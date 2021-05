Je po všem, věří imunolog Jiří Šinkora. Napadli mě kolegové, že jsem dezinformátor...

Hostem Interview Plus na Českém rozhlasu byl imunolog Jiří Šinkora. „Je po všem,“ domnívá se s tím, že už není třeba se obávat nemocnic plných pacientů s covidem-19. Znamená to, že život v Česku se může se vším všudy vrátit do normálních kolejí? Co když se nový koronavirus nebezpečně rozšíří ve třetím světě, kde se nedostává vakcín?

Kolektivní imunita podle jeho slov nedokáže zabránit šíření viru. „Kolektivní imunita dokáže zabránit těžším průběhům onemocnění. To znamená průniku tohoto viru do těla, vyvolávání zánětu, který potom tělo ničí a může i zabít,“ dodal Šinkora, jenž je i sám podle svých slov zastáncem řízeného promořování.

„To byla věc, se kterou jsem přišel loni na jaře. Dokonce jsem byl s touto myšlenkou za členy krizového štábu a diskutoval jsem to s kolegy. V podstatě jsem vycházel z toho, jak se vakcinovalo před tím, než přišly kravské neštovice, bylo to prostě divoké promořování divokým kmenem viru a dost dobře to fungovalo, a proto bylo nebezpečné, protože ta dávka nebyla známá, nebyla dobře definovaná... a můj nápad byl, že by se mohla promořovat mladá generace, v hotelích, v izolaci a po uplynutí inkubační doby je vypustit do normálního života, a tím pádem by to bylo daleko bezpečnější než to, co se stalo nám, to znamená divoké promoření,“ řekl Šinkora.

„My jsme nakonec zvolili cestu neřízeného promoření, což vedlo ke 30 tisícům úmrtí. A opravdu si stojím za tím, že pokud by se podařila částečná kolektivní imunita mladých, ti by nenakazili svoje babičky, dědečky a možná by jich umřelo méně. Rozhodně by jich neumřelo víc,“ dodal Šinkora.

Označení dezinformátor, na něhož se jej moderátor v souvislosti s reakcemi na sociálních sítích ptal, neslýchá. „Je to pro mě novinka. Byl jsem napaden jen jedním svým kolegou a myslím, že jsme si to vyříkali. A ve skutečnosti osobně cílem žádných útoků nejsem,“ zmínil Šinkora a moderátora se zeptal, v jakém smyslu by měl být dezinformátorem. „Zvykl jste si na vyhraněnost a ostrost debaty, zejména na sociálních sítích?“ opáčil mu moderátor otázkou.

„Zvykl jsem si na to. Na mé takzvané zdi je většina ohlasů pozitivních. Nejvíc oceňuji, že lidé mi píší, že jsem je uklidnil. To bylo to, co asi tady chybělo nejvíc. Vysvětlit, říct: Nebojte se, týká se to opravdu jenom věkově vybrané skupiny, ty musíme chránit, ty musíme co nejdřív proočkovat a vy mladí, mladší 60 let: Hlavu vzhůru, bude to pro vás viróza, pro někoho rýma, pro někoho vůbec nic. To chybělo. A pak tam jsou některé negativní reakce a nevím, jestli mě ti lidé pozorně čtou. Já nejsem v žádném případě odpůrce očkování. Já jsem odpůrce očkování dětí, kterých se covid jako onemocnění netýká. Až na naprosté výjimky, a tam to může být nějakým způsobem druh imunodeficitu, nebo jinak špatný zdravotní stav. A u starších, dospělých, řekněme od 16 let, jak se klade ta hranice dobrovolnosti očkování, je to věc každého. Ale víte, co je na tom úplně nejhorší? My tady očkujeme lidi, kteří jsou imunní. A to je naprosto proti zdravému rozumu,“ sdělil Šinkora. Odmítl, že tím, že říká lidem, aby se nebáli, situaci bagatelizuje.

„Očkujte! Očkujte rychle, ale ty, co to potřebují! A až zbudou vakcíny, a ony zbudou, tak je dejte těm, kteří o to mají zájem,“ apeloval také Šinkora. „Největším imunosupresivem je strach, stres. A jestli se někdo toho viru bojí, tak má daleko menší šanci se s ním účinně vypořádat v případě infekce,“ dodal.

