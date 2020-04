Jo, karanténa... Najely nám do vesnice tisíce lidí z města, stěžuje si novinář. Má pro ně vzkaz

Šéfkomentátor Lidových novin Petr Kamberský popsal situaci ve své malé obci, která začala být v posledních dnech hojně navštěvovaná turisty, hlavně prý těmi z Prahy. „Situace byla neúnosná. Davy, jaké k nám jezdily, byly větší než kdykoli ever. Představte si, že do vesnice, která má i s domovem seniorů cca 500 obyvatel, přijede přes víkend několik tisíc návštěvníků. Když si jen půlka z nich koupí v našem báječném pivovaru pivo a i když jen čtvrtka z nich si rovnou udělá piknik na návsi, dovedete si představit, jak to vypadá. Jak občas někdo fotí prázdný Karlův most, tak u nás to je teď úplně naopak,“ svěřil se Kamberský.

Novinář Petr Kamberský si postěžoval na Facebooku na příval turistů do malé vsi, kde bydlí. „Velikonoce zase rozjedou hejty na bezohledné měšťáky z jedné strany a na připosrané vidláky ze strany druhé. Tak já ti k tomu, milá bublino, zkusím něco napsat. Jsme malá ves. Není to tak dávno, co sem většinu dne ani nezajížděl autobus a chodilo se ‚ke kapli‘ dva kiláky pěšky,“ začal Kamberský svůj příspěvek.

Dále psal o tom, že má pochopení pro návštěvy i za doby koronavirové pandemie. Prý nepíší na silnici vzkazy typu „Jeďte domů“ ani neblokují parkoviště kameny. Dále prý nevyhání chataře či chalupáře. „Nevydáváme proti nim vyhlášky, patří k nám. Krom toho je nám všem jasné, že karanténu je mnohem lepší prožít na zahradě než v paneláku. Dokonce jsme otevřeli v katastru obce dvě nová provizorní parkoviště, s cedulí „Na výlety a procházky“, protože je nám jasné, že nejen děti potřebují vypadnout. Nová parkovistě, chápete? Snažíme se nejen Pražanům vyjít vstříc,“ vysvětlil.

I tak se prý v místním pivovaru objevila cedule, aby se návštěvníci nezdržovali na území obce. Spousta lidí prý místní za to „hejtuje“. Proč tak udělali? Kamberský to vysvětlil tím, že situace již byla neúnosná. „Davy, jaké k nám jezdily, byly větší než kdykoli ever. Představte si, že do vesnice, která má i s domovem seniorů cca 500 obyvatel, přijede přes víkend několik tisíc návštěvníků. Když si jen půlka z nich koupí v našem báječném pivovaru pivo a i když jen čtvrtka z nich si rovnou udělá piknik na návsi, dovedete si představit, jak to vypadá... Jak občas někdo fotí prázdný Karlův most, tak u nás to je teď úplně naopak. Social distancing se změnil ve výsměch,“ popsal.

Shrnul to tedy tak, že lidé mají přijet do Brd, pokud jim to udělá dobře. Avšak zaparkovat mají na těch nových parkovištích, budou mít tak prý více lesních cest pro sebe a nebudou si muset pořád nasazovat roušky.

„Nebo přijeďte klidně na náves, kupte si pivo, udělejte si fotky, ale pikniky a obědy si dejte, prosím, někde v lese. Mimo jiné proto, že na návsi máme skvělý domov pro staré lidi a nechceme, aby nějakou blbou náhodou někdo z nich něco chytil. Jakmile to dostane personál nebo nějaký kmet, letí to pak rychle. Díky!“ zakončil svůj příspěvek.

