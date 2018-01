Jiřího Drahoše vypískali. A co on na to? Podívejte se

Prezidentský kandidát Jiří Drahoš chce před druhým kolem lovit hlasy přímou kontaktní kampaní v regionech, a tak jako před pěti lety Karel Schwarzenberg vyrazil na začátek do Moravskoslezského kraje, tradiční bašty prezidenta Zemana (v okrese Karviná by byl zvolen rovnou v prvním kole se ziskem téměř 58 procent hlasů).

Drahoš, který v kampani rád vystavoval na odiv své rodiště ve slezském Jablunkově, proto vyrazil přesvědčovat do své domoviny.

Vrcholem prvního dne měla být Drahošova účast na hokejovém zápase v Třinci. Tamní hokejisté v úterý hráli odvetné utkání semifinále Ligy mistrů proti finskému týmu.

„Třinci jsem vždycky fandil. A to nejen v hokeji. Dobře si pamatuju, jak jsem byl na Borku na fotbale, když hrál Třinec první ligu proti Spartě. Hokejisté hrají dneska proti Finům, tak doufám, že zvítězí,“ vykládal před utkáním novinářům.

Česká televize jej v reportáži v Událostech ukázala, jak přichází na stadion s červenobílou šálou třineckého klubu kolem krku a posléze se nechá výtahem vyvézt na tribunu. Tam usedl do nejprominentnějšího skyboxu ve společnosti generálního ředitele Třineckých železáren Jana Czudka a místopředsedy dozorčí rady Jána Módera, který je současně prezidentem třineckého hokejového klubu.

Během třetí třetiny byl prezidentský kandidát, sedící ve VIP patře, představen na velkoplošné obrazovce, ze které divákům zamával. Reakce publika ovšem nebyla taková, jak Drahoš a jeho štáb očekával. Valná většina z pěti tisíc diváků totiž kandidáta podle webu IDNES.cz vypískala.

Jiří Drahoš se ve středu zážitkem z hokejového utkání pochlubil i na Facebooku. „Bez ohledu na výsledek, musí se prostě bojovat naplno, ve sportu i v životě,“ napsal k tomu poté, co hokejisté Třince s finským soupeřem prohráli. Drahošovi však prý připravili „velký zážitek“. „Ocelářům patří uznání, na ledě nechali opravdu všechno,“ zakončil příspěvek. O tom, co se dělo poté, co se objevil na velkoplošné obrazovce, se nezmiňoval. Jak ale v reakci na ironický dotaz pod fotografií objasnil jeden z jeho příznivců: „

Větší úspěch měl podle serveru IDNES.cz mezi osazenstvem v kavárně. „Práce se nebojím. Sám jsem si postavil chalupu. Kdysi jsem i zdil, nemám strach vzít do rukou lopatu. Mnohokrát jsem si vyzkoušel, jak vypadá těžká práce,“ vykládal.

Po utkání ještě hovořil s novináři v tiskovém centru třinecké arény. Mluvil zejména o politickém dění, konkrétně o tom, že vláda Andreje Babiše nedostala v Poslanecké sněmovně důvěru. „Vyslovení nedůvěry mě nepřekvapilo, nakonec myslím, že jsme ho očekávali všichni, dokonce i Andrej Babiš. Co by se mělo dít dál? No tak kdybych byl prezidentem já, dělo by se určitě něco jiného, druhý pokus by za takové situace dostal někdo, kdo má šanci sestavit stabilní vládu,“ řekl novinářům.

Na svém facebooku pak pokračoval v komentování aktuálního dění, přičemž Babišův neúspěch rozšířil i na prezidenta Miloše Zemana. „Krach dnešního hlasování o důvěře vládě znamená i vyslovení nedůvěry nezodpovědné politice Miloše Zemana. Ten místo jednání zvolil hazard bez naděje na úspěch a bez ohledu na zájmy své země,“ připsal.

Mezitím se ještě na jeho facebooku objevilo (časově právě v době, kdy ve Třinci sledoval hokejový zápas) vyznání k devětačtyřicátému výročí upálení Jana Palacha: „Svůj život obětoval na protest proti potlačování svobody a proti lhostejnosti tehdejší společnosti. Palachův čin nám i dnes připomíná, že svoboda není samozřejmost a vždy stojí za to o ni bojovat.“

