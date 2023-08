Jiří X. Doležal navrhuje: Volební právo s IQ od 110. A varuje před podceňováním Rajchla

Předsedu strany PRO Jindřicha Rajchla nesmíme podceňovat, je to hrozba, kdyby se porovnalo jeho IQ s šéfem hnutí SPD Tomiem Okamurou, byl by Okamura smutný, řekl v podcastu Standa Show novinář Jiří X. Doležal, podle kterého by volební právo mělo být podmíněné hodnotou IQ minimálně 110.

reklama

Jiří X. Doležal odpovídal na dotazy diváků, jeden z nich se týkal i ohledně zpěváka Daniela Landy a toho, jak jej vnímá. „Myslím si, že není moc chytrý a zcela zásadně musím odmítnout, že je označován za bývalého nácka, nemám ho nějak v lásce, ale to mu křivdí,“ řekl svůj názor.

To, že dnes nejsou samotní nácci vůbec vidět, vysvětlil následovně: „Když se podíváte do výročních zpráv BIS, tak se oficiálně konstatuje, že zdrcující většinu extrémistů všech možných barev a odstínů vcucla taková ta divná amorfní antivaxerská a proruská scéna, která popírá i globální oteplení. Je to funkce skutečnosti, že zhruba třicet procent populace naší euroatlantické civilizace je nasr*ných. Jsou to lidi, kteří mají pocit vlastního neúspěchu, nehledají chybu u sebe a drží je spolu, že jsou proti,“ podotkl, že lidé, co dřív chodili hajlovat, chodí dnes na demonstrace pana Rajchla. Tam podle něj chodí ale i někteří anarchisté.

Na poznámku, že podobných postav jako Rajchl už tu bylo spoustu, reagoval odmítavě na to, že například Okamura sjednotil různé skupiny lidí: „Nepodceňujte Rajchla, nikdo jako Rajchl tam zatím nebyl. Kdybychom změřili IQ panu Okamurovi a panu Rajchlovi, tak bude pan Okamura smutný, protože Rajchl je chytrý. Všichni dřívější vůdci dezinformátorů dost spadali do kategorie dezolát, ale Rajchl není dezolát, je to ekonomicky úspěšný člověk, obchodník se strachem, schopný, naprosto bezskrupulózní, proto ho chápu jako hrozbu,“ řekl na adresu předsedy neparlamentní strany PRO. A zmínil, že v tomto případě je chudák i Ladislav Vrabel: „Výsledky IQ testu pana Vrabela, to bych fakt chtěl vidět,“ doplnil.

„Publikum pana Rajchla jsou nasr*ní socialistický důchodci, dezoláti. A pak ti různě odevšad stahaný extrémisti, ezoterici. Po těchto lidech nemůžete chtít logické myšlení, oni na to nemají kognitivní potenciál,“ uvedl Jiří X. Doležal.

Jak potom vnímá lidi, kteří přišli demonstrovat na Václavák, protože jsou nespokojení se sociální a ekonomickou situací a vláda podle nich dělá málo? „To je těch třicet procent, o kterých mluvím. Abyste se měl dobře, to nemůže zajistit vláda, to si musíte zajistit sám. Když někdo přijde, má ruce a říká, že se o něj vláda nestará, tak by měl jít... na Václavák k Rajchlovi,“ poznamenal.

Podotkl, že sám od státu příspěvky nežádá, a pokud se jednalo nedávno například o valorizaci důchodu, tak byl zásadně pro zrušení nárůstu: „A to i přesto, že se jednalo i o mém důchodu. Ale vím, že takových je nás málo,“ řekl.

V jednom ze svých komentářů se Jiří X. Doležal zamýšlel na tím, zda je všeobecné volební právo funkční nástroj k řízení společnosti. „Volební právo by popravdě mělo být podmíněné IQ 110. Protože my jsme se dostali do stadia, kdy většina lidí tomu světu nerozumí a mají rozhodovat ve volbách o tom, jak má být řízen. To nejde. Nemůžete rozhodovat, jak má být řízené něco, o čem nic nevíte a nechápete, jak to funguje,“ podotkl novinář.

IQ podle něj sice není jediný parametr, podle nějž jde usoudit, zda je někdo schopen se rozhodovat komplexně, ale je to jediný parametr, který nám může jakžtakž poskytnout určité síto.

Psali jsme: Zavést poplatky u praktika. Ať si jdou seniorky povídat jinam, burcuje Doležal Miloš Čermák: Cenzura ano. Ale nesmí to povalit vládu, nová by to zrušila Jiří X. Doležal zavrhl Gretu. Stala se z ní „tuctová levičanda“ Jsem terčem lůzy, řekl J. X. Doležal. Pak dusno: Bobošíková koukala

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama