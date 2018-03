Jedna demonstrace za druhou. Tato bude bránit Českou televizi před Zemanem

Na středu 14. března se chystá demonstrace na podporu veřejnoprávní televize. Účastníci akce se chystají dát prezidentu Miloši Zemanovi najevo, že budou Českou televizi bránit, a to i před takovými útoky, jaké Miloš Zeman předvedl ve svém inauguračním projevu.

Ve středu 14. března mezi 19. až 21. hodinou má na Václavském náměstí v Praze proběhnout demonstrace na podporu České televize. Svolavatelé akce se rozhodli právě touto formou reagovat na Zemanův útok proti některým médiím. Ve svém inauguračním projevu se kriticky vyjádřil také o České televizi. Nit suchou ovšem nenechával především na médiích z vydavatelství Economia Zdeňka Bakaly.

„Útok znovuzvoleného prezidenta Miloše Zemana na média a svobodu slova v naší zemi, jehož se dopustil ve svém inauguračním projevu, znovu potvrdil dlouhodobý nebezpečný nenávistný útok na novináře, kteří poskytují veřejnosti nezávislé a pluralitní pohledy na naši politiku a společnost. Zdá se, že prezident a jeho spojenci chtějí určovat, co je pravda a co lež a nesnesou kritický názor,“ píší na sociální síti facebook svolavatelé demonstrace. Akce nese název „Zemane – ČT nedáme! Demonstrace za zachování svobody slova a médií“.

Demonstraci svolává skupina AUVA – Andrejovy účtenky vrátíme Andrejovi, která zdůrazňuje, že není napojena na žádnou politickou stranu. Má však za to, že vzhledem k tomu, co se nedávno přihodilo na Slovensku, kde byl zastřelen novinář Ján Kuciak, je třeba bránit svobodu médií, a to i těch veřejnoprávních.

Stojí za pozornost, že demonstrace proběhnou nejen v Praze, ale také v Českých Budějovicích a v Karlových Varech.

