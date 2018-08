Je to možné? K Rusku čelem, k Číně zády, Donalde, našeptali prý Trumpovi

Kdo, s kým a proti komu? To není další díl Ordinace v růžové zahradě, to je otázka, kterou si mnozí kladou u zahraniční politiky Donalda Trumpa. Diplomat a stratég Henry Kissinger i v pětadevadesáti letech ovlivňuje americkou politiku. Zdá se, že nový Trumpův majstrštyk by mohlo být spojenectví s Ruskem proti Číně. Informoval o tom server Daily Beast.

V sedmdesátých letech odletěl Richard Nixon do Číny, aby s nimi udobřil vztahy a poštval je proti tehdejšímu Sovětskému svazu. Autorem této strategie byl Henry Kissinger. Nyní se zdá, že Kissinger obrátil a navrhl Trumpovi, aby spolupracoval s Ruskem, aby snížili vliv Číny. Kissinger to podle pěti lidí blízkých tomuto jednání Trumpovi navrhl v sérii osobních setkání. Návrh prý padl na úrodnou půdu. Podle zdrojů z Bílého domu a amerického kongresu se zamlouvá několika Trumpovým poradcům i činitelům na americkém ministerstvu zahraničí nebo v Pentagonu. Oficiální vyjádření však zatím chybí.

Kissinger se nezdá být ani rusofob či sinofob. Podle serveru Daily Beast se v jistých kruzích ví, že má přímou linku na prezidenta Číny Si Ťin-pchinga a s Putinem se setkal již 17krát. O setkání Trumpa s Putinem v Helsinkách prý řekl: „Bylo to setkání, ke kterému muselo dojít. Přimlouval jsem se za ně už roky.“ V interview pro televizi CBS také vyjádřil pochyby nad smyslem, který by mělo ruské vměšování se do amerických voleb. Celý svůj život se projevoval jako pragmatik, který se snažil o rovnováhu sil. A Čína nepochybně posiluje. Kissinger není první, kdo Trumpa postrkoval ke konfrontaci s ní. Snažil se o to i Steve Bannon, někdejší poradce prezidenta, který v nedávné době založil nový think-tank na pomoc nacionalistickým stranám v Evropě.

Zda bude Donald Trump schopen takovouto mezinárodní piruetu zvládnout, je však otázka. Američtí zákonodárci mají totiž podezření, že jeho snaha přimknout se k Rusku vychází nikoli ze snahy omezit vliv Číny, ale ze sympatie k Vladimiru Putinovi, což prý dokazuje i to, jak se k němu Trump choval při setkání v Helsinkách a že popřel ruský vliv ve volbách, ačkoli mu tajné služby tvrdily něco jiného. Za to byl kritizován v Americe hlasy z celého politického spektra.

Další slabinou plánu je, že Rusko v poslední době není k Západu a USA přátelské. Angažuje se v Sýrii a na Ukrajině. V Radě bezpečnosti OSN hlasují Čína a Rusko povětšinou shodně a vztahy mezi Putinem a Si Ťin-pchingem jsou prý také přátelské. Ale je zde nepochybně potenciál pro rivalitu. Čína investovala v centrální Asii, kterou Rusko již tradičně považuje za oblast svého vlivu. A počet obyvatel v zauralské části Ruska je malý, zatímco Čína lidmi stále přetéká. Podle zdroje v Bílém domě je zde potenciál, aby Moskva viděla Peking jako hlavního nepřítele a to ji přimělo se otevřít Spojeným státům, ale bude to prý trvat dlouho.

autor: kas