Janek Ledecký: Takto prošel černý koncert. Ale jednou věcí se nechlubí

„Jsem podnikatel, který nepodniká. Takhle se cítím,“ nechal se slyšet Ledecký v odpovědi na otázku, jak se cítí v dnešní době jako podnikatel. „Velká část práce, kterou dělám, je ta tvůrčí. A v tom si stěžovat nemůžu, protože psát mně zatím nikdo nezakázal, ani mě v tom nikdo neomezil. Dokonce můžu i ve studiu nahrávat. Tuhle část podnikání, na tu mně nikdo nešláp,“ dodal.

„Včera jsme udělali s kapelou... poprvé jsem hrál ilegální koncert. Dostali jsme avízo, že v Chotěboři budou rozsvěcet vánoční stromek a že o tom místní vědí. A my jsme se o tom shodou okolností dozvěděli proto, že sponzorem našeho akustického turné, které se letos neodehrálo, je chotěbořský pivovar. Od svých kamarádů právníků z fakulty jsem zjistil, co se má udělat, aby nás rovnou neodvedli v klepetech. Zjistil jsem, že když to budeme točit jako videoklip a bude nás do šesti lidí, tak to dokonce nemusíme hlásit ani na krajskou hygienu. Takže jsme tam přijeli, bleskově jsme to rozbalili a my jsme hráli takový kus vánočního koncertu. Bylo to úplně zázračné. Měli jsme z toho radost,“ vyprávěl.

„Dobrý první adventní večer. Kdyby se vás někdo ptal, náhodou, kdyby někdo dorazil a kladl vám nepříjemné otázky, my tady jedeme okolo a když vidíme, jak svítí stromek, tak nám to nedá a natáčíme tady videoklip. To se smí. Je nás jenom šest včetně kameramana, to si můžete spočítat,“ řekl úvodem svého vystoupení Janek Ledecký.

„Svařené víno jsem mu koupil, když mně ten příběh vyprávěl, každý si všimnul hned jak vstoupil, že křídla pocuchaná měl. Prsty si hřál o pohár vína, dokud se točí tenhle svět, tak na ty chvíle rád vzpomíná, už bez mála dva tisíce let. A od těch časů do Vánoc, patří ta dlouhá tichá noc, lidé to lepší potají, v sobě i v druhých hledají,“ začal zpívat následně svůj hit A od těch časů Ledecký. Následovaly i další písně, mimo jiné Nikdy to nevzdám či Sliby se mají plnit o Vánocích. „Mějte se krásně, zůstaňte zdraví a jak já říkám: Buďte negativní, ale zkuste u toho být pozitivní,“ rozloučil se.

„Nikdy to nevzdám. Vy to taky nevzdávejte. V Chotěboři sněžilo a byla zima, že mi málem harmonika k hubě přimrzla. Ale bylo senzační si zase po půl roce zahrát, i když to bylo jenom natáčení... Krásný advent!“ napsal také Ledecký na svém facebookovém profilu, kde sdílel i video z akce.

Když se jej Strakatý zeptal na možné zahájení správního řízení v souvislosti s touto akcí, Ledecký odvětil: „Jen ať do toho. Protože my jsme to tam natočili, poslali jsme to na facebook. Od rána to mělo dosah asi 100 tisíc, vidělo to spoustu lidí. To je neprůstřelné. Ale samozřejmě, že tam proběhl ten pocit zakázaného ovoce. A mně se to stalo během 14 dnů podruhé. Poprvé to bylo daleko komfortnější, protože to bylo uvnitř,“ vyprávěl o tom, jak byl na tréninku se svou dcerou, olympijskou vítězkou Ester Ledeckou, v Itálii. „Bylo tam několik reprezentací. A poprosil mě ředitel hotelu, že má narozeniny, že by všechny pozval a jestli bych nezahrál jednu nebo dvě písničky,“ podotkl Ledecký a hájí se tím, že všichni byli protestovaní, měli roušky a byli v uzavřeném prostoru. Na Itálii má Ledecký čtyři roky starou vzpomínku, kdy v Benátkách natáčel klip – server iDnes.cz mimo jiné tehdy vzpomínal na Ledeckého příhodu, kdy se potýkal s policií. Důvod? Taxikáři se zdálo podezřelé, že veze moc kufrů. „Při odjezdu nás tak zadržela policie,“ uvedl tehdy Ledecký.

