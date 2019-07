Jardo, styď se? Válka kvůli Jágrovi pokračuje. Nejen odpověď, ale i výsměch

Deník N se Jiřího Hrdiny ptal právě na Jágrovu cestu do Číny. „Pro mě to bylo zklamání, ale je to jeho rozhodnutí. Já bych to neudělal. Má k tomu své důvody. To, že je nejlepším českým hokejistou, který kdy hrál, už mu nikdo nevezme. Ale z mého pohledu je škoda, že se postavil na stranu lidí, jako je prezident Zeman nebo premiér Babiš,“ odpovídá hokejista a dodává, že ho zarazilo už to, že Jágr udělal reklamu s Babišem na jeho kuřata. „Říkal jsem si, že jeden výstřelek asi nebude úplně důležitý. Ale vyjet do Číny už znamená určitou pozici, která se mi nelíbí. Je mi líto, že si není schopný vyhodnotit reálie zemí, jako jsou Rusko s Čínou, a že mu nevadí režimy, které tvrdě potlačují lidská práva a demokratické principy.“ Hrdinu zklamalo i následné vysvětlení, proč Jágr do Číny jel. „Podle reakcí lidí z mého okolí si myslím, že tímhle krokem ztratil i hodně fanoušků, a to je škoda. Když se spolu potkáme, nic mu vyčítat nebudu, protože jsou to jeho důvody a osobní věci, ale mě osobně jeho postoj zklamal.“ Anketa Bude co slavit během 30. výročí 17. listopadu 1989? (Ptáme se 24.7.2019) Bude 4% Nebude 96% hlasovalo: 1952 lidí

Naopak Hrdina vyzdvihl postoj Jakuba Voráčka, který se nechal slyšet, že Babiš se Zemanem ve společnosti šíří nenávist. „Kuba je fantastický. Jednak tím, že pomáhá skrze svou nadaci nemocným lidem, což oceňuji. Navíc jsme politicky na stejné straně barikády, což mi je hodně sympatické. A také se nebojí v médiích vyjádřit svůj politický názor. Potěšil mě, když odmítl dát rozhovor Babišovým novinám. Pro mě je důležité, že se ozývají lidé, kteří mají ve společnosti velké slovo a dávají příklad ostatním, že jsou schopni se postavit tomu, co se momentálně v České republice děje,“ říká bývalý hokejista o Voráčkovi v rozhovoru.

Další tvář českého hokeje, která ho zklamala, je bývalý brankář, nyní poslanec ANO Milan Hnilička. „Hnilda je jeden z těch lidí, kteří z nějakého důvodu, o kterém si můžu myslet, co chci, vstoupili do ANO ve chvíli, když už bylo každému jasné, proč šel Andrej Babiš do politiky. Takže Milan je další člověk, který mě zklamal. Znám lidi, kteří Babiše volili v roce 2013, ale postupem času procitli a teď už ho volit nebudou,“ zhodnotil politické postoje svých kolegů Jiří Hrdina.

Celý článek ZDE

Naopak text, který se dá vnímat jako obrana Jaromíra Jágra, zveřejnil na serveru Novinky.cz poslanec ANO Patrik Nacher. „Obskurní snahu vyhledávat vnějšího nepřítele v Číně za každou cenu jsem naposledy významně zaznamenal na jaře letošního roku, kdy prezidenta Zemana na oficiální státní návštěvě Číny doprovázeli někteří slavní sportovci,“ říká a dodává: „Během této oficiální státní návštěvy došlo i k setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. A strhla se smršť, umocněná ještě společnou fotografií s hradním kancléřem Mynářem.“ Ing. Patrik Nacher ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nacher tvrdí, že pokud by k podobnému setkání s nejvyšším představitelem státu došlo v rámci návštěvy Spojených států, Francie, Slovenska nebo Vatikánu, reakce na sociálních sítích a v médiích by byla jistě opačná. „Jenže čínský prezident reprezentuje zemi, kde vládnou komunisté, a to je problém, který neustojí ani persona typu Jaromíra Jágra. Jenže právě na tomto příkladu se dobře ilustruje naše poněkud maloměšťácká povaha,“ tvrdí poslanec a ukazuje to na příkladu: „Když do Číny loni přicestoval jiný známý hokejista, Wayne Gretzky, aby v Číně šířil povědomí o hokeji a stal se tváří kampaně za jeho rozšíření, víte, jak to pojali v Kanadě? Byli většinou hrdí. Byli hrdí na to, že jejich krajan může ve světě šířit povědomí o hokeji a o jejich zemi.“ Podle Nachera je právě sport způsobem, jak je možné šířit osvětu a poskytovat západní svět těm, kdo nežijí v demokratickém režimu.

Poslanec dále říká, že olympiáda může zviditelnit Česko. „Místo toho se z Jaromíra Jágra přechodně stal nepřítel státu číslo jedna. Tedy, přesněji řečeno, oněch rádoby elit, které ale mají neuvěřitelný mediální prostor. Škoda. V této chvíli to tedy chce méně hysterie, pozitivní a realistické vidění světa, nevnímat se jako jeho pupek, více zdravého selského rozumu a méně nabíhání si na vlastní vidle.“

Celý článek ZDE

„Ten rozhovor jsem nečetl, a i když mám Jirku Hrdinu rád, pořád je to názor člověka, který si možná něco přečetl a nemá další informace. Na to, že mě lidi strkají na určitou stranu, aniž bych se k tomu já sám vyjádřil, jsem si za poslední rok a půl po návratu do Česka zvyknul. To ale neznamená, že s tím souhlasím,“ reaguje Jágr na článek v Deníku N. Neustálé rozdělování podle názorů je podle něj cesta do pekel, ale o Jiřím Hrdinovi řekl: „Jirku vždycky budu mít rád, i když řekne, že jsem ho zklamal.“ A jeho cesta do Číny prý neměla s politikou nic společného, ale nehodlá ji znovu vysvětlovat, protože je to prý zbytečné.

Celý rozhovor ZDE

Psali jsme: „Jdi do p*dele!“ Nejen Babiš: Jarda Jágr drsně brání Karla Gotta Jaromír Jágr promluvil o „chvilkařích“. Za rámeček si jeho slova nedají Národ je hrdý, když dávají Rusům do huby. Internetem koluje nový hokejový song Topolánek jásal nad Dominikem Haškem. A smál se Jágrovi, až mu na to odpověděli fotkou...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas