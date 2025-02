Jednání USA a Ruska: Pláč z Česka, nadšení z Maďarska. A mnohem víc

Anketa Který z vybraných českých europoslanců nejlépe hájí české národní zájmy? Dostálová (ANO 2011) 6% Bžoch (ANO 2011) 0% Vondra (ODS) 0% Zdechovský (KDU-ČSL) 0% Nerudová (STAN) 0% Farský (STAN) 5% Turek (Motoristé sobě) 7% Bartůšek (Přísaha) 0% Konečná (STAČILO!) 60% Dostál (STAČILO!) 3% David (SPD) 19% hlasovalo: 22803 lidí listu New York Times upozornil, že ruský velvyslanec v Saúdské Arábii, kde se jednání mají konat tento týden, se v neděli setkal s ministrem zahraničí království.

Proběhlo poslední kolo příprav, v rámci kterých už došlo k rozhovorům mezi ministrem zahraničí Trumpovy administrativy Marcem Rubiem a ministrem zahraničí Ruské federace Sergejem Lavrovem.

Server listu Washington Post upozornil, že ministr zahraničí Marco Rubio, poradce pro národní bezpečnost Michael Waltz a vyslanec pro Blízký východ Steve Witkoff se setkali s korunním princem Mohammedem bin Salmánem v předvečer jejich úterních jednání s ruskou delegací vedenou ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem, která jsou prvním takto vysokým americko-ruským setkáním od invaze prezidenta Vladimira Putina na Ukrajinu v roce 2022.

Britská veřejnoprávní BBC napsala, že Rusové momentálně vnímají jednání v Saúdské Arábii jako prioritu. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov prohlásil, že by „v první řadě rád naslouchal“ americkým návrhům na ukončení konfliktu na Ukrajině. Pokud jde o Evropu, Moskva nevidí smysl zvát ji k jednacímu stolu.

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó má za to, že EU nemá u jednacího stolu co dělat.

„My, Maďaři, kteří podporujeme mír, jsme na tohle čekali tři roky!“ napsal Szijjártó den před startem jednání na sociální síti Facebook. „Zítra začnou v Rijádu americko-ruská jednání o míru na Ukrajině pod vedením kolegů – ministrů zahraničí. Válečně naladění Evropané křičí, že nejsou pozváni k jednacímu stolu... ale proč by tam seděli? Jednání jsou o míru, tam se nevydávají karty válečným stranám!“ zdůraznil.

Velký podporovatel amerického prezidenta Donalda Trumpa a momentálně nejviditelnější muž Trumpovy politiky Elon Musk neskrývá radost ze startu jednání. „Takhle vypadá kompetentní vedení,“ napsal k příletu Sergeje Lavrova do Rijádu.

Publicista Miloš Čermák se netají tím, že je z tohoto Muskova postoje zklamán.

„Tohle je strašně smutný. Já jsem Muska fakt obdivoval, a když jsem poprvé viděl to video, jak raketa přistane na kosmodromu, a ta robotická ruka ji při tom chňapne, tak jsem byl dojatej a pyšnej na lidstvo. Ty vole, a on teď bude psát, že když ty ruský šmejdi po skoro tří letech invaze a zabíjení civilistů přistanou v Rijádu, tak je to ukázka ‚competent leadership‘? Svět je složitý a těžko pochopitelný. Strašně bych chtěl mít stroj času a vědět, jak se – třeba – za 30 let budeme dívat na to, co se děje právě teď. Tyhle dny, týdny a měsíce. Jasně, dějiny píšou vítězové, ale o to víc mě to zajímá. Kdo je na správné straně dějin? Já, nebo Musk?“ zeptal Čermák.

Mezitím část EU formuluje další postup vůči Rusku na jednáních v Paříži. Na jednáních, na která nebyla Česká republika přizvána.

