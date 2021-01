Jde o život. Němci skoupili vakcíny, EU je nyní za voly. Nový vývoj

reklama

Jak jsme již informovali, premiér Babiš Evropskou unii obvinil, že nezajistila dostatek vakcíny, ovšem hned byl sám obviněn, že Česko není schopné využít ani dávky vakcíny, které již dostává. Nejedná se ovšem jen o lokální spor. Anketa Je nemorální chodit na oběd či pivo do hospody, když je to teď zakázané? Je to nemorální 72% Není to nemorální 28% hlasovalo: 3689 lidí

Země EU by teoreticky měly mít vakcíny zajištěny přes EU. Ale v praxi ne všechny země spoléhají jen na ni, alespoň podle článku serveru EurActiv.com. Mezi zeměmi, které budou mít více, je Německo. Jak píše server Politico, kromě evropské dohody uzavřela země s firmou BioNTech/Pfizer svou vlastní dohodu. 64 milionů dávek tak získá přes společný nákup od EU a 30 milionů přes svou separátní dohodu. A to prý není všechno, Německo chce koupit i dávky vakcín, které ostatní země nekoupily, a tak přijde k padesáti milionům dávek vakcíny od Moderny. „Zbytky“ už chce kupovat i Francie a Dánsko.

Podle serveru je chování Německa technicky vzato porušením evropské očkovací strategie, protože mezi zeměmi platí dohoda, že vakcíny země dostanou podle počtu obyvatel a země nebudou samostatně vyjednávat s firmami, se kterými jednala EU. Ale jeden z úředníků komise tvrdí, že Německo nic neporušilo, protože vakcína dohodnutá Německem samostatně bude dodána až po dávkách Evropské unie a navíc EU objednala od firmy dalších 50 až 100 milionů dávek.

Dle evropských diplomatů Německo k tomuto kroku přistoupilo, protože ostatní země EU sázely na to, že první schválenou vakcínou bude ta od firmy AstraZeneca (na tuto vakcínu sázel i Roman Prymula). Tato vakcína je zároveň nejlevnější, zatímco vakcína od BioNTechu je druhá nejdražší. A nejdražší je nyní schválená vakcína od Moderny. Německo se prý již v září snažilo unii dotlačit k tomu, aby nakoupila od Pfizeru dalších 100 milionů vakcín, ale unii se vakcína zdála moc drahá a náročná na skladování. A tak Němci věc vzali do vlastních rukou.

To samé teď dle Politico.eu dělají u vakcín Moderny. Ne všechny země totiž nakoupí celý podíl vakcíny od této firmy. Ovšem ani Evropská unie, ani firma nechtějí zveřejnit, které země to jsou a čí vakcínové zbytky tedy Němci skupují. Ovšem dle propočtů serveru například Poláci nenakoupí vše, co by od Moderny koupit mohli, a stejně tak Bulhaři, Řekové nebo Belgičané.

A co na to Evropská unie? Sandra Gallinová, ředitelka odboru pro léky a potraviny, prohlásila, že paralelní dohody nejsou možné. „Nebyli jsme o tom informováni a myslím, že jsme informováni velmi dobře,“ řekla včera v europarlamentu dle serveru EurActiv.com. „Je to něco, co podle mě neexistuje,“ uvedla a dodala: „Na každé lahvičce vakcíny je uvedeno jméno státu, nejsou žádné lahvičky navíc, které někdo může koupit v separátní dohodě.“

Což je ovšem v rozporu se zprávami o Německu. Navíc se prý i Kypr chystá investovat a další dávky vakcíny chce získat přes Izrael.

