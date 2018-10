Jednání o brněnské koalici bez ANO pokračují. Vokřál zkusil protitah

Dohodnutá koalice ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD v Brně chce mít do středy hotovou koaliční smlouvu. Potom ji projednají všechny strany a po víkendu by ji zástupci mohli podepsat. Novinářům to dnes řekla brněnská jednička ODS a budoucí primátorka Markéta Vaňková. Podle lídra Pirátů Tomáše Koláčného chce vznikající koalice pokračovat v projektu ukončování bezdomovectví rodin. Zprávu přinesla ČTK.

Vzniká ale ekonomická analýza projektu. Lidovci a Piráti zároveň v končící radě Brna předloží návrh, aby v listopadu začínající druhá vlna rezidentního parkování byla pro všechny zdarma, nová koalice chce do dubna systém upravit.

Vaňková uvedla, že se na koaliční smlouvě pracuje a hotová by mohla být v úterý nebo středu. „Následně, až bude shoda našich čtyř subjektů, bude to procházet schvalováním u jednotlivých orgánů všech čtyř stran,“ uvedla Vaňková. Například Piráti chtějí na schvalovací proces pět dní, to znamená, že by samotný podpis byl možný až po víkendu.

Lídr ČSSD Oliver Pospíšil na dotaz novinářů řekl, že sociální demokraté dostali nabídku od hnutí ANO, aby jednali o koalici. ANO jako vítěz voleb nabídlo ČSSD tři místa v radě, Pirátům už před několika dny nabídlo také jednání o koalici se čtyřmi místy v radě. Dohromady by ANO, Piráti a ČSSD měli 29 zastupitelů z 55, což je nadpoloviční většina. Piráti ani ČSSD však s ANO nejednají a pokračují v jednání o koalici s ODS a KDU-ČSL.

Podle Koláčného se zástupci koalice bavili o sociální péči. „Dokázali jsme najít shodu na tom, že budeme pokračovat v projektu ukončování bezdomovectví rodin s dětmi,“ uvedl Koláčný. Závisí to ale na ekonomické analýze, která by měla být hotová v říjnu. Ukážou se v ní ekonomické faktory projektu Rapid Re-housing, v jehož rámci dalo Brno 50 bytů rodinám s dětmi v bytové nouzi.

Nová koalice zároveň vyzvala minulý týden městskou radu, aby odložila druhou vlnu rezidentního parkování z listopadu na duben příštího roku kvůli potřebným revizím. Nyní však lidovci a Piráti, kteří jsou součástí současné rady spolu s hnutím ANO, Žít Brno, TOP 09 a Zelenými, navrhnou, aby sice druhá vlna rezidentního parkování v listopadu začala, ale aby rezidenti, abonenti ani návštěvníci na místech vyčleněných druhou vlnou nemuseli platit. Asi 1 500 lidí, kteří už si zaplatili, by podle Vaňkové neměl být problém peníze vrátit. Do dubna chce nová koalice pracovat na úpravě systému rezidentního parkování, výtky k němu měly všechny strany.

Rezidentní parkování začalo v historickém jádru Brna v září. Pro historické jádro by se poplatky nezměnily, rezidenti za auto platí 600 korun ročně a abonenti 6 000 korun. Osvobození od poplatků by se týkalo pouze druhé vlny, která má začít v listopadu v nových lokalitách. Bylo by do doby, než se systém upraví. Cílem rezidentního parkování je zajistit dostatek parkování pro rezidenty, tedy obyvatele daného místa. Od listopadu má začít v dalších třech lokalitách na sever od historického jádra, patří mezi ně například Veveří nebo třída Kapitána Jaroše.

Volby v Brně vyhrálo ANO, které má 18 mandátů, druhá ODS má 14 mandátů, třetí KDU-ČSL osm, Piráti šest, ČSSD pět a SPD čtyři mandáty. Po volbách se dohodlo na koalici ANO s ODS, KDU-ČSL a ČSSD, potom ale přišli zástupci ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD s novou koalicí, která má 33 mandátů z 55.

autor: mp