Jede do OSN tlumočit názor dvou kluků, kteří nebyli v pátek ve škole?! Klaus ml. se zhrozil nad přístupem Petříčka

Když poslanec Václav Klaus mladší představoval své hnutí Trikolóra, sliboval voličům mimo jiné, že bude hájit svobodný svět. Svobody nám totiž podle jeho názoru poslední dobou jaksi ubývá. Moderátorka Martina Spěváčková proto Klause požádala, aby popsal, o jaké svobody přišel on sám.

„Mohl byste jmenovat tři konkrétní svobody, o které vy jste přišel?“ požádala Klause moderátorka.

„Tak třeba svoboda slova, že? Protože čím dál častěji se sleduje, kdo co říká, proč to říká, když někdo něco řekne, tak jsou na něj petice, je snaha ho odstranit, když pracuje v médiích nebo na vysoké škole,“ odpověděl ihned Klaus. „Takže svoboda slova je rozhodně ta jedna z hlavních.“

Posléze dal příklad. Když na Facebooku sdělil myšlenku, že savci mají dvě pohlaví, tak byl na sociální síti na celý den zablokovaný. A lidé mu prý popisují podobné osobní zkušenosti. Podle Klause to ukazuje, že ve společnosti roste nenávist. A tuto nenávist podle jeho názoru přiživují neziskové organizace často podporované státem. Některé organizace se prý dokonce pokoušejí indoktrinovat žáky přímo na školách.

„Taková ta nenávist ve společnosti, myslím, roste, z obou stran. Často je tažená mainstreamem, často je to vládní kampaň. Různý ty vládou podporovaný neziskovky dělají seznam webů, které se jako nemají sledovat a tak dále. A já si skutečně myslím, že lidé mají právo říkat názory hloupé i chytré, provokativní i inspirativní. To je svoboda slova,“ zaznělo z úst předsedy Trikolóry. „My prostě nechceme dávat peníze politickým neziskovkám,“ zdůraznil.

Kromě toho je tu vládními opatřeními omezována svoboda podnikání. A starostové, kteří se o něco snaží, jsou prý jednou nohou skoro v kriminále.

A tohle všechno by Klaus rád změnil. V duchu programu Trikolóry se bude snažit snižovat daně. Rodinám se čtyřmi dětmi by rád daně odpustil, protože jen děti představují naši budoucnost. A ať se nám to líbí, nebo ne, dítě se může narodit jen ve svazku muže a ženy, podotkl Klaus. „Mít dítě je dar, to není žádné právo. Když prostě děláte nějaké homosexuální aktivity, tak se vám prostě dítě nenarodí,“ uvedl.

Hodlá také bránit cenzuře. „Cenzuru budeme v krajním případě považovat za kriminální činnost,“ pravil Klaus.

Stranou jeho pozornosti nezůstala ani šestnáctiletá švédská aktivistka bojující proti globálnímu oteplování. „Víte, co kdo dělá po škole, a Bůh je mi svědkem, tak do toho mi naprosto nic není. Já bych jako ředitel školy trval na tom, že v pátek se má chodit do školy,“ zdůraznil Klaus v narážce na páteční stávky studentů, kteří nejen v Česku ulicemi nosí transparenty na téma, že planetu k životu máme jen jednu a politici by měli začít něco dělat pro její záchranu, než nemalá část Země nebude obyvatelná právě v důsledku globálního oteplování.

Klaus by byl prý velmi opatrný v naslouchání studentům. Má za to, že k různým tématům se mají vyjadřovat odborníci. Kritizoval proto ministra zahraničí České republiky Tomáše Petříčka (ČSSD) za to, že bez obalu na sociálních sítích oznamuje, že bude prezentovat názory studentů.

„On se tam vyfotí se dvěma študáky a u té fotky napíše, ‚já jedu tlumočit stanovisko tady těch dvou kluků, kteří v pátek nebyli ve škole‘. Já bych teda s dovolením očekával, že bude tlumočit stanovisko Akademie věd ČR, případně stanovisko české vlády,“ zdůraznil Klaus. Zdá se mu, že téma globálního oteplování někteří lidé zneužívají k čerpání peněz na různé projekty. „Tomu, co říká klimatický panel OSN, tomu já prostě nevěřím,“ zdůraznil Klaus.

Ve druhé polovině rozhovoru pronesl pár slov k pomníku sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva. Poslanec má za to, že je to téma citlivé a on osobně patří k lidem, kteří si váží sovětských i amerických vojáků, kteří padli za druhé světové války. „Ať tam ta socha zůstane, nebo bude odstraněna, tak lidem se nezlepší život ani o píď, neklesnou jim daně a tak dále,“ podotkl.

Trval si na tom, že chce opravdu měnit život lidí k lepšímu. Pokud mu lidé dají dost hlasů, bude mít ambici vládnout. A pokud těch vlasů bude opravdu hodně, nebránil by se prý ani premiérskému křeslu. Jen ve vládě bude totiž možné realizovat program Trikolóry.

Nakonec prozradil, že v tuto chvíli v žádném případě nemá prezidentské ambice.