„Nebudu dodržovat debilní předpisy jenom proto, že jsou předepsané. Když se tady zcela vážně v době nouzového stavu bavíme o tom, jestli pan učitel při výkladu pro ten první stupeň, jestli si může na chvíli odložit roušku, když je v dostatečném odstupu a vzít si místo ní štít. To jsou úplné... A jestli je fér, že se otevřou psí kosmetické salony, tady řeší takovéhle věci? Na pozadí nouzového stavu při tom probíhají velké státní zakázky, které se nemusí soutěžit, tak si připadám jako, že... Jestli venku budu hrát a bude tam 50 lidí, kteří budou součástí koncertu a někdo o 20 metrů půjde okolo a zastaví se na chvíli a bude to poslouchat, tak to mi připadá opravdu jako že se o tom nemusíme ani bavit,“ dodal.

Od února jsou na nás podle něj chrlena čísla nakažených, jedinou přestávkou byly jen americké volby. „My jsme si tady zvykli na to, a já v tomhletom musím říct, že na té glorifikaci covidu-19 mají obrovskou vinu média, a že kdyby stejná nákaza, ten covid-19, přišel před 25–30 lety, tak by proběhnul úplně stejně jako všechny chřipkové epidemie do té doby. Teď se to trefilo do doby, kdy internet a sociální sítě fungují – a ty jsou na to úplně nastavené, ty na to čekaly. A v momentě, kdy si zvyknete na to, že představitelé veřejnoprávních médií běžně v úvodu reportáže v jedné větě smotají dohromady denní číslo nárůstu, denní číslo zemřelých, potom to srovnají s poměrným číslem zemřelých v Německu a s absolutním číslem zemřelých v Americe – a to všechno řeknou v jedné větě a neřeknou, co jednotlivá čísla znamenají... A tímto vás zahrnou...“ rozprávěl Ledecký.

Podle něj by se lidské zdroje měly místo na testování bezpříznakových osob věnovat spíše ochraně nejohroženější skupiny populace. „Všichni za ten půl rok víme, kdo to je,“ uvedl. „Myslím si, že tato péče byla výrazně zanedbaná a já když jsem se pustil do prvního hodnocení situace, někdy v březnu, tak jsem říkal: Prosím vás, přestaňte peníze vyhazovat a soustřeďte se na ochranu té nejohroženější skupiny. A uběhl měsíc a půl a odcházející ministr zdravotnictví Prymula těsně před svým odchodem vyhlásil, že se musíme soustředit na ty nejohroženější. Ale to už bylo v době, kdy jsme se dostali na absolutní světovou špičku v počtu zemřelých. To je ostuda, hanba toho systému. A je to škoda, protože si myslím, že to nebylo nutné,“ dodal.

Dupnout na brzdu hysterické kampani

Zpěvák a herec Janek Ledecký se proslavil na začátku podzimní vlny koronaviru, když vyzýval, aby se duplo na brzdu hysterické kampani, za kterou podle něj stojí farmaceutické společnosti. „Ty nás tady bombardují vizemi zhroucení našeho zdravotnictví. A k tomu jako koření přidávají ze světa obrázky přeplněných márnic, kopání hromadných hrobů, a to vše jenom proto, aby nás vyděsily. Protože dobře vědí, že tohle je největší kšeft v dějinách farmacie,“ tvrdil tehdy zpěvák.

Farmaceutické firmy dle něho vydělávají na testech a až budou, tak vydělají na vakcínách. „Nejdřív testy. Kdy nám řeknou, že nejsou úplně spolehlivé, ale to víte, děláme to v tlaku, za pochodu, v bojových podmínkách. Příští rok přijdou vakcíny. Ty také nebudou super spolehlivé, ale za to budou povinné. A když nebudou povinné, tak možná zjistíme, že bez té vakcíny nás nepustí ani ke kamarádům na Slovensko,“ pravil tehdy Ledecký.

S kritikou opatření Ledecký nepřestal. Ve videu je kritizoval naposledy při 31. výročí sametové revoluce 17. listopadu, což zpěvák neopomenul připomenout. „K tomu zákaz shromažďování, zákaz vycházení, zákaz zpívání, zákaz prakticky všeho, co z nás dělá svobodné bytosti. A ještě k tomu zásadní omezení práva na vzdělání,“ poznamenal Ledecký, jaké je to výročí.

