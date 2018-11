Jaroslav Foldyna zauvažoval nahlas o odchodu ČSSD z vlády

Když se zdálo, že v jednom šiku stojí proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO) poslanci ODS, Piráti, KDU-ČSL, STAN, TOP 09, a dokonce i Tomio Okamura (SPD), cena koaliční sociální demokracie Jana Hamáčka a komunistů rostla. Tyto dvě strany drží Babiše u moci a zdálo se, že se bez nich současný šéf hnutí ANO neobejde.

Server Deníku N tvrdí, že takto posílení sociální demokraté přišli s požadavkem, že Andrej Babiš nemá stát v čele vlády, dokud se nevyřeší kauza Čapí hnízdo. „Osobně si stojím velmi silně za tím, co pan Hamáček udělal a řekl. To znamená, že s panem premiérem jednal, aby vláda mohla fungovat, ale ten, kdo je v jejím vedení, si vyřešil nějaké věci,“ sdělil deníku sociální demokrat Petr Dolínek.

Jenže ve středu ráno se situace změnila. Za premiérem přispěchal již zmíněný předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura a podle všeho Babišovi navrhl, že napomůže tomu, aby se udržel u moci výměnou za to, že se přikloní k programovým prioritám SPD.

Tím ČSSD poněkud oslabila. Musí počítat s tím, že kabinet bude fungovat i bez ní. Místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna v tom však nevidí až takový problém. „Nahradila by nás SPD. ČSSD by to určitě neuškodilo,“ zdůraznil. „Okamura si hledá cestu, jak se k tomu dostat poté, co se včera s ostatními vyfotil, že by hlasoval pro pád vlády. Je to trochu úsměvné ze strany Tomia Okamury, nicméně je to logické. Možná, že i pro ČSSD by to bylo jedno z lepších řešení,“ dodal ještě Foldyna.

