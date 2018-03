Jan Svěrák vyprávěl Emmě Smetana: Poslouchal jsem pana prezidenta a řekl jsem si: Sakra, ČT je ohrožena

„Jan Svěrák se rád válel doma a dělal si svoje věci, když pak slyšel inaugurační projev pana prezidenta, asi ho to zvedlo trochu ze židle, asi jako mnoho jiných občanů ho to třeba vylekalo, nebo si řekl, sakra, Česká televize je ohrožena. Uvědomoval si, že to je nebezpečné pro demokracii,“ vysvětluje, proč už nešlo mlčet, v úvodu diskuse Jan Svěrák. Připomíná zároveň jeho přidanou hodnotu, že jeho hlas může být slyšet. Před zahájením přímého přenosu z Rudolfina, kde se v sobotu večer rozdávají filmové ceny Český lev, totiž přečetl u pultíku na jevišti text nazvaný Pět vět na obranu České televize.

Jan Svěrák působil v ČST již před Listopadem 1989

Podle něj je celý smysl v tom, že pan prezident zaútočil na ČT a pana Bakalu. „Podle mě zaútočil na dva subjekty, které si dovolí kritizovat jeho práci,“ řekl a dodal, že on sám nedokáže „zkrotit“ Českou televizi a dostat ji pod kontrolu politiků. Ale může se najít nějaká síla v Parlamentu, která mu může podle něj pomoci. „A výzva slouží k tomu, abychom ji předali do Parlamentu politikům, aby se k ní připojili nebo aspoň viděli, jak silná vůle lidí a kolik známých jmen je pod tím podepsáno, kteří si nepřejí, aby se tak stalo,“ uvádí v rozhovoru Svěrák.

„Já bych neřekl, že když někdo vyhraje volby, tak je ta země jeho,“ obhajuje svůj postoj Svěrák s tím, že prezident dostal za úkol zemi pouze spravovat.

Nebylo té agitace na Českém lvu skutečně příliš, zajímá moderátorku diskuse. „Myslíte, že si máme rozdat ty ceny a jít domů a mlčet?“ táže se nazpět Svěrák. Podle něj to bylo „akorát“, večer byl důstojný. „Udělali jsme, co jsme mysleli, že je potřeba,“ dodal. Podle něj s odkazem na došlé reakce ani lidé nechtějí, aby veřejnoprávní média byla pod kontrolou vítězů voleb.

„To jsou emoce. My jsme o tom takto nepřemýšleli,“ odpověděl Svěrák na dotaz, zda nemohlo někoho pobouřit, že filmaři na udílení filmových cen mluví místo o filmu o politice.

Je, nebo není demokracie v České republice ohrožena? „Mohla by být,“ odpovídá Svěrák. „My jsme vyslali signál ruce pryč, to se u nás stát nesmí,“ pokračoval s tím, že jako občan, který je vidět a slyšet, může vytvářet pozitivní tlak na politiky.

Závěrem diskuse vysvětluje, proč je obrana veřejnoprávního média klíčová. „Jakmile je médium soukromě vlastněno, samozřejmě může být ovlivňováno, protože ten člověk, který ho vlastní, může mít nějaké cíle, anebo může být pod nějakým tlakem,“ vysvětluje Svěrák a dodává, že naproti tomu veřejnoprávní médium šíří jen to, co si myslí ti redaktoři.