A začal se věnovat novému ministru zdravotnictví Blatnému, jenž na začátku sliboval nový přístup ke komunikaci s veřejností. Podle zpěváka bylo varovné už to, že Blatný zalhal o svém podpisu petice Milionu chvilek pro demokracii. „Místo toho se pustil do vysvětlování tajemného čísla R. Tak abychom to i my, hloupoučtí občané, pochopili. Jakože osvěta. A pak prokázal, že vůbec netuší, o čem mluví,“ pálil Ledecký do Blatného za to, že se dvakrát spletl, když číslo R vysvětloval.

Varovné mělo být podle Ledeckého i to, že za Blatným stojící odborníci Dušek a Černý ho neopravili. „Víte proč? Protože věděli, že s nějakým R se do budoucna vůbec nepočítá. Protože se chystá PES. A zatímco na pochopení a výpočet R stačí první stupeň základní školy, tak PES, to už je jiná liga. Metrika výpočtu indexu, který nás zařadí do jedné z kategorií, zabírá na webu ministerstva zdravotnictví 4 strany a ten výpočet obsahuje tolik proměnných, že prakticky neexistuje způsob, jak ho kontrolovat. Musíme prostě věřit, že to s námi ti autoři PES myslí dobře,“ vysvětlil.

Doplnil, že ani jeden z autorů PES prý není lékař. „Nicméně každý lékař vám potvrdí, že vzhledem k té metodice výpočtu je prakticky vyloučené, abychom se dostali do té první kategorie. A pozor, přichází pointa, i kdyby se to nějakým zázrakem podařilo, tak i v té první jsou zásadní a trvalá omezení našich práv a svobod. A žádná nultá už neexistuje.“ Dle Ledeckého to znamená, že omezení zde budou již napořád.

I otázku, v čí prospěch je udržování opatření, Ledecký zodpověděl: „Zatímco se v médiích naprosto vážně řeší debility typu, zda si může pan učitel na část výuky sundat roušku a použít ochranný štít a jestli je fér, zda se otevřou psí kosmetické salony, tak potichu a nenápadně započala první etapa výstavby kanálu Dunaj–Odra–Labe. My neumíme postavit vlak, který by nás do Brna dovezl za méně než 2 hodiny, ani opravit 180 kilometrů D1. A tenhle kanál si ve svém rozsahu a nákladech nezadá se Suezským průplavem a bude dopravovat, dávejte pozor, zejména uhlí. Za třicet let bude uhlí k vidění maximálně v oddělení fosílií Národního muzea,“ kritizoval zpěvák tento záměr.

Neopomenul zmínit i dostavbu Dukovan, kde vidí u Hradu záměr svěřit zakázku čínské nebo ruské firmě. „Teď se na pozadí covidové hysterie chystá, že dostavba Dukovan, což je ten největší český strategický byznys 21. století, se upeče s Ruskem anebo s Čínou.“

Upozornil na (nyní již schválené) prodloužení nouzového stavu, které je odůvodňováno počtem hospitalizovaných a zemřelých s covidem-19 a připomenul své předchozí video, v němž apeloval, aby se prostředky a energie na „nesmyslné testování“ použily na ochranu nejohroženější skupiny populace.

„25. října vyhlásilo ministerstvo zdravotnictví ústy odstupujícího ministra, že ten počet pozitivně testovaných není zase až tak důležitý, že se musíme snažit ochránit zejména dědečky a babičky v LDN a domovech seniorů. A že se s tím musí začít co nejdřív. Všimli jste si, že se o tom úplně přestalo mluvit? Natož aby se to provedlo? Protože vláda prostě potřebuje naplnit ta covidová oddělení a udržet to děsivé číslo denních zemřelých. Jenom tak se jí podaří prosadit prodloužení nouzového stavu.“

Dle Ledeckého při schválení prodloužení nouzového stavu už zbývá jediné – vyjít do ulic. „Já věřím, že když to uděláme, tak se k nám tentokrát policie přidá, protože jim také záleží na budoucnosti naší země a jsou to mimochodem také rodiče, kteří nechtějí, aby z jejich dětí vyrostlo pologramotné, online připojené stádo.“

