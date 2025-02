Je to vážné. Fiala by se měl v Bruselu spojit s ANO, překvapil premiérův poradce

Když v loňském roce proběhly volby do Evropského parlamentu, většina českých politiků se shodovala v tom, že Green Deal musí projít proměnou, musí se zmírnit. Případně má být zcela zrušen. Proč? Především kvůli cenám energií, které jsou v EU podstatně vyšší, než v Asii nebo v USA. Řada firem už na tuto skutečnost zareagovala tím, že se byznysově z EU odstěhovala.

„Evropský průmysl čelí až třikrát vyšším cenám energií než jeho konkurenti v USA a Brusel je pod tlakem, aby tuto situaci řešil a pomohl tak místním podnikům konkurovat. V návrhu dokumentu EU jsou nastíněny plány na program Evropské investiční banky, který by měl být spuštěn do konce března a který by poskytoval záruky menším společnostem při uzavírání smluv o nákupu elektřiny, což by jim pomohlo zajistit si dodávky od výrobců elektřiny z obnovitelných zdrojů za předvídatelné ceny,“ napsala agentura Reuters.

Podle agentury Reuters Brusel doporučí 27 členským zemím EU, aby snížily daně z elektřiny na zákonem stanovenou minimální hranici, což by v krátkodobém horizontu pomohlo snížit účty spotřebitelů.

Firmám se má dostat podpory od jednotlivých vlád členských zemí EU, pokud tyto firmy vykročí na energeticky čistější cestu.

To je zcela jiná cesta, než jakou navrhují čeští politici.

„Revize Green Dealu je naprostá nutnost,“ řekl premiér Petr Fiala v Deníku.

„Jsem si naprosto jist, že cesta, kdy automobilky, které jsou vystaveny obrovské konkurenci například z Číny, zatěžujeme pokutami a bereme jim peníze, které by mohly investovat do technologického rozvoje, je úplně špatná cesta. Toto je pro mě třeba konkrétní krok, jak revidovat Green Deal,“ podotkl.

„Platí, že buď budeme investovat do dekarbonizace nebo obrany. Já už jsem kolegům ministrům v EU říkal, že oboje nezvládneme. A pokud máme investovat do obrany, což já jsem přesvědčen, že ano, tak ta investice do dekarbonizace musí přestat. Uděláme to pro sebe. Jde o naši obranu,“ nechal se slyšet Zbyněk Stanjura (ODS) ve vysílání CNN Prima News.

Podobně se vyjadřoval i premiér Petr Fiala z ODS nebo jeho poradce ekonom Štěpán Křeček. Podle Křečka je situace natolik vážná, že by se premiér Petr Fiala měl spojit např. s europoslanci z ANO, kteří jsou součásti frakce Patrioti pro Evropu. „Jsme ve velmi vážné situaci, teď musíme hledat spojence všude,“ vysvětlil Křeček v rozhovoru pro MF DNES.

