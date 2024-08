Ještě minulý rok darovala peníze na to, aby USA neměly policii. Harrisovou pronásleduje minulost

Boj o Bílý dům se rozjel na plné obrátky. Na oba kandidáty i jejich nominanty na viceprezidenta se otevírají kauzy z dávné i nedávné minulosti. Kamala Harrisová nyní čelí tlaku stran své podpory, kterou zaslala neziskové organizaci Legal AID DC. Ta byla původně založená jako bohulibá organizace, která pomáhá chudým dovolat se svého práva. V posledních letech se jejího vedení i politiky ovšem chopili progresivní aktivisté.

„V roce 2020, po smrti George Floyda, otřásly městy po celých Spojených státech velké nepokoje. Společnost Legal AID DC v té souvislosti zveřejnila na svých webových stránkách prohlášení koordinátora projektu Adama Jacobse, že ,stojí v solidaritě s těmi, kdo mluví, demonstrují a požadují zemi a společnost, která se bude chovat ke každému ze svých obyvatel důstojně a s respektem‘,“ píše server Washington Examiner.

V červnu roku 2020, několik dní po Jacobsově prohlášení, zahýbala Amerikou hojně citovaná slova Amandy Korberové, právničky levicové skupiny Bytové právo. Ta požadovala v návaznosti na střety stoupenců Black Lives Matter s policií, aby se policii odebraly peníze. „Jak Amanda Korberová z Legal Aid v článku poznamenala, jsme znepokojeni, zejména vzhledem k probíhajícímu protestnímu hnutí, o jakémkoli řešení, které zahrnuje více policie a policejní práce ve veřejném bydlení DC,“ napsala nezisková organizace na tehdejší síti Twitter s tím, že post doprovodila hashtagem Black Lives Matter DC.

