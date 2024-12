Jde o dva mandáty. Ústavní soud podpořil stížnost Konečné. Nové sčítání hlasů

V podzimních krajských volbách chybělo koalici Stačilo! jen 9 hlasů, aby se dostala do libereckého krajského zastupitelstva. Stačilo! tak velmi těsně skončilo bez jediného mandátu v kraji, přičemž při překročení pětiprocentní hranice by mohlo získat až dva mandáty.

Konečná proto ihned podala podnět ke Krajskému soudu v Liberci kvůli údajně chybnému sečtení hlasů minimálně v pěti okrscích, k čemuž koalice získala i čestná prohlášení. Krajský soud ale návrh za zneplatnění voleb v říjnu zamítl. Stačilo! se ale rozhodnutí nelíbilo a podalo podnět k Ústavnímu soudu, který dal politickému uskupení za pravdu a v úterý rozhodl, že se Krajský soud musí požadavkem zabývat znovu.

Pozitivní rozhodnutí Ústavního soudu Konečná podle všeho ani nečekala. „Abych pravdu řekla, měla jsem připravený komentář ve smyslu: nález Ústavního soudu respektujeme, avšak s ním nesouhlasíme (proto mi reakce tak dlouho trvala) ... Ale i já se mýlím. Opravdu jsem nečekala, že nám dá Ústavní soud plně za pravdu, a to ještě tak zdrcujícím a kritickým rozhodnutím vůči Krajskému soudu v Liberci. Přeci jen to s touto zemí a s justičním systémem ještě není tak špatné,“ uvedla Konečná na síti X.

Z rozhodnutí ÚS vypíchla zejména pasáž o tom, že Stačilo! předložilo dostatek důkazů, aby se Krajský soud případem zabýval. „Stěžovatelka v řízení před krajským soudem, jakožto soudem volebním, předložila dostatečně závažnou indicii způsobilou vyvrátit presumpci správnosti vyhlášených výsledků voleb. Krajský soud měl tedy přezkoumat volební dokumentaci z oněch pěti okrsků, kterých se tato indicie přímo týkala,“ uvedl v nálezu ÚS.

Podle Konečné tak Krajský soud v Liberci vědomě okradl Stačilo! o možnost přepočítat volby a naplnit vůli voličů, protože přepočet i v jediném okrsku mohl změnit celé volby. „Věc se mu teď vrací se závazným stanoviskem Ústavního soudu. Obávám se však, aby již nebylo pozdě – znáte to, co není zkontrolováno hned, není, neboť důkazy časem degradují. Uvidíme, co bude dál. Každopádně se za své voliče bijeme, co můžeme!“ dodala Konečná.

Abych pravdu řekla, měla jsem připravený komentář ve smyslu: nález Ústavního soudu respektujeme, avšak s ním nesouhlasíme (proto mi reakce tak dlouho trvala). Znáte to z Dobrého vojáka Švejka: „Gratulujeme k další úspěšné popravě, pojďme, pánové, ledvinky se mají jíst teplé.“ Ale… pic.twitter.com/jdlcMmxyCn — Kateřina Konečná (@Konecna_K) December 17, 2024

Následně se ještě za Krajský soud omluvila soudním úředníkům, že budou v čase Vánoc muset přepočítávat hlasy z říjnových voleb. „Dovolte mi se touto cestou předem omluvit všem soudním úředníkům, kteří se budou před svátky mořit s přepočtem hlasů v Libereckém kraji. Jsem si bolestně vědoma, že vám vláda zajistila nedůstojné platy za takto těžkou a potřebnou práci, kterou odvádíte. Poděkujte však kolegům soudcům vašeho soudu, kteří se pod toto protiústavní rozhodnutí podepsali,“ napsala Konečná, jež stihla zkritizovat i vládu Petra Fialy.

Dovolte mi se touto cestou předem omluvit všem soudním úředníkům, kteří se budou před svátky mořit s přepočtem hlasů v Libereckém kraji. Jsem si bolestně vědoma, že vám vláda zajistila nedůstojné platy za takto těžkou a potřebnou práci, kterou odvádíte.

Poděkujte však kolegům… — Kateřina Konečná (@Konecna_K) December 17, 2024

Ani kdyby koalice Stačilo! nakonec dva mandáty získala, na rozložení sil v kraji by se nic měnit nemělo. Po rozhodnutí Krajského soudu se koncem října sešlo ustavující zastupitelstvo a hejtmanem se opět stal Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Starostové vládnou s koalicí SPOLU a dohromady mají 25 mandátů ze 45 v krajském zastupitelstvu. I v případě změn by tak koalice mohla vládnout s těsnou většinou 23 mandátů.

