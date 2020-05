Je to tady. Vyhostit Rusy, všechny až na dva! zní z neziskovky. Zkušený diplomat má jasno

Bezpečnostní centrum spolku „Evropské hodnoty, z. s.“, vydalo doporučení týdne – že Česká republika by měla vyhostit většinu špionážního personálu ruské ambasády. Česko se podle centra stalo „terčem systematické dezinformační kampaně řízené ruskou vládou v ruských médiích“. Martin Svárovský, místopředseda zahraniční komise KDU-ČSL, jenž 19 let pracoval na ministerstvu zahraničí, s vydaným doporučením naprosto souhlasí. „Trvám na tom, že je z věcného hlediska naprosto realistické,“ sdělil.

V úvodu svého doporučení tzv. bezpečnostní centrum spolku Evropské hodnoty poukazuje na skutečnost, že Česká republika se stala „terčem systematické dezinformační kampaně řízené ruskou vládou v ruských médiích“. Mapuje také vyhrocenou situaci, tedy vyhrožování českým politikům ze strany ruského ministra obrany, fyzické útoky na českou ambasádu v Moskvě a na generální konzulát v Petrohradu, na hrozící šikanu českých politiků ze strany Interpolu, tedy například zadržení při cestě na dovolenou do zahraničí. „Čeští politici se více jak měsíc bojí chodit po svém vlastním městě, protože jejich zastupitelstva učinila demokratické rozhodnutí ve své obci, která se ruské vládě nelíbí. Kromě systematických ruských aktivit v oblasti výroby dezinformací, masivní nepřátelské špionáže nebo podpory českých extremistů jsme nově terčem nepřátelského nátlaku, který samostatná Česká republika ještě nezažila,“ zní z textu. Anketa Schvalujete práci Senátu Parlamentu ČR? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 9205 lidí

Za dlouhodobý problém pro českou bezpečnost pak s odkazem na BIS považují „personální naddimenzování ruské diplomatické mise v ČR,“ která je „nátlakovou pákou na Ministerstvo zahraničních věcí ČR“. Ruská ambasáda a dva konzuláty slouží jako základna ruské špionáži – jak se ukázalo rozbitím jedné špionážní sítě ruské zpravodajské služby FSB v roce 2018. Rusko má na českém území zhruba 138 představitelů s diplomatickým statusem, zatímco Česko je v Rusku zastoupeno pouze zhruba 60 lidmi.

„Díky této aktuální ruské agresivní kampani bychom mohli vyřešit dlouhodobý problém pro český stát a naše spojence, navíc bychom dali Moskvě jasně najevo, že se sebou nenecháme vytírat podlahu,“ apeluje think-thank. A za první krok považuje „vyhoštění všech ruských diplomatů z českého území, kromě ruského velvyslance a jeho řidiče“. Tím by na jedné straně byla udržena diplomatická linka s Moskvou, na straně druhé „bychom prakticky zdevastovali velkou část ruských zpravodajských aktivit“, poukazuje centrum.

A dále vysvětluje: „Výcvik a fungování ruského špiona fungujícího bez diplomatického krytí je výrazně dražší a náročnější, což je přesně to, co je naším zájmem – aby působení v Česku bylo pro ruské bezpečnostní instituce náročné a drahé, tedy méně dostupné.“ Jako příklad je uvedeno vyhoštění devadesáti sovětských zpravodajců z Velké Británie v roce 1971, „čímž slovy archivů KGB zdevastovala sovětské operace v Británii na dekádu“.

Důležitá by také byla koordinace kroků se spojenci v EU a v NATO.

V oblasti formálních diplomaticky-politických vztahů – podle Evropských hodnot – nemáme co ztratit, podle české diplomacie se česko-ruské vztahy neposouvají. „Ruská strana by pravděpodobně zdevastovala hroby československých legionářů na Sibiři, což se bohužel děje tak jako tak,“ poukazuje se v doporučení. Konzulární pomoc českým občanům v Rusku by mohla být převzata ze strany spojenců. Česká ekonomika na obchodu s Ruskem závislá není. Česko by neohrozilo případné rozvolnění vzájemných vztahů. Obchod s Ruskem tvoří 2 % exportu. „Největší český business v Rusku má Škodovka působící v rámci koncernu Volkswagen. Pokud by se ruský stát rozhodl zmáčknout tento německý gigant, musel by ztrestat Berlín, s kterým se dnes snaží budovat pozitivní vztahy kvůli plynovodu Nord Stream 2,“ poukazují aktivisté dále. Anketa Kdo víc přispěl ke zvládnutí koronakrize? Andrej Babiš 79% Jan Hamáček 8% Ani jeden! 13% hlasovalo: 8886 lidí

„Po první očekávatelně agresivní ruské reakci by čistě z praktických důvodů následovala jednání o znovuobsazení ambasád. Když ruský prezident Putin volá po ‚diplomatické paritě‘, měli bychom ji požadovat – tedy postupně bychom po jednom navyšovali počty ruských diplomatů v Česku a českých představitelů v Rusku,“ uzavírá doporučení bezpečnostní centrum zapsaného spolku Evropské hodnoty.

S navrženým doporučením souhlasí Martin Svárovský, místopředseda zahraniční komise KDU-ČSL, který 19 let pracoval na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Podle něho by daná doporučení mohla být pro někoho velmi ostrá, podle něho je to jen zdání. „Je myšleno zcela vážně. A trvám na tom, že je z věcného hlediska naprosto realistické,“ upozorňuje na facebooku.

„Česká republika nemůže být rukojmím často citované teze, že nemůžeme svými odvetnými opatřeními proti ruským vlivovým operacím ohrozit naši ambasádu v Moskvě,“ píše Svárovský. Sám se staví spíše pro dostatečně razantní reakci vůči ruským nepřátelským operacím. Pokud tak neučiníme, bude podle jeho soudu ohrožena naše důvěryhodnost u západních spojenců.

Poukazuje dále na stanovisko BIS, že Rusko v čele s Putinem nám věnují pozornost jen díky členství v NATO. Není totiž žádnou novinkou, že Severoatlantická aliance rozhoduje konsensuálně. „To, co si zde nyní Rusáci testují, je paralýza politického rozhodovacího procesu jednoho členského státu NATO v době krize. Ruští stratégové nejsou hloupí, dobře si pamatují, jak kdysi piloti Severoatlantické aliance na základně v italském Avianu čekali v kokpitech letadel, než zásah proti Miloševičovi odsouhlasí český premiér Zeman,“ napsal Svárovský – a obává se, že nečinnost ministerstva zahraničí může mít „fatální následky“.

