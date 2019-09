Jestli se socha Koněva odveze... Podívejte se, co prezident Zeman pronesl na adresu Koláře už před svým odjezdem do Srbska

Kvůli Zemanově návštěvě Srbska byl tentokrát díl předtáčen. TV Barrandov tak přinesla slova, která prezident pronesl ještě předtím, než v úterý v Bělehradu řekl, že má rád Srbsko a Srby, ale nikoli Kosovo a že chce odvolat uznání Kosova, protože mu vládnou váleční zločinci.

Zeman v pořadu předeslal, že cesta do Srbska má dvě roviny. Jako první prezident uvedl tu ekonomickou týkající se podnikatelské mise a jako druhou rovinu politickou, která je podle jeho slov velký „průšvih“. „Srbsko má konflikty s Kosovem a já nezastávám názor, že by Kosovo bylo demokratický stát,“ konstatovala hlava státu, která se rovnou odvolala na haagský tribunál, který označil kosovského premiéra za válečného zločince. „Já mám obavu, že to tam ale nebyl jen jeden válečný zločinec,“ myslí si Zeman.

Chvíli se pozastavili i nad zahraniční aktualitou – Trump ukončil vyjednávání s Tálibánem. Jeho rozhodnutí zřejmě bude mezinárodní společenství následovat, což Zeman velmi vítá. „Jsem rád, že k tomu došlo. S teroristy se nevyjednává, s teroristy se bojuje, co jiného může ospravedlnit všechny ty oběti včetně našich čtrnácti vojáků, jen vítězství a porážka Tálibánu,“ dodal.

Na stůl také padla otázka týkající se sochy generála Koněva. Ruský ministr kultury Vladimir Medinskij přirovnal starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře k nacistům kvůli jeho atakům na Rudou armádu a maršála Koněva. „Starosta Prahy 6 je především člověk nestabilních názorů, to je ta nejzdvořilejší forma,“ kroutil Zeman hlavou.

Líbila by se mu naopak myšlenka europoslance Jana Zahradila, který říkal, že když na území Prahy 6 jsou vojenské objekty, tak by bylo dobré, aby si armáda sochu převezla do zahrady jednoho z těchto objektů. K tomu, že naopak na Praze 3 Koněvova třída nikomu nevadí, sdělil, že tam mají rozumnějšího starostu.

Následně se Soukup zajímal, zda by neměl chuť do sporu zasáhnout, aby se urovnal. „To ale není žádný spor, je to jen výkřik, myslím, že se za ním slehne zem,“ domníval se prezident v tu chvíli ještě netušíc, že kontroverzní pomník maršála Koněva se nejspíše nakonec přestěhuje na jiné důstojné místo. Ve čtvrtek o tom po šestihodinové debatě rozhodli zastupitelé Prahy 6. „Jestliže se socha odveze, je to ostuda. Ať byl Koněv, jaký byl, byl to symbol vojáků, kteří padli při osvobození Prahy a osvobození Československa,“ uzavřel Zeman toto téma. Sochu Koněva v pražské Bubenči by měl nahradit památník osvobození Prahy.

Došlo i na neustále propírané dopady změny klimatu. Klimatická změna je přeceňovaná, konstatoval prezident. „Myslím si to já i Babiš, on je v tom jen trochu měkčí a já tvrdší, ale v zásadě se shodujeme,“ řekl spokojeně. „Móda klimatické změny a ochrany životního prostředí se stává novým náboženstvím, lidé potřebují nějakou kotvu, ale tato kotva je ukotvena v bahně,“ podotkl prezident.

Bezesporu má lidská činnost negativní důsledky na stav ovzduší a klimatické změny a stav životního prostředí, otázka je, jak velké. Soukup vyjádřil znepokojení nad tím, že jednotlivé kroky na ochranu životního prostředí spíše lidi omezují. Například prý elektroauta. „Jsou zde naivní lidé, kteří se domnívají, že tu obrovskou atmosféru naší zeměkoule může ovlivňovat lidská činnost,“ uzavřel prezident Zeman s tím, že elektromobily si příliš idealizujeme a je velmi hloupý nápad, aby bohatí dostávali dotace, aby si je koupili. Tato móda podle jeho názoru stejně dříve, nebo později uhasne.

autor: nab