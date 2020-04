Aby ses nepo... Začala diskuse o feminismu. A nějak se to zvrhlo

reklama

„Tak už dost. Když se teď, v čase vynucené izolace a práce z domu, mnozí lidé snaží povzbuzovat připomínáním skutečnosti, že i nejdůležitější díla Williama Shakespeara nebo Isaaca Newtona pocházejí z doby, kdy byla Anglie stižená epidemií, odpověď se přímo nabízí: ‚Jenže ani jeden z nich se přitom nemusel o nikoho dalšího starat!‘“ cituje s dovětkem „pure gold“ Jakub Horák z textu Helen Lewisové pro Deník Referendum.

Do diskuze se následně zapojil komentátor Petr Bittner. „Diskuse u Jakuba Horáka mě nezastihla v dobrém rozpoložení. Přináším vám výtah toho nejzásadnějšího,“ uvedl na Facebooku. „Polib si prdel, bratře,“ napsal nejprve jednomu z mužů. „Aby ses neposral, bratře,“ napsal druhému.

„Ale tak mně to je u prdele, já tady nemusím diskutovat. Beztak si tady připadám jako žena v domácnosti, která se snaží něco probrat s opilým mužem, zatímco do ní šťouchá stádo dětí. Sbohem, bratři,“ dodal Bittner.

A jak to celé vzniklo? „Při zavření škol a školek se výrazně rozevřely nůžky každodennosti mezi freelancery a lidmi, kteří teď musí 24/7 pečovat o děti, čili ta druhá část společnosti může jenom kroutit hlavou nad karanténními tipy na seberozvoj a výzvami k velkým dílům. Opravdu nechápu, co je na tom k popukání, pokud člověku není cca 12,“ podotkl nejprve v diskuzi Bittner. A na to vznikla ona vřava.

„Taky jsem úplně nepochopil rozdíl mezi freelancery a lidmi. V průběhu dne se sem však vrátím,“ napsal mu na to Horák. „Já jsem například freelancer, který ze svého příjmu živí ženu na mateřské a dvě děti a přispívá matce v důchodu. Já prostě nechápu ty genderové kategorie v tomto smyslu – ano, žena připravuje jídlo dětem, ale nájem 27, elektřinu, plyn, jídlo, telefony, benzín, pojištění – to z mateřské platí těžko. Je tedy utlačovaná tím, že je žena a stará se o děti?“ dodal Horák.

„Tady se mluví o přetíženém zdravotnictví, přitom 85 % lidí pracujících ve zdravotnictví jsou ženy, které jsou zároveň ve stejném procentu primární pečovatelky, kterým stát zavřel školky a školy. Co by měly ty ženy teď dělat, aby to bylo správně?“ reagoval dále Bittner v diskusi. „Přece to, co dělaly vždycky. Od toho je máme. Nikoli od toho, aby nutily Isaaca Newtona se o někoho starat a vinou toho nenapsat Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica,“ sdělil Horák.

„A kdo bude místo nich v nemocnici? A domovech pro seniory? A na charitách? A co když někdo lepší než Netwon zrovna tenkrát někde rodil osmé dítě? To se nemohlo stát? To by příroda nedovolila?“ ptal se Bittner. „Já pořád nechápu, kde je point. Muži mohou nastoupit do nemocnice, v Německu jsou zdravotní bratři běžní. Pokud se ženy nechtějí starat o děti, mohou nemít děti, nebo si najít muže, jako jsi ty, který bude na rodičovské dovolené. Třeba kamarád Mirek Papež z Vanessy měl ženu managerku v korporaci – vydělávala slušné peníze, tak se dohodli, že doma bude on, protože si tam skládal muziku, zatímco děti kolem běhaly. Prostě každý má svobodu volby, ne? Pořád tam nevidím žádné utlačování,“ odepsal Horák.

„A co když někdo lepší než Netwon zrovna tenkrát někde rodil osmé dítě? Tak za tohle je rovnou zlatý bludišťák,“ a právě na to reagoval jeden z uživatelů a došlo k výše zmiňované přestřelce.

Lewisová ve svém textu kromě zmíněné citace uvádí také to, že epidemie mají odlišné dopady na muže a ženy. „Odhalují mimo jiné zásadní ekonomický význam celého tradičně přehlíženého sektoru péče o blízké. Pokud nemají ženy na současnou krizi dlouhodobě doplácet, je třeba politicky jednat,“ uvedla. Následně právě popisuje život Shakespeara i Newtona.

„Pro ty, kteří se musí o někoho starat, ovšem propuknutí epidemie nakažlivé choroby obvykle opravdu neznamená příležitost napsat Krále Leara nebo vymyslet teorii optiky. Pandemie prohlubuje všechny existující nerovnosti. Platí to, jakkoli si političtí lídři mohou sebevíc trvat na tom, že teď není správná chvíle mluvit o čemkoli jiném než o bezprostřední krizi,“ dodala.

Varuje před tím, že současný nouzový stav bude trvat spíš měsíce než týdny. „Mnohé ženy to připraví o jejich celoživotní úspory a mnohým se to už nikdy nepodaří napravit. Samozřejmě, že se v situaci zavřených škol k péči o děti uvolní i někteří otcové, ale zdaleka to nebude normou,“ dodala.

„Neměli bychom opakovat tytéž chyby stále dokola. Jakkoli to není příjemná představa, další epidemie v budoucnu jsou nevyhnutelné. A tvrzení, že gender je při nich jen okrajové téma, či snad dokonce odvádí pozornosti od reálné krize, je třeba kategoricky odmítnout. To, jak se zachováme nyní, ovlivní životy milionů žen a dívek při příštích epidemiích. Krize způsobená koronavirem bude celosvětová a dlouhodobá, s vážnými důsledky pro ekonomiku i zdravotnictví. Přesto představuje také příležitost. Mohla by být první epidemií, při které se budou sledovat rozdíly v dopadech na obě pohlaví a získané poznatky následně zohlední věda i politika,“ uzavřela Lewisová.

