Jednali o vydání Okamury. Ten vyšel před parlament a rozbouřil dav

„Vláda chce ukázat exemplární příklady, které chce zašlapat do země. Jejich kariéru, jejich reputaci. Aby se všichni ostatní báli. Nejúčinnější formou cenzury je autocenzura. A to je to, o co všem těm Foltýnům a Rakušanům jde," poznamenal Rajchl, než přivítal na pódiu disidenta Jana Schneidera. Po jeho slovech pak na pódium zamířil lídr SPD Tomio Okamura. Muž, kvůli němuž se lidé v Praze na demonstraci sešli.

„Moc děkuji, že jste přišli. Děkuji za vaši podporu. Když jsem procházel, všiml jsem si, že přijeli lidé z celé České republiky. Uvidíme, jak to dopadne. Dneska to bude tak, že o mně beze mě rozhoduje mandátový a imunitní výbor, zdali doporučí moje vydání k trestnímu stíhání, kdy mi hrozí tři roky vězení za ten plakát, kde píšeme Stop migračnímu paktu," poznamenal Okamura úvodem svého vystoupení.

„Neodvolám svá slova ani nebudu mlčet. Ať to dopadne tak nebo onak, budu říkat své názory. Chceme bezpečnou Českou republiku. Bezpečnost rovná se prosperita. A to, abychom věděli, kdo se mezi námi pohybuje, to si myslím, že je úplně elementární funkce státu, kterou by měl zajistit pro své občany. Ať s tou kampaní někdo souhlasí, nebo ne, je to o svobodě slova," dodal Okamura.

„Lidé se bojí říkat své názory, aby neměli problémy v zaměstnání. A to už je taková ta autocenzura, která tady začala latentně už poslední roky. Lidé se začali bát mluvit. A nyní to pokračuje dál a dál. Vidíme to v západní Evropě. Když jsem se díval na ten případ, kdy mi hrozí tři roky vězení... Třicet let po sametové revoluci. Marine Le Pen, Geert Wilders, všichni naši přátelé si touto kriminalizací prošli, a dokonce je to posílilo. Protože si stojíme za svým, nejsme kam vítr, tam plášť," podotkl dále Okamura.

„U zásadního tématu říkáme pravdu, nebojíme se říct názor, budeme za ním stát. A já samozřejmě budu dál tím hlasem, jenž neustoupí. Uvidíme, jak rozhodnou. Buď doporučí moje vydání, předběžně na plénu Sněmovny je to příští úterý. Začali se totiž chytat do své pasti, protože zjistili, že veřejnost je na naší straně a že se jí to také nelíbí," poznamenal Okamura k tomu, proč podle něj vládní koalice tak spěchá na jeho vydání.

„Naší odpovědí bude úspěch ve volbách. Snažíme se všechny strany s národním programem dát dohromady. Garantuji vám, že sjednáme pořádek. Vrátíme opět svobodu slova a prosperitu do České republiky. I když mě vydají, neumlčí mě. Dál budu říkat své názory. Klíčové budou podzimní volby," slíbil Okamura to, že se v žádném případě nikdy nevzdá a nepřestane říkat, co si myslí.

Podle Rajchla je Okamura člověk, který je lídrem strany, která hájí národní zájmy. Poděkoval mu, že se zastavil na demonstraci, která byla svolána na jeho podporu.

Z akce ParlamentníListy.cz během dne přinesou podrobnější reportáž.