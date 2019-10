Jarek Nohavica nesmí zpívat na státní svátek. Přijal vyznamenání od Zemana a Putina, vzkázal mladý Kroupa

Pro ty, kdo nevědí, co je to koncert Paměť národa – jedná se o vzdoro-akci proti oslavám 28. října na Pražském hradě. Pořádá se v pražském Foru Karlín a zúčastní se ho stovka umělců. Ovšem jeden umělec pozván není. Záměrně. Jedná se o Jaromíra Nohavicu. Pořadatelům vadí, že dle dokumentů spolupracoval s StB. Anketa Vadilo vám, že Karel Gott podepsal tzv. Antichartu? Vadilo 10% Nevadilo 90% hlasovalo: 7048 lidí

„Mnohokrát jsme ho oslovili, zda by byl ochoten vyprávět svůj příběh. Bohužel stále vzdoruje naší nabídce. To nic nesnižuje na jeho talentu jako muzikanta a písničkáře. Nicméně podle archivu bezpečnostních složek byl registrovaný jako spolupracovník StB, máme doklady, že se s nimi scházel. Bylo by báječné, kdyby Nohavica vyprávěl detaily svého příběhu. Zadruhé mě velice mrzelo, když přijal vyznamenání od prezidenta Putina a prezidenta Zemana. To myslím, že písničkářům nesluší. Proto Jaromíra Nohavicu na koncert pro Paměť národa pozvat nemůžeme,“ sdělil ředitel Paměti národa Mikuláš Kroupa serveru Novinky.cz.

Pokud by Mikuláš Kroupa změnil názor, Nohavica by vystupoval ve společnosti umělců jako Jaroslav Hutka, Ondřej Ruml, Tomáš Klus či Prago Union. Takto zřejmě přijde i o projevy osobností jako Daniel Kroupa, Mikuláš Minář či Magda Vášáryová. A o zážitek z moderování Anny Geislerové a Jiřího Havelky.

Pořadatelé se nechali slyšet, že koncert je benefiční. „Výtěžek bude věnován na další dokumentaristickou práci, zaznamenávání a publikování vzpomínek ve sbírce Paměť národa.“ Jedná se o výpovědi pamětníků totalitních režimů.

Rozhodnutí nepozvat Nohavicu zhodnotila ironicky komentátorka Karolína Stonjeková. „Soudruhu, my jsme ti dali možnost, abys nám to všechno vysvětlil. Jenže ty jsi, soudruhu, tvrdohlavý a VZDORUJEŠ naší NABÍDCE. A proto tě, soudruhu, mezi nás ostatní soudruhy nepustíme,“ popsala uvažování pořadatelů koncertu. Spolu s otázkou: „Může mi někdo vysvětlit, proč komanči nejvíc vadí těm, co se jako komanči sami chovají?“

