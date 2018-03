Jde do tuhého. Také u nás se chystá útok na novináře. Mám konkrétní informace, napsal Jaroslav Kmenta

„Vražda slovenského reportéra Kuciaka se odehrála v otráveném ovzduší, v němž politici útočí na novináře. Také v Česku jsou žurnalisté terčem urážek, přičemž některá média vlastní firma založená premiérem. A investigativní reportéři začínají být prověřováni,“ poznamenal Kmenta s tím, že dosud bylo nad novinařinou zamračeno, po vraždě Kuciaka jako by z černých mraků vyšlehl blesk.

Anketa Babiš navrhl udělit důchodcům a studentům 75% slevu na jízdné ve vlaku a autobusu. Podporujete to? Ano, důchodcům i studentům 69% Ano, ale jen důchodcům 21% Ano, ale jen studentům 3% Ne, žádné slevy na jízdném 7% hlasovalo: 5176 lidí

„Pokud vyšetřování neodhalí, že šlo o čin nějakého zběsilého šílence, nebo jestli se neobjeví nějaký opravdu překvapivý soukromý motiv, budeme stát před vážným problémem: Totiž že u našich sousedů někdo zabil novináře kvůli práci, kterou dělal pro veřejnost. Případ je to závažný, navíc velmi citlivý a naléhavý i pro nás, protože vraždě předcházela podobně vyostřená atmosféra, jaká je cítit už dlouho v české společnosti,“ zkonstatoval Kmenta.

Následně se rozhovořil o podobnosti premiérů Roberta Fica a Andreje Babiše. Fico se spojuje s miliardáři, Babiš sám koupil velký mediální dům, dva vlivné deníky a velice čtený zpravodajský server, následně přikoupil i nejposlouchanější rádio.

„Babiš přitom není sám, máme zde i zvláštní bratrstvo prezidenta Miloše Zemana a nacionálního populisty Tomia Okamury. Ze Zemanových ostrých výpadů lze občas usuzovat, že by novináře snad rovnou zakázal, pokud by to nebylo protiústavní. O neurvalém chování Okamury či o jeho nápadech na zestátnění veřejnoprávních médií ani nemluvě. Jako kanály, jejichž prostřednictvím útočí nejen na novináře, si zvolili televizi Barrandov, server ParlamentníListy.cz a další média,“ komentuje Kmenta s tím, že všichni výše zmínění politici vnášejí do společnosti pomstychtivou náladu.

„Aby bylo jasno, když mluvím o novinářích, považuji za ně ty, kteří se snaží dodržovat příslušné kodexy a pracují s redakční pomocí a editorskou kontrolou – drtivá většina těchto novinářů dělá svou práci poctivě. Jistě někdy mohou udělat chybu, ale nejsou to ‚zkorumpované hydry‘, ani ‚společníci gangsterů‘ nebo nějací zlomyslní negramoti. Dělají jen svou práci, která má v civilizované společnosti svou tradici a nezastupitelné místo. A diskreditační akce proti novinářům jsou útokem na svobodu slova a tisku, a tedy i útokem proti demokracii,“ zkonstatoval Kmenta. Dodal, že se často dnes stává, že na novináře bývají podána trestní oznámení i žaloby.

„Část vybraných novinářů se stává obětí přímého či nepřímého vydírání. Ať to jsou výhrůžky smrtí, nebo snaha dostat je do soukolí zvláštního vyšetřování: Takové se podle mých informací – v jednom konkrétním případě – nyní vede na detašovaných pracovištích policie a Generální inspekce bezpečnostních sborů na Liberecku s úkolem prověřit práci některých investigativních novinářů a jejich možné zapojení do jakéhosi spiknutí proti Andreji Babišovi,“ zakončil Kmenta se slovy, že i u nás jde do tuhého.

Původní text ZDE.