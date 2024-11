Javier Milei v sukni! Vondráček na CNN tvrdě zkritizoval vládní politiku a výrok o německých platech

„Rozhodně se to nestalo tak, že by si Švýcaři před těmi 150 lety vybrali neúspěšného premiéra, který tři roky nedělal nic proto, aby se Švýcarům žilo lépe, který by jim řekl, aby mu dali ještě čtyři roky. A oni by mu je dali a za tyto čtyři roky by se to povedlo,“ uvedl Vondráček na adresu Fialova výroku o německých platech. Připomněl také, že Svobodní vládě nabídli své ekonomické návrhy, například „14 kroků obnovy“, které vypracovala ekonomka Markéta Šichtařová. „Bohužel ekonomická politika není něco, co by se vládě zrovna dařilo,“ dodal.