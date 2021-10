Je to tu: Babiš rozjel opozici. Zděsil ho „ministr" TOP 09

Za vtip považuje Andrej Babiš představy o zdravotnictví, které v obsáhlém rozhovoru pro CNN Prima News vyjevil favorit na ministerské křeslo Vlastimil Válek. V rozhovoru mimo jiné zaznělo, že lidé moc chodí do nemocnic, i když by nemuseli, a rovněž vyjádřil názor, že když s neakutními potížemi strávíte v čekárně šest hodin, není to nic strašného, protože v jiných zemích byste čekali třeba několik dní.

Na Primu pozvali plánovaného ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, který se rozhovořil o svých představách zdravotní péče. Ta podle něj nikdy nemůže být pro všechny stejně kvalitní a lidé by se s tím měli smířit. „Je to jako chodit na fotbal jen na Barcelonu – můžete, ale zaplatíte si to,“ tvrdí.

Nejprve prezentoval své představy boje proti pandemii. Zmínil se o možnosti uznávání protilátek a uvedl, že dnes nevidí důvod pro další lockdown.

Na ministerstvo by si chtěl přivést několik lidí z týmu SPOLU v čele s Jindřichem Vobořilem, s ním se prý seznámil při předvolební kampani a vyloženě jej nadchl.

Pak se rozhovořil o své vizi zdravotnictví. Občan jej dnes má kompletně hrazené a kvůli tomu má pocit, že je partnerem doktora. Jenže tak to není, jeho partnerem je pojišťovna. „Stejně jako máte pojištěné auto a při poruše se neobracíte na Ministerstvo dopravy, ale půjdete na svou pobočku a uděláte tam melu, tak stejně máte pojištěné své zdraví u pojišťovny a za tou byste měli jít,“ nastínil svou vizi.

Představa, že místo do pojišťovny chodí za lékařem, je podle něj důsledek toho, co si lidi zvykli „za bolševika“. I ve zdravotnictví se podle něj stále uplatňuje kamarádství a protekce.

Problém vidí i v tom, že je u nás moc velká část zdravotní péče řešena v nemocnicích, přitom by se to dalo vyřídit ambulantně. Do nemocnice by člověk měl jít až když jeho stav vyžaduje hospitalizaci. Dnes to tak není, a proto jsou nemocnice přehlcené.

Pokud lidé přesto chtějí do nemocnice za lepší péčí, musejí se podle Válka smířit s tím, že si na ni počkají.

„V rychlosti a dostupnosti péče jsme dnes v předních místech na světě. Problém je, že když vás týden bolí hlava a pak chcete jít na ten urgent, tak soutěžíte s těmi vážně akutně nemocnými. A nastává potíž,“ vysvětloval Válek.

CELÝ ROZHOVOR ZDE

Covid podle něj ukázal, že systém funguje i při obrovském zatížení a v situaci, kdy do toho vláda lékařům hází vidle. Neuznává ani námitky, že babičky musejí v nemocnici čekat třeba 6 hodin. „V Anglii by čekaly 4 dny,“ namítl Válek a pak výslovně uvedl, že čekat šest hodin v nemocnici není nic strašného.

Válek zastává názor, že řada lidí chodí do nemocnic zbytečně. Především na akutní příjem chodí i lidé, kteří by to zvládli jinak. „Vůbec nechci snižovat závažnost onemocnění a určitě to nejsou podvodníci, ale ne vždy by měl každý hned utíkat do nemocnice na urgent,“ myslí si potenciální ministr zdravotnictví.

Řešení jsou podle něj dvě. Buď přísná spádovost, jako tomu bylo před rokem 1989. Anebo možnost, že když nebudete chtít dodržet stanovený postup – tedy do nemocnice buď s akutními obtížemi, nebo po odeslání od praktika – tak si vše ostatní zaplatíte.

Naše zdravotnictví je velmi solidární a sociální, takže bezdomovec, kterého vozí do špitálu týden co týden stále dokola, dostává stejnou péči jako bohatý byznysmen. A Válek jako lékař uznává, že není možné selektovat chudé, z toho mu prý vstávají chlupy hrůzou.

Takže chce systém „kultivovat“. Především chce posílit roli pojišťoven, které by měly být aktivním hráčem podílejícím se na zdravotní péči a nejen tím, kdo převádí peníze z pojistného lékařům.

Cokoliv, co pojišťovna neplatí, by pacient měl mít možnost oficiálně zaplatit. Buď přímo, anebo mít možnost se připojistit na některou konkrétní zdravotní službu.

Skoncovat by chtěl s kamarádskými vazbami, kdy zavoláte známému lékaři a ten vás prostě vezme. Po takové praxi by měly jít pojišťovny.

„Chci na jedné straně snižovat daně, a proto musím na druhé straně desetkrát zkontrolovat korunu, kterou vydám,“ shrnul Válek svou filozofii.

No to se máme na co těšit, zdravotnictví jen pro bohaté. My chceme, aby bylo naše skvělé zdravotnictví stejně dostupné pro všechny občany ČR. A šest hodin čekání? To je asi nepovedený vtip? https://t.co/uVL04PdnZ2 — Andrej Babiš (@AndrejBabis) October 13, 2021

Premiér Andrej Babiš po přečtení jeho názorů smutně zkonstatoval, že se máme na co těšit. Jedná se podle něj o představu zdravotnictví jen pro bohaté.

„My chceme, aby bylo naše skvělé zdravotnictví stejně dostupné pro všechny občany ČR,“ ujistil Babiš.

Podobně se opakovaně vyjadřoval i v předvolební kampani. Zdůrazňoval, že zdravotní péče musí být pro všechny a bez rozdílu.

V materiálu o fungování vlád ODS, který na svém facebooku zveřejnil k volbám, pak mimo jiné upozorňoval na korupci, jaká se ve zdravotnictví pod ODS a TOP 09 rozmohla a podle legendárního deníku odsouzeného ředitele nemocnice Na Homolce Dbalého sahala do nejvyšších pater ministerstva.

Poznámka pana Válka o šesti hodinách čekání jako „nic strašného“ je pak podle něj asi vtipem.

