Jde po Trumpovi. Tak, jak se naučil v Česku za Nečase. Plán odhalen

Benz ve svém streamu uvedl, že o tom, co se v ČR dělo mezi lety 2011 a 2014, přemýšlel už asi 5 let. V té době byl velvyslancem USA v ČR Norman Eisen. Na toho se Benz soustředil v roce 2020, když zkoumal, jak Eisen používá zákony jako zbraň proti protivníkům. Eisen vedl právní boj proti Trumpovi, na jeho administrativu podal stovky žalob během Trumpova prvního mandátu. A také vedl pokus o Trumpovo odvolání v roce 2019. Eisen byl podle Benze pověřen veškerou „špinavou prací“ ohledně práva.

V hlavě Benzovi utkvěla zejména Eisenova snaha tlačit protikorupční vyšetřování a stíhání nepřátel amerického ministerstva zahraničí v České republice. A má za to, že Eisen následně to samé praktikoval vůči Trumpovi v USA. „Hele, to, co jsme udělali v České republice, že jsme stíhali své politické nepřátele, opravdu fungovalo, proč to neudělat Trumpovi tady?“ napadlo podle experta Eisena. To je podle Benze důvod, proč je teď americká spravedlnost v rozvratu. Dodal, že ví, že to nebylo poprvé, na Balkánu se v nultých letech dělalo něco podobného. Ale Eisenova zkušenost vychází z České republiky.

Benz zmínil pár výroků Normana Eisena, například: „Jsem velmi pyšný na české úspěchy, které nevedla americká ambasáda, ale byly vedené Čechy. Aniž bych komentoval specifické případy, tak jste viděli první stíhání vysokých představitelů, zatímco byli stále v úřadu.“ Benz si to překládá, jako že se Eisen chlubí tím, že nechal někoho zavřít, když byl velvyslancem.

Zabýval se také dokumentem o Corrupt Tour. U něho si povšiml, že dokument propagovala stanice Svobodná Evropa, která byla taktéž sponzorovaná z peněz amerických daňových poplatníků.

Jako podezřelé mu přišlo, že ani ne měsíc předtím, než Petr Nečas kvůli skandálu rezignoval, byl tehdejší premiér v Moskvě a „obchod s Ruskem se zvýšil“.

Jako důkaz vnímá Eisenova nedávná slova na MSNBC. „Nejsme jediná země, kde moc převzal autokrat. Stalo se to v Polsku, stalo se to v Brazílii, stalo se to tam, kde jsem byl velvyslancem, v České republice. Všechny tyhle země přešly na druhou stranu, vypudily autokratické režimy, jako Trump a Musk. Vždycky je u toho oligarcha. Kde máte diktátora, máte oligarchu. Jak můžeme přejít na druhou stranu a nedopadnout jako Maďarsko nebo Turecko, kde se jich nezbavili? Je tisíc a jedna věc, kterou můžete udělat, ale udělali jsme velkou studii a je 7 věcí, které musíte udělat,“ řekl Eisen.

Dotyčných sedm bodů je bránit volby, bránit vládu práva, bojovat s korupcí, podporovat občanský a mediální prostor, chránit pluralistní vládnutí, potírat dezinformace a zajistit, aby demokracie přinášela výsledky.

Eisen se chlubil, že chystá na Trumpa 100 žalob. „Začíná to fungovat, protože to nemůžete udělat jen u soudů, musí je odsoudit i veřejnost,“ řekl a dodal, že se začínají objevovat „mírumilovní demonstranti“ proti Trumpovi, do jejichž řad se přidávají i kongresmani. I tisk se prý probouzí. Eisen k tomu ještě napsal, že „i ostatní země mírumilovně ostranily autokraty“.

„Barevné revoluce. Nejen podle stejného návodu, ale i se stejnými hráči,“ komentoval vyjádření Benz. Proto Eisen podle něho postupuje přes státní zastupitelství.

Other countries have peacefully evicted autocrats & the US can too!



I explained how we are working together w/ allies to do that in the court of law & of public opinion @TheWeekendMSNBC ?? pic.twitter.com/HwcbA8bgNH — Norm Eisen (#TryingTrump out now!) (@NormEisen) February 9, 2025

