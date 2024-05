Trump se klidně nechá zavřít

Soud s kandidátem na prezidenta USA Donaldem Trumpem pokračuje a exprezident, který by se do Oválné pracovny Bílého domu rád vrátil, si při procesu občas nedává pozor na pusu. Zašel dokonce tak daleko, že mu soudce pohrozil, že ho nechá zavřít pro pohrdání soudem. Nechá se Trump například v zájmu zesílení své kampaně šoupnout do basy? Trump zdůrazňuje, že se klidně nechá zavřít. Ochrana Ústavy USA je mu prý přednější.

Donald Trump je znám tím, že se nezdráhá použít ostrá slova. A své chování nemění ani u soudu. Soudce Juan Merchan Trumpa napomínal.

„Do budoucna bude tento soud muset zvážit trest odnětí svobody,“ řekl v pondělí Merchan. Na soudcovo prohlášení upozornila americká zpravodajská stanice CNN. „Pane Trumpe, je důležité, abyste pochopil, že poslední věc, kterou chci udělat, je dostat vás do vězení. Jste bývalý prezident Spojených států a možná i příští prezident. Takže nechci uvalit trest odnětí svobody... Chci, abyste pochopil, že to udělám, pokud to bude nutné a vhodné,“ pokračoval Merchan.

Podle serveru listu New York Times na konto Trumpa dokonce prohlásil, že zahájil „přímý útok na právní stát“.

Ale exprezident dal najevo, že pusu nezavře.

„Donald Trump řekl, že by raději riskoval uvěznění, než aby se podřídil roubíku ve svém probíhajícím trestním procesu, jen pár hodin poté, co soudce dohlížející na jeho trestní stíhání pohrozil bývalému prezidentovi vězením,“ napsal k tomu server Politico. „Bývalý prezident již tento příkaz porušil a od začátku procesu dostal pokutu 10 000 dolarů, 1 000 dolarů za každé porušení,“ pokračoval server.

Tzv. příkaz uchování roubíku, který soudce uložil Trumpovi, brání obžalovanému hovořit o potenciálních svědcích a většině lidí, kteří jsou u soudu nebo v kanceláři okresního státního zástupce v New Yorku nebo jsou s ním spojeni.

„Upřímně řečeno, naše ústava je mnohem důležitější než vězení,“ řekl Trump novinářům na chodbě manhattanského soudu. „Tu oběť podstoupím kdykoli,“ zdůraznil v souvislosti se svým možným přesunem za mříže.

Trump již dlouho tvrdí, že proces vedený proti němu je politický a rozhodně není nestranný.

Zavřou ho třeba jen na jeden den

Mluvčí Trumpovy kampaně Steven Cheung ve svém prohlášení označil příkaz k mlčení za „protiústavní a neamerický“ a kritizoval soudce a jeho rozhodnutí.

„Výhrůžka uvržením 45. prezidenta Spojených států a vedoucího kandidáta v prezidentských volbách v roce 2024 do vězení za to, že uplatňoval svá práva podle prvního dodatku, je autoritářská taktika třetího světa typická pro ... Joea Bidena a jeho kamarády.“

Právní analytička CNN Karen Friedman Agnifilová upozornila, že soudce má i jiné možnosti. Může Trumpa poslat např. do vazební cely na jediný den přímo v budově soudu.

Trump veřejně komentuje např. složení poroty u své kauzy, a to je podle amerických zákonů problém.

Trumpovy komentáře se objevily v rozhovoru z 22. dubna v pořadu nazvaném „Just the News No Noise“ na Real America's Voice. „Víte, (soudce) spěchá na soud jako blázen. Nikdo nikdy nic takového neviděl. Ta porota byla vybrána tak rychle – 95 % demokratů. Celá oblast je převážně demokratická. Myslíte na to jako na čistě demokratickou oblast. Je to velmi nespravedlivá situace, což mohu potvrdit,“ řekl Trump.

Minulý rok soudce na Manhattanu, jenž dohlížel na soudní proces s Donaldem Trumpem v civilním podvodu, uložil bývalému prezidentovi pokutu ve výši 15 000 dolarů za porušení příkazu mlčení.

