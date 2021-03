Jeden. Dva. Tři mrtví. Co to udělá? Pomáhá ve špitále a musí něco říct těm, co píšou...

V nemocnicích nyní pracují i policisté. Krizový intervent Tomáš Eisenkolb pomáhá zdravotníkům snášet psychickou zátěž. V krátkém videu odhalil co zdravotníky, ale i pacienty trápí. Uvedl, že zdravotníci nebyli zvyklí na to, že jim například za víkend umře na oddělení čtyři až pět lidí. A nejsou na to zvyklí ani pacienti. „Když vedle vás umírá člověk, co přenese to umírání na toho pacienta, který je vedle? Nic dobrého, ten psychický stav se může mnohonásobně zhoršit," varoval. A dodal, že se také může stát, že vedle vás neumře jen jeden člověk.

V dalším dílu Odpovědí od plic, třídílného seriálu Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, vypovídá o tamní situaci policista Tomáš Eisenkolb. V současnosti je zařazen v týmu krizové intervence a právě tyto služby poskytuje v Karlovarské krajské nemocnici zdravotníkům, lékařům i pacientům.

Vysvětlil, že krizová intervence byla zřízena pro přímé účastníky tragických událostí jako např. nehody nebo vraždy. A v listopadu minulého roku byli požádáni, zda by tyto služby byli schopní poskytnout pro nemocniční personál. „Největší problém je, že obecně zdravotnický personál nebyl zvyklý na tak časté umírání, jaké v Karlovarské krajské nemocnici je. Pokud máte oddělení, kde vám za rok zemřou tři pacienti a najednou máte oddělení, kde za víkend zemře 4 nebo 5 lidí, tak na ten personál a zdravotníky je to obrovská emocionální zátěž, oni s tímhle nikdy nepracovali, s tím faktem toho umírání, nebyli na to zvyklí," říká Eisenkolb. Zdravotníci si dle jeho zkušeností nejčastěji kladou otázku, zda udělali vše, co bylo možné, případně zda nemohli udělat něco víc.

I pro pacienty je situace náročná. Zatímco někteří jsou v nemocnici týden, jiní v ní leží tři týdny nebo měsíc. A i když by už chtěli být zdraví, jejich vývoj se nelepší a pacienti pak upadají do těžkých psychických stavů. „Vedle toho máte třeba dalšího pacienta a ten třeba umírá. A on tam vidí tu míru toho stresu. Bojí se, obecně se lidé bojí smrti. A když vedle vás umírá člověk, co přenese to umírání na toho pacienta, který je vedle? Nic dobrého, ten psychický stav se může mnohonásobně zhoršit," varoval, že takové stavy pak mohou vést k posttraumatické stresové poruše.

„Může se stát to, že na jednom pokoji zemře člověk. Vám tam dovezou dalšího pacienta a může znovu umřít. A ten člověk vidí několik úmrtí na jednom pokoji. A nejde to nějakým způsobem ovlivnit," doplnil.

Podle jeho zkušeností teď zdravotníci upřednostňují práci před rodinou a obětují své práci veškerý svůj čas. Kvůli tomu prý dochází i ke konfrontacím, ale zdravotníci vysvětlují, že teď musí být v nemocnici. „Probíhá u nich obrovská naštvanost, je tam patrná míra deprese z těch negativních komentářů, protože oni dělají první poslední pro ty pacienty a přesto se najde určitá část společnosti, která to bagatelizuje, která se snaží dehonestovat jakoukoliv zdravotnickou práci," popsal policista další problém, který na zdravotníky dopadá.

„Oni dělají první poslední, oni se snaží těm pacientům jakkoliv pomoct, improvizují, dělají věci, které předtím nedělali, aby těm pacientům pomohli. A přesto se najde určitá část lidí, která vám řekne, že to děláte špatně a máte to dělat jinak. Protože to někdo někde četl. Nemají ta fakta, ta společnost mnohdy nemá ověřená fakta a zkouší akorát urážet, protože jim to přináší určitou radost, dejme tomu," zakončil svou výpověď Tomáš Eisenkolb.

