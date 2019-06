Neměl by Kalousek sám na sebe podat trestní oznámení za vlastizradu, ptá se komentátor vážně

Podle Kamberského je zjevné, že se pro Petra Pavla chystá politická kariéra, mnohé partaje to vlastně neskrývají. Dodává, že „chlívek“ však generála Pavla zmiňoval několikrát v pozitivních konotacích, ale s Řádem bílého lva by byl vpravdě zdrženlivý.

Kromě toho zmínil, že Miroslav Kalousek označil Václava Klause za agenta KGB. „Chlívek samozřejmě nebude tvrdit, že VK sr. je ruským agentem. Nicméně faktem je, že jeho postoje a stanoviska jsou dvě dekády v harmonickém souladu s ruským režimem,“ dodává komentátor.

Anketa Kdybyste byli poslanci, jak byste příští týden hlasovali o nedůvěře vlády? Pro pád Babišovy vlády 12% Pro setrvání Babišovy vlády 86% Zdržel(a) bych se 2% hlasovalo: 18203 lidí

„Chlívek asi nejvíce baví snaha ODS svrhnout vládu, i když vůbec netuší, co by se poté dělo. Má na to plné právo a bylo by od ní hloupé, kdyby se nesnažila využít vzedmuté protivládní emoce,“ píše komentátor. „Na druhou stranu se nemůže divit, když jí v tom vymácháme rypák, protože říká a dělá přesně to, co sama před lety označovala za hazard se státem, a snažila se změnou Ústavy zakázat shodit vládu, aniž by bylo jasné, kdo povládne poté,“ připomíná.

Pokračuje, že ty, kteří jsou stejně pichlaví jako „chlívek“, možná napadne – a nepíšou to jen proto, že to momentálně vyhovuje Babišovi? „Ó nikoliv. Jeho kabinet teď nejspíše nepadne, naopak konstruktivní nedůvěra by hrála velmi proti němu po volbách 2017,“ dodává Kamberský s tím, že na Babiše se nedostalo, protože v neděli prý dostane naloženo tolik, že ho snad může dnes nechat být.

Psali jsme: Novinář Kamberský se pochlubil: Dokázal prý nahněvat Klause juniora tak, že létaly i urážky Když Babiše viděli s Trumpem, přitvrdili. Nejsou to náhody. Příští demonstrace na Letné bude jiná. Analytik Štefec o věcech z pozadí protestů Petr Pavel, muž, na něhož je národ hrdý. Komentátor Kamberský se vyznal z obdivu ke generálovi z obálek časopisů Drsné varování Jandákovi: Jestli se, ty pazdráte jeden, k Jiřímu Černému jenom přiblížíš...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab