poněkud oklešťovanou, když na oslavy státního svátku nejsou pozváni někteří politici jen proto, že otevřeně kritizují prezidenta.

Jistý tlak pociťuje však ze strany serveru ParlamerntníListy.cz

Parlamentní listy a jim podobné weby jsou určeny k tomu, aby dezinformovaly. To jdou weby, které by vůbec jaksi... Neříkám, neměly mít právo existovat, ale měly by určitě být pod nějakým hledáčkem, třeba tajných služeb nebo bezpečnostních služeb,“ pravil Hrušínský.

Strakatý konstatoval, že PL.cz daly prostor lidem, kteří Hrušínského kritizují, a ten na to konto poznamenal, že je společnost rozdělená, na čemž má podle jeho názoru nemalý díl viny prezident Miloš Zeman, který se vyjadřuje vulgárně a okamžitě dává najevo, že části společnosti prezidenta dělat nebude.

„Myslím si, že podobné dezinformační weby a podobné plátky k tomu (rozdělení společnosti) velmi přispívají. Já tam třeba o sobě čtu velmi často, že jsem milionář a že se topím v penězích. Vlastně to směřuje k vyvolání závisti a nenávisti. A mně to strašně připomíná dobu, někdy kolem roku 1971, kdy se toto dělo mému tátovi. Možná to psali podobní lidé,“ pravil Hrušínský.

„ParlamentníListy.cz se ještě před pár lety tvářily jako běžný informační server. Dneska už to tak není, dneska už otevřeně hájí dění před listopadem,“ vyjádřil svůj názor Hrušínský s dovětkem, v němž připomněl, že v České republice stále platí zákon, který řílá, že komunistický režim z let 1948 až 1989 byl režimem zločinným.

