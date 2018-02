Jiří Mádl se vysmál Okamurovi

Režisér a herec Jiří Mádl se na svém facebookovém profilu vysmál lídrovi SPD Tomio Okamurovi. Ten totiž ve vysílání České televize navrhl, že by zavedl významný den všech obětí holokaustu. Takový svátek však existuje již od roku 2003.

„To je král! Já bych navrhnul udělat nějakej křesťanskej svátek narození Ježíše Krista. Někdy třeba tak tejden před koncem roku. Co myslíte? Pojďme se na tom shodnout v referendu,“ napsal Mádl na svém facebookovém profilu.

Anketa Kdyby Markéta Šichtařová kandidovala v příštích prezidentských volbách, volili byste ji? Určitě ano 64% Možná ano, záleželo by na jménech dalších kandidátů 22% Určitě ne 14% hlasovalo: 1493 lidí

Naposledy se Mádl vyjádřil k prezidentským volbám, kdy před prvním kolem podpořil Pavla Fischera. V novinovém rozhovoru to doplnil obsáhlou politickou analýzou, ve které se zděsil nad tím, jak málo lidí volilo v parlamentních volbách Zelené a vyzval k okamžitému zablokování „všech serverů, šířících lži“ a zejména těch, které jsou placené z Ruska. Navíc všechny vyzval, aby podporovali veřejnoprávní média. „Veřejnoprávní média, která jsou na takové úrovni, jako je máme my v Česku, jsou naše poslední záchrana. Jestli přijdeme o ně, bude to skutečný konec,“ burcoval.

Mezi oběma koly prezidentské volby se pak Mádl vrhl do horečné aktivity na sociálních sítích, kde sdílel kdeco, od analýzy Evropských hodnot po komentář Alexandra Mitrofanova, že Zeman klidně může na Vysočinu a stát se nezhroutí.

Když přišly výsledky, vyslovil se přímo. „Buďme pozitivní. Nechme ho dokouřit pohanku a mysleme na to, jak se navrátit zpět na naši cestu. Možná to nebude až za 5 let,“ věří.

Hlavně je podle něj důležité, aby se lidé nenechali rozdělit. „Rozděluje nás jen ten, komu se to hodí,“ vzkázal přes sociální sítě.

A kdo je tím, kdo rozděluje? Podle Mádla je to jednoznačně vítěz prezidentských voleb. „Teď mu to vyšlo. Škoda,“ zalitoval.

Psali jsme: VZP: Každá druhá těhotná čerpá benefity. Vede prvotrimestrální screening Na autodráze v Dolní Vltavici si můžete vyzkoušet tratě ze závodů Formule 1 Přerov: Dluhonský most už je odstraněn, druhá konstrukce nad tratí padne v létě Školní jatka v USA, 17 mrtvých: Expert se rozplakal v přímém přenosu TV, zde je VIDEO

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef