Je zle: Gretin projev pohaněl i Michael Žantovský. Viní její rodiče

V pondělí v newyorském sídle OSN začal klimatický summit, se svým projevem tam vystoupila i švédská aktivistka Greta Thunbergová a divákům v sále sdělila, že jsou zlí lidé. Pohrozila také, že je „bude sledovat“ a v případě, že selžou, mladá generace jim to nikdy neodpustí.

„Mé poselství je: budeme vás sledovat,“ zahájila Thunbergová bez pozdravu či jakýchkoliv úvodů své vystoupení na klimatické konferenci OSN. „Tohle všechno je špatně,“ pokračovala poté, co si za svou první větu vysloužila potlesk. Vůbec by tu prý neměla být. Měla by být na druhé straně oceánu ve škole.

„Vy se obracíte na nás, mladé? Jak se opovažujete. Vy jste uloupili mé dětství svými prázdnými slovy. Já patřím mezi ty šťastné, jiní lidé umírají. Vymírají ekosystémy, jsme na počátku velkého vyhlazení. A vy o tom nechcete mluvit. Vykládáte jen pohádky o ekonomickém růstu,“ křičela Thunbergová a máchala pravicí na pokraji pláče. A opět se tleskalo.

„Po více než třicet let vědci říkají zcela jasně, jak na to. Jak jste jen mohli stále nenajít řešení?“ ptala se. „Říkáte, že nám nasloucháte a že chápete, jak je to naléhavé. Jsem smutná, jsem rozzlobená a nevěřím tomu. Protože jestli skutečně chápete situaci, a přesto s tím nic neděláte, tak jste zlí lidé.“ Uvedla také to, že jí byly ukradeny sny a dětství.

Jejích slov si všiml psycholog Tomáš Rektor. „Ač nerad, musím říct, že Greta dnes za mě velký špatný. Takhle ji nebude nikdo podstatnej naslouchat. Ten projev sral i mě. A to jsem fakt její příznivec,“ uvedl.

Následně v diskusi zareagoval šéf Knihovny Václava Havla Michael Žantovský. „Nebudu osobní ke Gretě, ale tohle je víc než špatné. Tento druh tónu v historii nikdy nevedl k žádoucím změnám, ale naopak často k strašným hrůzám. Neviním z toho v první řadě Gretu, ale její rodiče a další tzv. zodpovědné činitele, kteří něco takového připustili,“ uvedl.

