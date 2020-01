Jau, ta sedla. Středočeská hejtmanka v 654 slovech popsala chování vysokého bafuňáře ODS Kupky

Anketa Chcete, aby v Česku proběhlo referendum o vystoupení z Evropské unie? Chci 95% Nechci 5% hlasovalo: 5749 lidí

Největší pozornost si podle slov Pokorné Jermanové zaslouží především Kupkovy postoje ke krajskému zdravotnictví.

Konkrétně?

„V listopadu přišel s myšlenkou hodnou zarytého socialisty, když chtěl prosadit zřízení grantového fondu ve výši 50 milionů korun, z něhož by kraj měl poskytnout peníze soukromým zdravotnickým zařízením, jako jsou ta v Rakovníce, Slaném, Mělníku, Nymburce a Čáslavi. Co na tom, že jde o subjekty, které před třinácti lety právě ODS, kdy vládla v kraji, privatizovala s odůvodněním, že kraj nemůže finančně utáhnout provoz všech nemocnic nacházejících se na území středočeského regionu. Rozprodala je tedy, aby se s problémy zdravotnických zařízení v budoucnu popasovali soukromí vlastníci nebo města, tedy za předpokladu, že je budou chtít udržet. Pověstnou třešničkou je pak skutečnost, že Martin Kupka privatizaci obhajoval coby mluvčí kraje a hejtmana Petra Bendla," uvádí středočeská hejtmanka.

„Nyní už z pozice vrcholného politika ODS, bez ověření si alespoň základních relevantních údajů, žádá o veřejné peníze na podporu jejich podnikání. Notabene, když ví, že se krajské nemocnice potýkají se stejnými problémy a kraj se s nimi musí prioritně vypořádat tam. Je až s podivem, že na tento nápad přišel on, a ne zastupitelé za KSČM! Podle logiky Martina Kupky by mohl kraj časem dotovat i soukromé školy, parkoviště, autoservisy nebo kavárny. Není totiž vůbec jasné, proč by ze středočeského rozpočtu měly jít peníze společnostem, které disponují rozpočtem přinejmenším stejně velkým jako je ten krajský. Příkladem může být jeden ze světových hráčů v oboru zdravotnictví, společnost Fresenius nebo Vamed Mediterra, provozující mimo jiné také nemocnice v Mělníku, Neratovicích nebo v Sedlčanech," dodává také.

Výčet dalších obratů, jimž se podle slov hejtmanky krajský opoziční politik věnuje, následoval.

Psali jsme: Dvě firmy, personálně propojené, měly od kraje získat 45 milionů za dvoudenní průvody s rytíři. Vše řešil tento politik ODS. On jakékoli pochybení odmítá

Jednat se mělo zejména o jeho tlak na navyšování platů v nemocnicích „bez jakéhokoli ohledu na výkon a možnosti těchto akciových společností" či o vypisování veřejných zakázek.

Celý text Jaroslavy Pokorné Jermanové vydáváme bez redakčních zásahů.

Když se to hodí, tak Martin Kupka z ODS klidně prudce zahne doleva

V posledních měsících stojí za to sledovat vpravdě novátorské myšlenky místopředsedy ODS Martina Kupky, které prezentuje coby středočeský krajský zastupitel. Ať už během samotného jednání zastupitelstva nebo prostřednictvím médií vypouští populisticky líbivé výroky, u nichž se každý realisticky uvažující člověk musí divit, jak moc ‚doleva‘ je tento ‚pravicový‘ politik schopen zajít.

Nejde ale o ojedinělý levicový výlev místopředsedy ODS. Martin Kupka se zjevně inspiroval i v odborářských tématech. Je totiž schopen tlačit na kraj, jako na zřizovatele, k nárůstu platů v nemocnicích bez jakéhokoli ohledu na výkon a možnosti těchto akciových společností. Jeho populistická vyjádření v médiích, naposledy 17. ledna v MF DNES, že hejtmanství musí nárůsty platů řešit s ministerstvem zdravotnictví, jsou nehorázná. Ukazuje se navíc, že vůbec neví, jaké jsou kompetence orgánů kraje, co přísluší nejvyššímu představiteli či Radě SK. Byť na kraji vykonával funkci radního pro zdravotnictví, doteď zřejmě netuší, že záležitosti mezd řeší managementy akciových společností a ne politici. Možná právě proto může dávat tak diletantská a rádoby populární a vstřícná prohlášení.

Možná by bylo dobré tuto myšlenku prosadit do pravicového programu ODS, bude zajímavé sledovat, co jí řeknou spolustraníci. V každém případě by se však už měli ti, kterým nejsou vyjádření vrcholných představitelů politických uskupení jedno, nad slovy místopředsedy ODS Martina Kupky zamyslet. Měli by si sami pro sebe vyhodnotit, zda jde stále ještě o pravicový nebo už jen o čistě populistický žargon, který veřejnosti a občanům středních Čech coby kandidát na hejtmana za ODS v poslední době předvádí.

Jaroslava Pokorná Jermanová

