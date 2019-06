Jdeme do boje! Miroslava Němcová promluvila před hlasováním

Poslankyně Miroslava Němcová v rozhovoru odmítla tvrzení Andreje Babiše, že chtějí destabilizovat Českou republiku. „Já myslím, že díky bohužel práci Andreje Babiše a Miloše Zemana už je velmi destabilizovaná a my naopak chceme se vrátit do normálních poměrů,“ uvedla v rozhovoru pro DVTV poslankyně Němcová, a chtějí toho dosáhnout prostřednictvím vyslovení nedůvěry vládě. Podle nich situace v zemi není normální a zemi rozvrací to, že v jejím čele stojí trestně stíhaná osoba, s takovou minulostí jako spolupracovníka StB. „S tím, že tuto osobu drží prezident Zeman a tím si berou deset milionů občanů jako rukojmí,“ varovala Němcová.

Anketa Máte rádi Zdeňka Svěráka? Ano 7% Ne 66% Jako umělce ano. Ale ať nemluví do politiky 27% hlasovalo: 9121 lidí

„V životě to tak bývá, že ne vždy všechno vyhrajete a víte předem, že jdete do prohraného boje, ale přesto do něho jdete,“ okomentovala situaci nedostatečného počtu hlasů pro vyslovení nedůvěry vládě. Přesto upozornila na několik faktů. Každý poslanec si při vyslovení nedůvěry vládě musí stoupnout sám za sebe, rovněž upozornila, že na plénu je slyšet několik hodin argumentů pro a proti, a poslanci musejí dát najevo, že i za těchto okolností, jaká v zemi panuje, hodlají vládu dále držet. „Myslím, že to je velmi silný signál pro veřejnost, aby si uvědomila, kdo a jak ji zastupuje,“ upozornila Němcová.

Poslankyně podle svých slov se o ovlivňování KSČM nesnažila. „Já osobně jsem se určitě nepokoušela je ovlivňovat“, pravila. A dodala, že sociální demokracii posílá různé vzkazy prostřednictvím veřejných výstupů a upozorňuje, v čem podle ní sociální demokracie dělá chyby. Je si prý vědoma, že ČSSD se jejími názory řídit nebude. „Zatímco komunistům nic nevzkazuji, protože jsem přesvědčena, že to není náš partner na demokratickou diskusi, sociální demokraty stále ještě asi až do dnešního rána jsem cítila, že by mohli být tím partnerem, ale po tom cirkusu, který si nechají líbit s neodvoláním ministra kultury, tedy už tím ústavním pučem, který páchá prezident a premiér, tak si myslím, že už ni ani nestojí o žádnou demokratickou debatu,“ myslí si Němcová.

Celý záznam zde

V kontextu odvolání ministra kultury Němcová zdůvodnila jejich postoj nečekat na sociální demokracii se snahou o vyslovení nedůvěry vládě. „My nebudeme podléhat té hře, kterou hraje premiér a prezident na jakési prolongování až do nekonečna, až se všichni unaví a ztratí o to zájem,“ řekla. „Naše představa je, že věci už měly být vyřešeny,“ pokračovala s tím, že „protiústavní konání prezidenta“ nesnese odkladu. „Takže nebylo na co čekat,“ dodala.

Fotogalerie: - Čaputová na Hradě

„To, že oni strkají hlavu do chomoutu, jak je hnutí ANO de facto požírá,“ podivuje se Němcová nad postojem sociální demokracie. A pokračuje na adresu sociální demokracie: „Místo toho, aby bouchli do stolu a řekli, tak teď už dost, tak oni ještě sami sobě tu oprátku přiškrtí, tak vůbec nevidím důvod, proč bychom totéž dělali s nimi, naopak, my musíme být v opozici proti těmto protiústavním krokům prezidenta a premiéra,“ upozornila Němcová. V případě neúspěchu pak budou stále apelovat na to, co se děje ze strany vlády.

Psali jsme: Fiala (SPD): ČR potřebuje vládu odborníků, která bude hájit zájmy země Michálek (Piráti): Ačkoliv se protestuje hodně za nezávislost justice, je potřeba, aby se resort vyvíjel Ministr Brabec: Bylo by skvělé, kdybychom nezůstali na suchu Ministryně Benešová: Jedinou alternativou pro premiéra bylo prodat majetek, nebo odejít z politiky



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: sla