Jednání v Saúdské Arábii o konci války. Bez EU a bez Zelenského

Vysocí představitelé USA a Ruské federace se sejdou na jednání v Saúdské Arábii, aby jednali o Ukrajině. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pozvánku k jednání nedostane. Podle agentury Reuters na setkání vyrazí americký ministr zahraničí Marco Rubio, poradce pro národní bezpečnost Mike Waltz a vyslanec Bílého domu pro Blízký východ Steve Witkoff.

Německý ministr obrany Boris Pistorius řekl, že to, že Trumpův tým veřejně ustupuje Moskvě ještě před zahájením mírových rozhovorů, je „politováníhodné“.

USA a Ukrajina v současné době jednají o dohodě, která by mohla otevřít obrovské přírodní bohatství Ukrajiny americkým investicím. Tři zdroje uvedly, že USA navrhly převzetí 50 % kritických nerostů na Ukrajině. Zelenskyj v sobotu upozornil, že návrh dohody neobsahuje bezpečnostní opatření, která Kyjev potřebuje, proto prý žádnou takovou dohodu Kyjev nestvrdil.

Prezident Trump na otázku novinářů, zda by Ukrajina měla být „rovnoprávným členem“ mírových rozhovorů, přímo neodpověděl. „Je to zajímavá otázka. Myslím, že musí uzavřít mír. Jejich lidé jsou zabíjeni,“ řekl Trump. Krátce poté Trump ujistil, že Kyjev bude zahrnut do mírových rozhovorů s Moskvou o ukončení války na Ukrajině.

Viceprezident JD Vance však v rozhovoru pro Wall Street Journal z 13. února zmínil možnost Washingtonu rozmístit své vojáky na Ukrajinu, pokud by Rusko nechtělo zasednout k jednacímu stolu.

Jenže server Kyiv Independent připomněl další vyjádření viceprezidenta Vance.

Krátce poté, co byl rozhovor zveřejněn, Vance pronesl jiná slova. Označil zpravodajství za „absurdní“ a tvrdil, že WSJ jeho slova překroutil. „Jak jsme vždy říkali, američtí vojáci by nikdy neměli být ohroženi tam, kde to neprosazuje americké zájmy a bezpečnost,“ řekl Vance 14. února. „Tato válka je mezi Ruskem a Ukrajinou.“

