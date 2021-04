Jména Poche a Pokorný znovu vyplouvají. Bývalý šéf ČSSD odhaduje, jaký měli plán s Petříčkem

reklama

Poche a Pokorný podle Paroubka naštěstí neúspěšně podporovali do čela ČSSD Tomáše Petříčka, který je „necharismatickým politickým břídilem“. Právě zájmy lidí jako Poche nebo Pokorný podle expremiéra dostaly sociální demokracii na místo, kde je dnes.

„Poche a Pokorný jsou političtí mazáci, kteří se za léta svého působení v mládežnické organizaci sociální demokracie a později již mezi dospělými naučili, jak se to dělá, aby vyrobili někomu politickou podporu. V minulosti byl příjemcem jejich politické podpory především Bohuslav Sobotka. A za svou podporu si oba vybírali politickou dividendu,“ tvrdí Paroubek v komentáři pro ParlamentníListy.cz.

„Kam to vedlo, všichni víme,“ pokračuje Paroubek s tím, že stranu v roce 2010 opouštěl z pozice nejsilnější strany v zemi. „Sociální demokracie se dostala ve volbách do Sněmovny v roce 2017 se 7 % hlasů do řad politické hvězdné pěchoty. Prostě se stala firmou, která v průběhu Sobotkova předsednictví ztratila důvěryhodnost. Nebylo to najednou, ale v průběhu času a nebyl pro to jediný důvod, ale celý vějíř příčin. Ale Pokorný a lidé jeho typu, kteří se stali loutkovodiči Sobotky, byli jednou z hlavních příčin,“ má jasno Paroubek.

Pocheho a Pokorného podle něj nezajímal osud strany, ale politiku viděli jako příležitost k byznysu. „Museli přitom vidět naprostou nedostatečnost Sobotky, a přesto důsledně decimovali jeho pravděpodobné stranické konkurenty. Strana se pod jejich vedením sice zaklínala obranou zájmů pracujících, ale lidé dobře vycítili, že je to jinak,“ píše Paroubek.

A právě Poche a další podle něj začátkem roku vymysleli plán, jak dostat do čela ČSSD Tomáše Petříčka. „Do té doby se zdálo, že sociální demokracie relativně klidně doběhne ve vládní koalici s hnutím ANO až do voleb v říjnu letošního roku. Lidé jako Poche, Petříček, Špaček a Havelka ale soudili jinak. Chtěli ovládnout stranu a vytvořit novou politickou situaci. Poté, co by zvítězil jejich kandidát v boji o předsednictví ČSSD, by to nutně znamenalo vyhazov sociální demokracie z vlády a vládní krizi. Za tu by byla podle médií zodpovědná ČSSD. To by jí zasadilo před volbami smrtelnou ránu,“ je spokojený Paroubek, že předsednictví obhájil Jan Hamáček.

To je podle něj velké zklamání hlavně pro pravicové strany, protože ČSSD dovládne v koalici s hnutím ANO. „A pokud vláda dokáže zajistit dostatek vakcín a provést vakcinaci větší části českých občanů do poloviny léta, začnou se volební preference stran naklánět ve prospěch vládních stran,“ soudí Paroubek.

Petříček si podle Paroubka totiž nepřál úspěch současné vlády. „Byl proti přijetí ruské vakcíny, čínské vakcíny, vlastně jakékoliv vakcíny, která by řešila daný problém. Z toho vyvozuji, že si nepřál úspěch vlády, v níž je ČSSD účastna. Pokud si nepřál úspěch vlády, tak by to nahrávalo opozičním stranám pravice. Poche s Pokorným snad snili o tom, že pokud obě pravicové koalice v podzimních volbách do Sněmovny neslepí většinu, mohla by petříčkovská ČSSD dodat potřebné hlasy. A dostat bonus za svou podporu od případné pravicové vládní koalice,“ uvažuje Paroubek.

Expremiér je spokojený s tím, jak se nakonec situace vyvinula. „Petříček prohrál, chlapci kolem něj hráli vysoko a Petříček za to musí zaplatit. Hamáček s premiérem a s prezidentem s ním udělali krátký proces. Pravicoví novináři se pohoršují, i když i oni vesměs uznávají, že Petříček je břídil, který má nulové charisma a není schopný být politickým lídrem. Prostě z politiky zmizí a s ním i sen úzké skupiny lidí v ČSSD o jakési oranžové TOP 09, která je protiruská, protičínská,“ píše Paroubek.

Teď je podle Paroubka jedinou šancí sobotkovců definitivní propad ČSSD ve volbách, když by se nedostala do Sněmovny. „To by jim snad přineslo satisfakci a poté i převzetí strany. Měli by si ale uvědomit, že strana teď hraje o svou existenci. Legrace jde stranou. Pokud propadne na podzim volebním roštem, a to i např. díky dalším intrikám Petříčka a spol. a jejich veřejným vyjádřením proti novému vedení ČSSD, pak se z nich po volbách může stát jen parta likvidátorů ČSSD. Pravda, dobře odměňovaných, protože se budou muset postarat o postupnou likvidaci 13 či 14 nemovitostí, které strana ještě vlastní,“ předjímá možné finanční zájmy Paroubek a ještě jednou si přitom kopne do Petříčka.

„Když jsem viděl někdy před půl rokem programový výtvor tehdejšího ministra Petříčka, který měl ambici reprezentovat názory nejstarší české politické strany, polil mě stud. Něco tak diletantského jsem už dlouho neviděl. Kromě obvyklých frází a politických klišé nebyl Petříček schopný žádné hlubší myšlenky, natož aby byl schopný pragmatického uvažování,“ kritizuje odvolaného ministra zahraničí.

Po sjezdu a zvolení staronového šéfa Jana Hamáčka má podle Paroubka ČSSD ještě šanci. „Nebude znít dvěma hlasy jako dosud. Nebude už ani hot, ani čehý, ale jen dopředu. Je potřeba se koncentrovat na tvorbu nového programu, respektive na dokončení programových prací, které byly zahájeny zhruba před rokem. Ve straně je potřeba postavit nový účinný systém politické analýzy a efektivního politického marketingu. A pokud jde o kandidátky pro podzimní volby, vybrat na ně co nejzajímavější osobnosti a nenechat je kádrovat Pochem, Pokorným a spol.,“ dodává směrem k budoucnosti Paroubek.

